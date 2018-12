Chung Quanh Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức Của DB Tyler Diệp

Hình ảnh trong Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức của DB Tyler Diệp.(Photo VB)

Sacramento, California (Bình Sa)- - Tại tòa nhà Quốc Hội Tiểu Bang California vào lúc 12 giờ trưa Thứ Hai ngày 3 tháng 12 năm 2018 vừa qua, lễ tuyên thệ nhậm chức cho 20 thượng nghị sĩ và 80 dân biểu tiểu bang, trong đó có Tân Dân Biểu Diệp Miên Trường người Mỹ gốc Việt duy nhất vừa đắc cử chức vụ dân biểu Địa Hạt 72, đã được long trọng tổ chức với sự tham dự của qúy vị Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu và hàng trăm thân nhân gia đình, thân hữu, các cơ quan truyền thông Việt-Mỹ.Đến tham dự và chúc mừng tân Dân Biểu Diệp Miên Trường nhận thấy có thân phụ và thân mẫu của ông, ngoài ra còn có cựu Dân biểu California Trần Thái Văn, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, ông Bùi Mạnh Cường cựu phụ tá Dân Biểu Trần Thái Văn, Nghị Viên Thành Phố Westminster vừa đắc cử Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Ủy Viên Đặc Khu Vệ Sinh vừa đắc cử Andrew Nguyễn, cùng một số qúy vị nhân sĩ, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông Việt Ngữ đến từ Nam, Bắc California, các thiện nguyện viên đã từng ủng hộ, vận động cho Tân Dân Biểu Tyler Diệp…Phái đoàn truyền thông báo chí và đồng hương thân hữu đến từ Nam California trên một chiếc xe Bus do công ty Xe Đò Hoàng chuyên chở. Trước khi vào tòa nhà Quốc Hội, phái đoàn đã đến thăm văn phòng Cộng Đồng Người Việt tại Saramento, tại đây đã được ông Trần Văn Ngà, ông Chủ Tịch Cộng Đồng, Luật Sư Trần Thái Văn, LS. Nguyễn Quốc Lân và tân dân biểu Tyler Diệp tiếp đón và mời mọi người ăn điểm tâm buổi sáng.Trong dịp nầy chúng tôi có đặc một số câu hỏi với tân Dân Biểu Tyler Diệp được ông cho biết: Về lập trường chính trị, ông nói từ trước đến nay ông vẫn không thay đổi, là một người tỵ nạn cộng sản ông không thể nào quên được quê hương, đất tổ, trong những ngày sắp tới ông sẽ cố gắng để hàn gắn những mâu thuẫn, tạo sự đoàn kết cộng đồng, để xây dựng một cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản vững mạnh, ngỏ hầu yểm trợ công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ tại quê nhà. Ông ước mong tất cả chúng ta hãy quên đi những dị biệt để cùng sát cánh bên nhau xây dựïng cộng đồng.Ông cho biết thêm rằng với vai trò một dân biểu, không những ông đại diện cho cư dân trong địa hạt 72 mà còn là một người dân biểu có trách nhiệm chung để lo cho vấn đề an sinh xã hội, nhất là về lãnh vực y tế, bảo đảm sức khỏe cho người dân.Nhân dịp nầy ông kính gởi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan truyền thông cùng tất cả mọi người đã hết lòng yểm trợ, giúp đỡ ông trong những năm tháng qua để ông có được ngày hôm nay.Tiếp xúc với Luật Sư Nguyễn Quốc Lân cũng là người vừa tái đắc cử chức Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, là một người trẻ luôn sát cánh với những vị dân cử trẻ trong cộng đồng được ông cho biết: Hiện tại Tyler Diệp là người đại diện duy nhất không những ở Qaận Cam mà là một dân cử người Mỹ gốc Việt cao nhất hiện nay tại Tiểu Bang California, chính vì vậy nên Dân Biểu Tyler Diệp rất cần sự hợp tác, hổ trợ nhiều hơn nữa của toàn thể cộng đồng người Việt tỵ nạn Quận Cam nói riêng và California nói chung. Với vai trò trách nhiệm của một Dân Biểu nếu không có sự hổ trợ tích cực của cộng đồng trước sự rạn nứt, chia rẽ như hiện nay thì rất là khó khăn cho Tyler Diệp trong những ngày tháng tới. Về phần