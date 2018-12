Sai Phạm, Đuổi Học, Dời Nhà, Lửa Cháy

Xuân NiệmCó phải quan chức VN ưa ném tiền ra cửa sổ? Hay phải chăng, nơi cửa sổ có người thân cán bộ đưa tay chụp tiền…Báo Thanh Niên kể về cuộc điều tra nhiều sai phạm nghiêm trọng tại IPC: Những phi vụ 'ném tiền qua cửa sổ'…Trong 2 năm 2016 và 2017, mặc dù IPC có sẵn hàng trăm tỉ đồng lợi nhuận như trên nhưng lại chủ động ký hợp đồng vay vốn với 4 chi nhánh ngân hàng thương mại; tổng tiền vay 400 tỉ đồng, lãi suất từ 5,2 - 6,2%, mục đích vay “để nộp lợi nhuận vào ngân sách nhà nước”, và “tạo quan hệ tín dụng lần đầu”.Với kiểu quản lý tài chính “ngược đời” này, Thanh tra TP khẳng định IPC vi phạm quy định pháp luật.Báo Tiền Phong kể: Theo thống kê, mỗi năm có hàng nghìn sinh viên bị đuổi học tại các trường lớn ở Hà Nội, Sài Gòn.Chia sẻ tại tọa đàm trực tuyến Đổi mới thi cử - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra do báo Đại biểu nhân dân tổ chức mới đây, GS.TS Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, trước kia lác đác, bỏ học hiếm lắm nhưng 2 năm vừa rồi, mỗi năm khoảng 10%. Chưa bao giờ nhiều sinh viên bỏ học như thế chỉ sau khi hết năm thứ nhất.PGS.TS Vũ Hải Quân - phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cũng cho hay, mỗi năm có hàng nghìn sinh viên bỏ học, bị buộc thôi học vì nhiều lý do khác nhau.Báo Thế Giới Tiếp Thị kể: TP.SG cố gắng di dời 10.000 căn nhà trên và ven kênh rạch.TP.SG đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành di dời 10.000 căn, đến năm 2021 là 6.646 căn và số còn lại sẽ hoàn thành trước năm 2025...TP.SG cũng cho biết kế hoạch đối với việc cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới thay thế chung cư cũ. Theo đó trong giai đoạn này, TP.HCM sẽ hoàn thành việc xây dựng 3 chung cư với quy mô 1.414 căn hộ, khởi công và thi công xây dựng 26 chung cư với quy mô dự kiến 4.500 căn hộ; hoàn thành di dời 936 hộ dân của 15 chung cư cũng như hoàn thành di dời cụm chung cư Ngô Gia Tự (quận 10) và cụm lô số chung cư Thanh Đa (quận Bình Thạnh). Đồng thời, TP.HCM sẽ thực hiện kiểm định đối với 449 chung cư và sửa chữa, cải tạo 151 chung cư cũ.Bản tin TTXVN kể: Đến sáng 4/12, ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ tại xưởng sản xuất tăm hương, củi đốt công nghiệp (mùn cưa nén) có diện tích 4.000 m2 tại thôn 8, xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa. Vụ cháy ước tính gây thiệt hại hàng tỷ đồng.Trước đó, vào lúc 19 giờ 55 phút ngày 3/12, đám cháy bùng phát từ xưởng sản xuất do ông Dương Văn Ngọc quản lý.Báo Pháp Luật kể: Enterprise Rent-A-Car, công ty cho thuê ô tô lớn nhất tại Mỹ thuê xe với doanh thu 22 tỉ USD/năm trên toàn cầu và hiện đang có mặt ở 85 quốc gia khác.Mới đây, công ty cho thuê xe Enterprise Rent-A-Car (Mỹ) vừa công bố hoạt động tại Việt Nam thông qua hình thức nhượng quyền cho MP Executives, đơn vị thuộc MP Logictisc. Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á sử dụng dịch vụ cho thuê xe của Enterprise.Theo bảng giá ban đầu của Enterprise rẻ nhất cho mẫu Suzuki Vitara 800.000 đồng/ngày; Innova 1 triệu đồng/ngày; Toyota Camry 1,4 triệu đồng/ngày. Còn loại xe 34-47 chỗ ngồi như Ford Transit hay Isuzu có giá 1,7-4,2 triệu đồng/ngày.Báo Kiến Thức kể: Khoảng 7h sáng ngày 4/12, một đám cháy lớn được bốc lên từ ngôi nhà số 20, ngõ 230/118 Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội khiến người dân hoảng loạn.Theo thông tin của người dân khu vực, vào thời gian trên, người dân phát hiện ngôi nhà khóa cửa bỗng dưng bốc cháy, khói nghi ngút khiến nhiều người hoảng loạn, lo sợ lửa lan ra xung quanh.Cũn theo người dân, đám cháy được bắt nguồn từ tấm nệm trong nhà rồi lan ra những khu vực