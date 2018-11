Nghỉ Tết, Hoa Tết, Hàng Tết…

Xuân NiệmNgày Tết Nguyên Đán sắp tới sẽ là Thứ Ba ngày 5 tháng 2/2019.Các thông báo nghỉ lễ từ chính quyền cho biết: Học sinh TP.SG sẽ bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 28/1/2019 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 10/2 (mùng 6 tháng Giêng).Theo kế hoạch năm học 2018-2019 do UBND TP.SG phê duyệt, học sinh các cấp tại TP.SG sẽ được nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, từ ngày 28/1/2019 (thứ hai) tức 23 tháng Chạp, đến hết ngày 10/2, tức mùng 6 tháng Giêng.Tuy nhiên, vì thời gian nghỉ Tết trùng với các ngày cuối tuần, nhiều trường trên địa bàn thành phố sẽ cho học sinh nghỉ thêm, với tổng thời gian 16 ngày.Miền Tây đang ráo riết lo Tết. Báo Dân Sinh kể: ‘Thủ phủ hoa’ Sa Đéc tất bật chuẩn bị mùa hoa Tết.Những ngày này, không khí hối hả, tất bật đã bao phủ vùng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp). Năm nay, những hộ trồng hoa dự định tung ra thị trường 3 triệu giỏ hoa các loại, trong đó có nhiều giống mới...Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, UBND TP Sa Đéc sẽ tổ chức Lễ hội Hoa Xuân với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, kéo dài trong vòng 1 tuần, từ 24 tháng Chạp đến 30 Tết. Tại đây, ngoài Hội chợ triển lãm nhịp cầu xúc tiến thương mại và đầu tư Sa Đéc, còn có Hội thi và trưng bày Sinh vật cảnh, trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp của Sa Đéc, Hội thi “Chế biến ẩm thực từ hoa hồng”…Báo Giao Thông kể: Doanh nghiệp tăng tốc chuẩn bị hàng Tết Kỷ Hợi.Các doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị hàng hoá cung ứng cho dịp Tết Nguyên đán năm nay, dự kiến hàng tăng mạnh 10-30% so với dịp Tết năm ngoái....Không chỉ doanh nghiệp sản xuất đang hối hả chuẩn bị hàng Tết, các siêu thị cũng đã xây dựng chương trình Tết Nguyên đán năm nay.Báo Dân Trí kể chuyện làng hoa tỉnh Quảng Ngãi: Chong đèn "đánh thức" hoa cúc chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán.Hàng trăm ngàn chậu hoa cúc ở "thủ phủ" hoa Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) được "đánh thức" bởi ánh sáng của hàng ngàn bóng đèn điện. Đây là kỹ thuật được người nông dân áp dụng giúp cây hoa phát triển vượt trội và nở đúng vào thời điểm Tết Nguyên đán... Sau khi trồng khoảng 1 tháng là bắt đầu chong đèn không cho hoa ngủ...Người trồng hoa sử dụng bóng đèn huỳnh quang công suất từ 15W đến 20W. Cứ cách 2 m treo 1 bóng đèn và các bóng đèn điện được treo cách chậu hoa khoảng 1 m. Việc thắp sáng cho hoa bắt đầu từ 18h đến 5h sáng hôm sau. Lý do: ánh sáng đèn điện sẽ kích thích cây hoa tiếp tục sinh trưởng vào buổi tối.Báo Nông Nghiệp kể chuyện ở Kon Tum: Bắt một phụ nữ chuẩn bị pháo lậu… chơi tết!Ngày 30/10, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết, đang tạm giữ Bùi Thị Thu (43 tuổi, ngụ tại làng Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) để điều tra xử lý về hành vi buôn bán vận chuyển pháo trái phép.Báo Xã Luận kể chuyện pháo lép tỉnh Quảng Bình: Bắt quả t.ang 1 ô tô chở hàng trăm hộp pháo tết lậu lúc nửa đêm.Thông tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vào ngày 22/11/2018, đơn vị vừa bắt giữ một chiếc xe ô tô vận chuyển hơn 1 tạ pháo lậu trên quốc lộ 1A.Báo Tin Tức VN kể chuyện hoa mai Huế: Nắng nóng, hoa nở sớm, người dân Huế lo lắng Tết Nguyên đán không còn hoa mai.Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng, những ngày qua, nhiều vườn hoàng mai ở Thừa Thiên Huế đã nở hoa do nắng nóng liên tục kéo dài giữa mùa đông....ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho hay, việc chăm sóc, cắt tỉa vườn mai này đã được tính toán kỹ nhưng gần như vẫn bất lực trước biến thiên của thời tiết.“Do nắng nóng kéo dài liên tục nên không thể kìm hãm được. Nếu từ nay đến cuối năm cứ nắng như thế này, khả năng cảnh quan công viên dịp Tết nguyên đán sẽ khó rực rỡ như mọi năm", ông Chinh chia sẻ.VTV kể: Với lý do vé máy bay quốc tế dịp Tết Nguyên đán khan và giá cao, nhiều công ty du lịch phải tăng giá tour để đủ bù chi.Theo khảo sát, hiện lượng khách đăng ký tour du lịch Tết Nguyên đán đã đạt hơn 70% kế hoạch, giá dịch vụ tour năm nay tăng từ 10 - 15%. Đối với các khách lẻ đặt tour muộn, giá tour sẽ thay đổi dựa vào giá vé máy bay, khách sạn tại thời điểm đó.Tuy nhiên, ngành hàng không khẳng định không có chuyện độc quyền cắt vé, tăng giá dịp lễ Tết.Báo Phụ Nữ News kể chuyện Huế: Sinh viên sư phạm bán hoa dịp 20-11 để gây quỹ “Vui Xuân đón Tết”.Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, trước cổng trường CĐSP Thừa Thiên- Huế có 1 gian hàng bán hoa đặc biệt, đó là gian hàng bán hoa gây quỹ “Vui Xuân đón Tết” của CLB Màu Xanh Thanh Niên (Trường CĐSP Thừa Thiên Huế).Báo Nghệ An kể: Người dân chuẩn bị nguồn gà sạch phục vụ thị trường Tết.Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân vào dịp Tết Nguyên đán, thời điểm này, các hộ chăn nuôi ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) bắt đầu ươm gà giống chuẩn bị nguồn gà sạch để cung cấp cho thị trường...Dịp Tết năm nay, dự tính, toàn huyện Anh Sơn có khoảng hơn 500.000 con gà bán ra thị trường, với giống gà chủ yếu là gà ri, gà lai chọi, gà cỏ... Theo phần lớn người nuôi gà, cuối năm thường mang lại lợi nhuận cao do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh, giá bán tăng.Bản tin VnReview kể: …để đón mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, UBND TP sẽ tổ chức Hội Hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn, số 55C Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1 trong thời gian 12 ngày, từ ngày 30/1 đến ngày 10/2/2019. Vé vào cổng Hội Hoa Xuân là 30.000 đồng/người, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn vé. Đồng thời, UBND TP cũng sẽ tổ chức chợ Hoa Tết tại các Công viên 23 Tháng 9 (khu A, khu B), Gia Định và Lê Văn Tám.