Hội Đồng Hương và Thân Hữu Thừa Thiên Huế

& bữa cơm nhân ái mùa Lễ Tạ Ơn năm 2018



Kim Thư ghi nhanh









Vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, khi những đám cháy vùng Bắc Cali đang hoành hành thiêu rụi toàn bộ thị trấn Paradise. Những làn khói độc theo gió bao phủ xuống Thành Phố San Jose một màu xám buồn man mác. Thì cũng trong chiều hôm đó, tại khu nhà ở của những người vô gia cư, số 2011, đường Little Orchard, những bàn tay của các Đồng Hương và Thân Hữu Thừa Thiên Huế đã rộng mở, chia sẻ đến những người thiếu may mắn một bữa ăn tối đầy ắp tình người. Để nói lên lời cám ơn đến các bạn, đến nước Mỹ đã mở rộng tấm lòng cho chúng tôi có được cuộc sống an bình và hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Bao nhiêu năm ấy, bấy nhiêu tình chúng tôi mãi mãi không quên.







Bữa cơm nhân ái lần này mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc là được sự đóng góp hiện kim của rất nhiều nhà hảo tâm, các đồng hương và thân hữu xa gần từ Saccramento, Hayward, Freemont… Số hiện kim quyên góp ấy được các anh chị trong Ban Tổ Chức của Hội chuyển thành những món quà để xử dụng cho từng cá nhân: khăn mặt, kem đánh răng, dao cạo râu, vớ, và xà-bông. Tất cả 5 món đó được phân phối vào 200 túi giấy màu sắc có quai xách rất đẹp. Đó là những món quà đong đầy tình nghĩa. Những món quà được góp nhặt từ những tấm lòng bác ái của bà con.







Hiện diện trong lần đãi cơm kỳ này, Ban Tổ Chức Hội Huế rất vinh dự được đón chào các vị trong Ban Chấp Hành Khu nhà ở cho người Vô Gia Cư, Ông Victor Dương, Bà Cao Ánh Nguyệt chủ bút tuần báo Phụ Nữ Cali cùng phu quân, Văn Phòng di trú và đầu tư định cư Robert Mullins International, USA Touch-up Auto Body Inc., đại diện hệ thống tiệm vàng Thành Tín và Victory Jewlery, EV Princess và Cosmetics và một số đồng hương thân hữu Huế.

4:30 PM Các chị trong đồng phục T-Shirt trắng, tay mang găng đã sẵn sàng. Trước mặt mỗi người là một khay thức ăn có nắp đậy kín. Khi cánh cửa được mở, từng tốp 10 người đi ra và mỗi người được nhận trước tiên là túi quà với vật dụng cá nhân cho mình. Trong nụ cười hân hoan nồng ấm tình người, họ đi tiếp đến quầy nhận phần thức ăn của mình.







Phần ăn lần này cũng đặc biệt hơn so với những bữa ăn trước mà Hội Huế thường đãi: Một bánh croissante; khoai tây nghiền với nước xốt; meatloaf, bánh ngọt, và các loại rau củ, nước uống. Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp đầy tình thân. Một số đồng hương nam sẵn sàng tình nguyện đưa thức ăn đến tận bàn giúp những người già yếu, tàn tật. Bà giám đốc xã hội quận hạt Santa Clara Stephanie Demos, và người quản lý trung tâm Home First bà Jaclyn Salinas dành hai bàn đầu tiên để hội viên Home First được tiếp xúc và chụp hình lưu niệm với ban tổ chức và các cơ quan truyền thông báo chí. Những tràng vỗ tay và lời chúc tụng cám ơn làm cho không gian nhà ăn trở nên rộn ràng:

“Happy Thanksgiving…”

“Have good dinner…”

“Thank you for remembering us…”









Một dĩa cơm được trao ra để rồi có một bàn tay đón nhận, cho và nhận trong khung cảnh này không có nghĩa là ban phát mà chính là chúng tôi muốn được nói những lời cám ơn chân thành nhất đến với tất cả quý vị, những con người kém may mắn. Những tràn pháo tay được vỗ lớn liên tục thay cho những lời khen tặng gởi đến chúng tôi.

6:30 PM Bữa cơm chấm dứt. Sau hết là phần chụp hình lưu niệm.

Ban Tổ Chức bữa cơm nhân ái trong dịp Lễ Tạ Ơn này thành thật ghi nhận công đức của tất cả quý anh chị đã bỏ công sức đến để hoàn thành tốt đẹp công việc đầy lòng nhân ái. Điều đó đã nói lên được tấm lòng “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Kim Thư ghi nhanh



Hình ảnh:

“Đón lễ “Ghi Ơn” rộn khắp nơi,

“Hồn Thu đã khuất, lạnh bầu trời.

“Shelter tạm trú thân tiều tuỵ,

“Homeless lang thang cảnh tả tơi.

Xót kẻ bần cùng nay đổi phận,

Thương ai nghèo khổ chợt thay đời.

Tha phương hội Huế giàu ân nghĩa,

Quý tặng quà, cơm, ấm tiếng cười.

Thơ Minh Thúy.