khác, nhiều khả năng là do chậm điện dẫn đến cháy.Bản tin VnExpress kể chuyện Khánh Hòa: Tôm hùm chết hàng loạt, người dân phải bán tháo…Những ngày qua, tôm hùm nuôi trên vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) bất ngờ chết liên tục khiến nhiều người lỗ tiền tỷ.Báo An Toàn Giao Thông kể: Lúc 7h sáng ngày 4/11/2018, trên đường dẫn Nam hầm Hải Vân xảy ra vụ TNGT khiến một công nhân thi công đường dẫn bị thương nặng.Xe ô tô khách BKS 75B - 016.62 do tài xế Nguyễn Long Hồ (SN 1979, trú tại phường Phú Thuận, TP.Huế) điều khiển chạy trên đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) hướng Đà Nẵng - Huế.Đến khu vực cầu số 4 trên đường dẫn thì đâm vào xe máy BKS 43H6 - 5683 đang dừng bên phải đường theo hướng xe ô tô khách chạy rồi đâm tiếp vào ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1991, trú Thanh Xuân, Thanh Chương, Nghệ An) là công nhân thi công đường dẫn đang đi bộ bên phải đường phía trước.Báo Thanh Tra kể: Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 3/12, tại khu vực ấp Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang xảy ra vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng, làm 3 căn nhà bị cuốn trôi và 1 căn khác có nguy cơ sạt lở, buộc phải di dời đến nơi an toàn.Vụ sạt lở xảy ra ngay trên tuyến tỉnh lộ 943 nối TP Long Xuyên với huyện Thoại Sơn. Đây là tuyến giao thông có lượng phương tiện qua lại tương đối nhiều nên tình hình giao thông ở khu vực này trở nên hỗn loạn.Báo Dân Sinh kể chuyện Nghệ An: Mấy ngày qua cá tự nhiên ở hồ điều hòa Cửa Nam trên địa bàn bỗng chết, nổi trắng xoá. Sự việc đã được báo cáo UBND thành phố Vinh tìm hướng xử lý, thu dọn để đảm bảo môi trường xung quanh.Các loại cá chết dày đặc trên mặt hồ, chủ yếu là cá rô phi, cá mè, cá thát lát tự nhiên khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nhiều gia đình sống xung quanh hồ phải đóng kín mít cửa cả ngày lẫn đêm để tránh mùi.Báo Giáo Dục VN kể: Gần 300 nhân viên trường mầm non ở Hà Tĩnh bị chấm dứt hợp đồng sẽ đi về đâu?Hàng trăm lao động hợp đồng ở các trường mầm non tại Hà Tĩnh mất ăn, mất ngủ, lo lắng, bất an trước nguy cơ mất việc.Công văn số 6151/UBND-KGVX ngày 05/10/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện chấm dứt chính sách hỗ trợ hợp đồng đối với nhân viên y tế, kế toán mầm non theo Quyết định 240 ngày 18/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đã khiến gần 300 nhân viên kế toán, y tế hợp đồng ở các cơ sở giáo dục mầm non trong toàn tỉnh Hà Tĩnh đối mặt với nguy cơ mất việc làm.Bộ Trưởng thú nhận… theo VOV kể: Bộ trưởng KHĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, nguy cơ Việt Nam tụt hậu và bẫy thu nhập trung bình còn hiện hữu...Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ, kinh tế Việt Nam vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn thách thức, sức ép lạm phát còn lớn; chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng lên nhưng vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài còn thấp, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, nguy cơ tụt hậu và bẫy thu nhập trung bình còn hiện hữu..Báo Nhân Dân kể: Theo Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, trong mùa khô 2018-2019, do dòng chảy từ thượng lưu về đồng bằng sông Cửu Long ở mức rất thấp, cho nên mặn có khả năng xâm nhập sớm, biến động phức tạp và gay gắt.Cụ thể, vào cuối tháng 12-2018 và tháng 1-2019, các vùng cách cửa sông 20 đến 30 km đã có mặn vượt quá 4 g/l vào thời kỳ triều cường; còn khi triều thấp, chân triều vẫn có thể xuất hiện nước ngọt nhưng khả năng lấy được ngọt hạn chế. Trong tháng 2 đến tháng 3-2019, mặn có thể xâm nhập sâu vào đồng bằng sông Cửu Long. Tháng 4-2019, nếu có xả nước thượng lưu, mặn sẽ giảm, trở về như tháng 1 và tháng 2.