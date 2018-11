Bệnh Viện, Bệnh Nhân...

Xuân NiệmĐáng ngại... đáng ngại. Từ dịch bệnh, cho tới bạo hành tại bệnh viện. Thế là bác sĩ, y tá, nhân viên liên tục bận rộn.Bản tin VOV kể: Bệnh bạch hầu bùng phát mạnh lại Kon Tum sau 11 năm.VOV.VN - Bệnh bạch hầu bùng phát mạnh trở lại tại tỉnh Kon Tum từ tháng 10 sau 11 năm không có ca bệnh mới, với 2 trường hợp tử vong.Sáng nay (20/11), bác sĩ Ngô Đây, Trưởng Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, tất cả 4 em học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Tô nhập viện cấp cứu cách đây 6 ngày đều có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn bạch hầu.Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận 4 bệnh nhân, gồm: Y Huyên, Nguyễn Thị Bé, A Sứ và Y Nga đều là học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Tô. Các em nhập viện trong tình trạng có biểu hiện đau họng, ho khan, sốt nhẹ, họng có giả mạc... Kết quả xét nghiệm của Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xác định, cả 4 em đều dương tính với vi khuẩn bạch hầu.Trong khi đó, một hình ảnh tuyệt vời được kể trong bản tin Zing: Ngày 16/11, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của nữ bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, không khỏi đau xót trước thông tin bác sĩ Hạnh qua đời ở tuổi 33 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vỏ tuyến thượng thận. Thời điểm phát hiện bệnh bác sĩ Hạnh mới có một con.Tháng 12/2015 các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã phẫu thuật cắt khối u cho chị. Nữ bác sĩ trẻ lúc này đứng trước quyết định truyền hóa chất và sinh con. Sau cùng, bác sĩ Hạnh đã từ chối điều trị để có thể sinh thêm một đứa con, cho con có chị có em đỡ đần nhau khi mẹ không còn.Bản tin Gia Đình Net kể về “Nạn bạo hành tại bệnh viện: Đủ loại hình hành hung, đe dọa nhân viên y tế”...Đại diện Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) nhận định, năm 2018, vấn nạn “hành hung nhân viên y tế” đã bớt nóng hơn năm 2017 nhưng số vụ thầy thuốc bị hành hung vẫn xảy ra. Trong số này có nhiều vụ nghiêm trọng: Một nữ bác sĩ bị chém ở Hà Tĩnh, bác sĩ ở Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội bị người nhà bệnh nhân hành hung. Tại Quảng Bình, Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành, tình trạng bác sĩ bị đánh, an ninh an toàn bệnh viện và cả của bệnh nhân bị đe dọa gây lo lắng cho cả ngành Y tế và người dân.Tài năng bác sĩ cũng là vấn đề... Bản tin SOHA kể chuyện Yên Bái: Khi vào phòng mổ khoảng 15 phút, các bác sĩ mời đại diện gia đình vào thông báo tình hình cháu bị sốc khi gây mê và đang tiến hành cấp cứu nhưng cháu tử vong sau đó.Chiều 19/11, cháu H.T.A. (5 tuổi, trú tại xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái), được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để cắt Amidan trong tình trạng sức khỏe ổn định.Bản tin VTV kể: Số người nhiễm HIV điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế đã tăng lên gần 90% chỉ trong vòng 4 năm....Đại diện bảo hiểm xã hội Việt Nam, đơn vị sẽ đảm bảo nguồn thuốc ARV để cung ứng cho việc điều trị của bệnh nhân HIV, cũng khẳng định sẽ đảm bảo chất lượng thuốc ARV điều trị tốt nhất, để đảm bảo quyền lợi của người bệnh HIV khi tham gia BHYT.Hiện cả nước có hơn 200.000 bệnh nhân HIV/AIDS nhưng chỉ có khoảng130.000 bệnh nhân đang điều trị thuốc ARV và 90% trong số này tham gia bảo hiểm y tế.Bản tin VietnamNet kể chuyện Sài Gòn: Ăn 10 trái hồng, người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì tắc ruột...Người phụ mữ ăn 10 trái hồng liên tục bị đau bụng quặn từng cơn chướng bụng phải nhập viện cấp cứu vì tắc ruột.Ngày 20/11, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.SG cho viết, vừa qua đã phẫu thuật cấp cứu thành công trường hợp hy hữu bị tắc ruột do bã thức ăn.Bệnh nhân là chị T.A.H, 41 tuổi, ngụ tại TP.SG, nhập viện trong tình trạng chướng và đau quặn bụng. Trước đó, chị H. tưởng chỉ đau bao tử nên mua thuốc tự điều trị song không thuyên giảm.Sau khi thấy tình trạng nặng hơn, bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược cấp cứu.Bản tin Tiền Phong/Gia Đình Mới kể về tài năng bác sĩ cứu mạng: Cứu sống bệnh nhân 4 lần bị ngừng tim, chết lâm sàng gần 1 giờ đồng hồ.Bệnh nhân chết lâm sàng gần 1 giờ đồng hồ, 4 lần tim ngừng đập tưởng như không còn cơ hội sống lại hồi sinh một cách thần kỳ.Trường hợp hy hữu này là của một bệnh nhân 50 tuổi, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh. Theo gia đình cho biết, trước đó, bệnh nhân đang đi làm buổi sáng bất ngờ đau tức ngực trái, khó thở, choáng váng đầu óc, đến khi vào viện cơn đau càng dữ dội, bất ngờ xuất hiện loạn nhịp rung thất, ngừng tim ngay sau đó.Báo Thế Giới Tiếp Thị kể chuyện Đà Nẵng: Bác sĩ ném sổ khám bệnh vào người nhà bệnh nhân.Ngày 19/11, lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị đã kiểm điểm 1 bác sĩ do không khéo léo, mềm mỏng với người nhà bệnh nhân.Trước đó, trưa 2/11, một bệnh nhân 11 tuổi được mẹ đưa vào Trung tâm Y tế quận Thanh Khê khám do có triệu chứng khó thở. Trong lúc lo lắng cho bệnh tình của con, người mẹ đề nghị nữ bác sĩ đang trực đo điện tim cho con mình.Nghe vậy, nữ bác sĩ ném trả sổ khám bệnh và nói: “Khám được thì khám đi cần chi đi bác sĩ”. Bực mình vì thái độ của nữ bác sĩ, vị phụ huynh dẫn con ra về.Sau đó, người mẹ phản ánh sự việc đến lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.Báo Người Lao Động kể chuyện Sài Gòn: Ca bệnh lạ, "a xít đầy trong cơ thể" 1 nữ bệnh nhân.Một bệnh nhân mắc chứng bệnh lạ hiếm gặp "a xít đầy trong cơ thể" vừa được cứu sống.Trưa 19-11, bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện (BV) quận 2, TP SG, cho biết BV vừa cứu sống bệnh nhân Trần Mỹ L. (70 tuổi, ngụ quận 2) mắc chứng bệnh lạ "a xít đầy trong cơ thể".Trước đó, cụ L. trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ đã xử trí cấp cứu, hồi sức tim phổi và ngay khi sinh hiệu trở lại, cụ bà được chuyển thẳng đến đơn vị hồi sức tim mạch thuộc khoa Tim mạch của BV. Tuy nhiên, tình trạng ngưng tim, ngưng thở cứ tái đi tái lại khiến ê kíp hồi sức tim mạch... vất vả vì theo dõi và xử trí.