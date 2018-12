Mưa Lũ, Bán Thận, Hành Hung, Lúa Non…

Xuân NiệmMưa lũ quá lớn… Chết, bị thương, nhà ngập nước, xa lộ hư hỏng, xe cộ rỉ sét…Bản tin VOV kể: Mưa lũ ở miền Trung làm 6 người chết, hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập.Mưa lũ khiến hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ quân khu 5 cùng lực lượng quân đội, công an địa phương giúp người dân.Mưa lớn mấy ngày qua gây ngập cục bộ một số vùng ở tỉnh Quảng Nam. Sáng nay, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ huyện Thăng Bình đến thành phố Tam Kỳ, nước vẫn tràn qua đường, gây ách tắc giao thông.Báo Lao Động kể: Giao ước ngầm trong “trại” nuôi người lấy thận ở Hà Nội…Theo nguồn tin của PV Báo Lao Động, Công an quận Long Biên vừa khám phá chuyên án, bắt tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Thắng (SN 1989, HKTT: xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa) về hành vi chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người (thận); thu giữ 01 khẩu súng (loại bắn đạn bi), 03 thanh đao. Hiện, Công an quận Long Biên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.Báo Sao Star kể: Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô đã dừng xe lớn tiếng chửi bới, sau đó đánh đập liên tiếp một tài xế xe máy trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Sự việc được camera hành trình của ô tô đi lưu thông qua cầu ghi lại vào ngày 9/12.Báo Đầu Tư hỏi: Ngành nghề nào sẽ phát triển mạnh nhất trong 5 năm tới?Theo “Báo cáo về triển vọng nghề nghiệp & xu hướng kỹ năng tại Việt Nam - Giai đoạn 2018 - 2022” của VietnamWorks, nhóm ngành kỹ sư và kỹ thuật cao có triển vọng phát triển mạnh nhất trong vòng 5 năm tới.Báo cáo được công bố dựa trên việc phân tích kết quả của cuộc khảo sát độc lập vào nửa cuối năm 2018 với hơn 200 chuyên gia nhân sự hiện đang giữ các vị trí quản lý trở lên tại các tập đoàn và các công ty có thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam.Người Lao Động kể: Một tòa án Trung Quốc đã cấm bán và nhập khẩu phần lớn các mẫu điện thoại iPhone của Công ty Apple, động thái có thể sẽ làm leo thang căng thẳng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.Đài CNN ngày 10-12 đưa tin lệnh cấm nói trên không áp dụng với các mẫu iPhone XS, iPhone XS Plus hay iPhone XR – vốn chưa ra mắt khi Công ty bán dẫn Qualcomm (Mỹ) đệ đơn kiện. Theo chuyên gia phân tích Daniel Ives, Công ty tư đầu tư và dịch vụ tài chính cá nhân Wedbush Securities (Mỹ), lệnh cấm nói trên sẽ làm giảm 10-15% doanh số bán iPhone tại Trung Quốc.Báo Thanh Niên hỏi, rằng có phải: Thương lái mua lúa non về... làm thuốc ?Việc thương lái đến H.Bình Đại (Bến Tre) mua 'mão' ruộng lúa rồi tổ chức thu hoạch khi lúa đang ngậm đòng hoặc vừa trổ bông khiến chính quyền và nông dân nơi đây hết sức băn khoăn....Lương y Nguyễn Huỳnh Thanh Minh, Hội Đông y H.Bình Đại (Bến Tre) cho biết: “Theo các tài liệu nghiên cứu trong lĩnh vực đông y mà tôi biết thì chưa có công trình nào nói về việc ứng dụng bông lúa non để điều trị bệnh. Với tôi, đây là hiện tượng bất thường”.Infonet kể chuyện Quảng Bình: Ô tô tông hàng loạt xe máy, 3 người nhập viện cấp cứu.Chiếc xe ô tô chạy tốc độ cao, khi đến khu vực cầu Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) thì bất ngờ va chạm với 3 chiếc xe máy khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.Báo Pháp Luật kể: Quốc hội Nhật Bản vừa chính thức thông qua dự luật nới lỏng các quy định về tiếp nhận người lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam. Dự kiến tháng 4-2019 luật này chính thức có hiệu lực.14 ngành nghề của Việt Nam có cơ hội: Luật mới cho phép công dân nước ngoài có kỹ năng, trình độ trong các lĩnh vực thiếu lao động ở Nhật được cấp thị thực năm năm, không được phép mang theo gia đình. Lao động trong những lĩnh vực trên nhưng có bằng cấp cao và vượt qua được bài kiểm tra tiếng Nhật cấp độ khó có thể sẽ được cấp thị thực vô thời hạn, tức có khả năng được định cư và đưa gia đình tới sống cùng.Báo VnEconomy kể: Kiều hối toàn cầu có thể đạt 700 tỷ USD trong 2018.