mình LS. Nguyễn Quốc Lân cũng mong rằng tất cả những sinh hoạt trong cộng đồng hiện nay hãy cùng nhau tìm cách hàn gắn, bỏ qua những dị biệt trong quá khứ để cùng nhau làm việc trong tinh thần hợp tác mới xây dựng được cộng đồng vững mạnh.Tiếp xúc với cựu Dân Biểu California Trần Thái Văn, được ông cho biết, hiện tại với kết qủa bầu cử cho thấy từ Thống Đốc đến Thượng Viện, Hạ Viện đều do Đảng Dân Chủ nắm đa số vì vậy đối với Dân Biểu Tyler Diệp, một dân biểu Cộng Hòa khó có thể vượt qua được những đề nghị về chính sách, hay các quyền lợi về an sinh xã hội… đôi khi họ biểu quyết không cần đảng Cộng Hòa, đó là cái nhìn hiện tại, trong tương lai còn tùy thuộäc vào những sinh hoạt chung của quốc hội.Cựu Dân Biểu Trần Thái Văn cũng cùng một suy nghĩ với những vị dân cử người Mỹ gốc Việt khác là làm sao để cộng đồng chúng ta có một sự đoàn kết để cùng bắt tay nhau xây dựng một cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản vững mạnh tại hải ngoại.Sau khi dùng điểm tâm sáng tại hội trường Cộng Đồng Người Việt Sacramento, tất cả cùng đến thăm văn phòng của Dân Biểu Tyler Diệp trong tòa nhà Quốc Hội tiểu bang. Tại đây ông đã giới thiệu thân phụ và thân mẫu của ông cũng đến cùng chung vui với ông trong buổi lễ tuyên thệ nầy. Tại văn phòng một lần nữa Dân Biểu Tyler Diêp cũng đã cảm ơn tất cả những người có mặt cũng như không có mặt trong buổi lễ tuyên thệ nầy đã ủng hộ ông trong suốt thời gian qua. Ông xem chức vụ dân biểu tiểu bang là một trách nhiệm, để không phụ lòng những người đã ủng hộ, ông cố gắng hết sức để phục vụ cư dân. Đây cũng là cơ hội để ông thể hiện được việc làm cụ thể hầu lấy lại được niềm tin từ những người vì lý do nào đó đã chưa tín nhiệm bỏ phiếu cho ông trong kỳ bầu cử vừa qua.Sau khi thăm văn phòng làm việc của tân Dân Biểu, tất cả cùng tập trung về hội trường Hạ Nghị Viện để tham dự lễ tuyên thệ, buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm, cả ngàn người tham dự đều im lặng để theo dõi những lời tuyên thệ của 80 vị Dân Biểu Tiểu Bang.Chấm dứt lễ tuyên thệ những tràng pháo tay chúc mừng được vang lên liên tục làm cho hội trường trở nên sinh động qua những cái bắt tay chúc mừng trong tình gia đình, tình bạn bè thân hữu… Sau đó phái đoàn Nam California trên đường về đã được Tiệm Phở Saigon Bay khoản đãi ăn tối chúc mừng Tân DB Tyler Diệp.Được biết, sau khi tốt nghiệp Cử Nhân Chính Trị tại Đại Học Tiểu bang tại San Diego, Tyler Diệp làm phụ tá lập pháp cho Cựu Dân Biểu Trần Thái Văn tại Quận Cam, tham gia nhiều sinh hoạt chính trị trong cộng đồng nguời Mỹ gốc Việt tại đây và trở thành Nghị Viên Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City, chuyên viên thuế vụ cho Sở Thuế Tiểu Bang, phụ tá giao tế cho nhiều vị dân cử tại Quận Cam trước khi được đắc cử vào chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang. Ông được xem là nhân vật chính trị gây chú ý trong chính trị dòng chính tại Quận Cam và Cộng đồng Việt khắp nơi, thành cộng ở mức tuổi mới ngoài 30.Nhiệm kỳ của Dân Biểu Tiểu Bang là hai năm, lần tới sẽ tái tranh cử vào năm 2020, cùng thời gian với cuộc tranh cử tổng thống và nhiều chức vụ khác. Sự hỗ trợ của cộng đồng cử tri người Mỹ gốc Việt đóng một vai trò quan trọng để bảo vệ quyền lợi an sinh, xã hội và chính trị, cũng là tiếng nói duy nhất của cộng đồng không những tại Quận Cam mà trên toàn tiểu bang California.Dân Biểu Tyler Diệp đại diện Địa Hạt 72 gồm có các Thành Phố: Anaheim, Cypress, Los Alamitos, Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Midway City, Santa Ana, Seal Beach, Rossmoor và Westminster. Văn phòng tại tòa nhà Quốc Hội số: 5126.