Nga Bắn, Tịch Thu 3 Tàu Chiến Ukraine, LHQ Họp Khẩn

MOSCOW - Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) loan báo : tàu tuần duyên bắn và bắt 3 tàu tuần của hải quân Ukraine bên ngoài bán đảo Crimea, có 6 thủy thủ bị thương. Phía Nga loan báo : 3 tàu Ukraine định xâm nhập hải phận, định làm việc trái luật, bỏ qua tín hiệu cảnh cáo.Thông báo của FSB ghi rõ : 2 pháo đỉnh và 1 tàu kéo của Ukraine bị tịch thu tại hải phận Nga tại Hắc Hải.Vụ va chạm này chắc chắn làm tăng căng thẳng – phía Ukraine cả quyết không làm gì sai và vận động cộng đồng quốc tế trừng phạt hành động xâm lấn của Nga.NATO mở 1 buổi họp khẩn cấp với giới chức Ukraine ngay trong ngày Thứ Hai – nội vụ cũng được đưa ra HĐ Bảo An theo yêu cầu của đại diện Nga.Tại Kiev, TT Poreshenko họp nội các an ninh và định yêu cầu QH cho phép ban hành lệnh khẩn cấp. 1 bản tuyên bố của Liên Âu hô hào Nga tái lập quyền tự do hải hành tại eo Kerch.Chủ tịch EU Donald Tusk tỏ thái độ nghiêm khăc hơn với Moscow – ông lên án Nga vùng vũ lực, yêu cầu trả lại Ukraine 3 tàu và thủy thủ. Chủ tịch Tusk nhấn mạnh “EU đoàn kết hậu thuẫn Ukraine”.Với Pháp, Bộ ngoại giao phát thông điệp nhấn mạnh “Không gì có thể biện minh nhu cầu dùng vũ lực”.