Ấn Độ được dự báo sẽ là quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới 2018, với khoảng 80 tỷ USD...Dòng kiều hối chảy vào các quốc gia thu nhập thấp và trung bình được dự báo tăng khoảng 11% trong năm nay, đạt kỷ lục 528 tỷ USD - hãng tin Bloomberg dẫn Báo cáo Di cư và Phát triển mới nhất từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho hay. Năm ngoái, dòng kiều hối chảy vào các quốc gia này tăng 7,8%.Nếu tính cả lượng kiều hối chảy vào các quốc gia thu nhập cao, thì kiều hối toàn cầu sẽ đạt khoảng 700 tỷ USD trong năm nay và sẽ tăng 3,7% lên mức 715 tỷ USD trong năm tới.Báo Công an kể: Sáng 10/12, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức Lễ đón khách quốc tế thứ 7 triệu đến TP.Vị khách thứ 7 triệu là ông Tissot Jean Claude và 2 vị khách liền kề thứ 6.999.999 và 7.000.001 trên chuyến bay VN10 từ Paris (Pháp) đến TP.HCM đã rất bất ngờ khi là những vị khách quốc tế đặc biệt đến thăm thành phố trong những ngày cuối năm 2018.Bản tin VietnamBiz kể: Đất nền, nhà phố vào sóng mới.Dù nhiều dự báo cho rằng, thị trường đất nền, nhà phố tại TPSG đã lập đỉnh, nhưng thực tế, thị trường càng về cuối năm càng nổi sóng với mặt bằng giá mới liên tục được xác lập....Về thị trường đất nền, theo ghi nhận của phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản, đến thời điểm hiện nay, thị trường TP HCM hầu như không có nguồn cung sản phẩm mới được cung cấp ra thị trường, mà hầu hết các giao dịch diễn ra trên thị trường thứ cấp từ các dự án trước đó.Báo Dân Trí kể: Ngân hàng đẩy mạnh thị phần thẻ nhằm tăng trưởngTheo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến quý III/2018, các ngân hàng phát hành tổng cộng 147,3 triệu thẻ. Trong đó phần lớn vẫn là thẻ ghi nợ, đồng nghĩa với việc dư địa của thị trường thẻ tín dụng vẫn còn lớn và cuộc đua cạnh tranh thị phần trên thị trường này vẫn tiếp tục “nóng bỏng”.Báo Tuổi Trẻ kể: Mùa Giáng sinh năm nay, các tiểu thương tại khu vực Chợ Lớn đã chuẩn bị số lượng lớn các loại hàng hóa trang trí lễ Giáng sinh với màu sắc vui tươi như cây thông, vòng nguyệt quế Noel, trái châu, đèn chiếu sáng, dây thông trang trí..Đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) sáng bừng và như khoác lên mình bộ áo mới với sắc đỏ, xanh đặc trưng, hầu như lúc nào cũng nhộn nhịp người mua."Khách bắt đầu đến đông là từ đầu tháng 12, nhìn chung mặt hàng năm nay không có gì mới hơn so với mọi năm, giá cả không thay đổi nhiều", chị Nguyễn Hoa một chủ cửa hàng, cho biết.SOHA kể: Vỏ lãi va chạm với sà lan ở Cà Mau, vợ tử vong, chồng mất tích…Ngày 10/12, thông tin từ Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, một người mất tích.Theo thông tin ban đầu, gần 19h ngày 9/12, ông Võ Văn Hoàng (60 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) điều khiển vỏ lãi chở theo vợ là bà Trần Thị Lượng (61 tuổi) và cháu K. (4 tuổi, cháu ngoại ông Hoàng) lưu thông trên sông Bảy Háp theo hướng Cà Mau về Năm Căn.Kênh 14 kể: Hai xe cuốc đang múc đất, san lấp mặt bằng bờ Hồ Búng Xáng, phía sau ký túc xá Đại học Cần Thơ thì phát ra tiếng nổ lớn. Một tài xế xe cuốc ngất xỉu, nam chỉ huy công trình trúng mảnh kính bị thương.Vụ nổ xảy ra vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 10/12, tại khu vực công trình đang thi công cạnh bờ kênh Hồ Bún Xáng, giáp ranh với ký túc xá trường Đại học TP Cần Thơ trên địa bàn phường Xuân Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khiến 2 người bị thương.Báo Cần Thơ hỏi: Vườn kiểng thú lớn bậc nhất ở Cần Thơ: Rồng, cá sấu, kỳ lân, trâu… những loại kiểng thú được tạo hình từ cây bông trang ở vườn kiểng Văn Trường, nằm ven quốc lộ 91B, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, đang tạo “cơn sốt”. Những tác phẩm này rất tinh xảo dù kích thước lớn, nên khiến du khách thích thú.Bản tin Bnews kể: Với số ngày nghỉ kéo dài, 4 ngày đối với dịp Tết dương lịch và 9 ngày vào dịp Tết âm lịch, hai kỳ nghỉ Tết thực sự trở thành cơ hội tốt cho ngành du lịch.Theo các công ty lữ hành trên địa bàn Hà Nội, lượng khách du lịch năm nay tăng 30% so với cùng này năm trước, đến thời điểm này lượng khách đặt tour đã rất đông.