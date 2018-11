Đức: Không Dùng Quân Sự Giải Quyết Vụ Ukraine-Nga

BERKIN - Sau khi TT Poreshenko hô hào NATO đưa tàu chiến tới Biển Azov, Thủ Tướng Merkel khẳng định “Không có giải pháp quân sự.”Yêu cầu của TT Ukraine được đưa ra tiếp theo vụ đụng độ hôm Chủ nhật tại Biển Azov, gần bán đảo bị Nga cưỡng chiếm của Ukraine.Tàu Nga bao vây, nổ súng, chiếm tàu, bắt người của Ukraine.Nhà lãnh đạo hành pháp Đức nói: khủng hoảng này là việc do TT Putin của Nga gây ra hoàn toàn - nhưng theo lời Thủ Tướng Merkel, việc nhậy cảm như thế này chỉ có thể giải quyết bằng đối thoại,Về phía Nga, TT Putin tố cáo TT Ukraine tạo ra vụ khiêu khích để tìm kiếm hậu thuẫn của cử tri trước cuộc bầu cử TT năm 2019.TT Poreshenko đã xin phép QH để ban hành luật khẩn cấp trong 30 ngày.Truyền thông Nga đưa tin: 1 tiểu đoàn phi đạn S-400 đã được điều động tới miền bắc Crimea.Các thành viên NATO, liên minh quốc phòng vùng mạnh nhất thế giới, thỏa thuận rằng 1 thành viên bị tấn công cũng có nghĩa như là cả liên minh bị đánh.Ukraine không là thành viên và là đối tác của NATO, có nghĩa là 2 bên có thể hợp tác trên 1 số vấn đề chính trị và an ninh.TT Poreshenko tuyên bố với 1 nhật báo Đức “Chúng ta không thể chấp nhận hành động xâm lăng của Nga, bắt đầu với Crimea, rồi miền đông Ukraine và bây giờ muốn lấy Biển Azov. Cả Đức nữa. Putin định làm gì tiếp theo nếu chúng ta không ngăn cản”.Sau vụ Nga cưỡng chiếm Crimea, NATO đã tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Đen.Trên thực tế, Nga và Ukraine chia sẻ Biển Azov theo 1 hiệp định 2003 – tàu chiến của đệ tam quốc gia muốn tới Biển Azov và ghé cảng phải xin phép. Khó lòng Nga cho phép – thực tế là Nga có thể “đóng” Biển Azov bằng cách đặt 1 thương thuyền chắn ngang cửa biển.Trong mọi trường hợp, tàu chiến NATO đến sẽ chỉ gây căng thẳng. Có lẽ NATO sẽ tăng hiện diện tại Hắc Hải, nơi các thành viên Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ cùng cảm thấy bất an với Nga.Lên tiếng sau khi hội đàm với Thủ Tướng Ukraine, Thủ Tướng Merkel hứa sẽ nói chuyện với TT Putin bên lề hội nghị G-20. Bà nhấn mạnh “Chúng tôi muốn các thủy thủ Ukraine được trả tự do – chúng tôi phải làm mọi việc để giúp các địa điểm như Mariupol lệ thuộc tiếp cận biển. Không thể cho phép Mariupol bị cô lập, cũng gây cô lập các phần khác của lãnh thổ Ukraine. Kiev yêu cầu hành động khôn ngoan – chúng tôi nhấn mạnh: không có giải pháp bằng quân sự”.