Bé Trai, Thiêu Rụi, Nhà Hoang, Khô Gà, Hóa Trị

Xuân NiệmNên ngủ chung với con nhỏ? Rủi ba mẹ lăn, đền bẹp con thì sao?VietnamNet nêu câu hỏi: Câu chuyện thương tâm với bé trai 4 tháng tuổi ở Hà Nội khiến không ít các bậc cha mẹ đặt câu hỏi nên ngủ cùng con hay ngủ riêng?Ngày 19/11 vừa qua, bé Nguyễn N.A. (4 tháng tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã ra đi nhẹ nhàng sau 1 tháng điều trị qua nhiều bệnh viện tại Hà Nội. Từ tổn thương nhồi máu não đa ổ, bé dần rơi vào trạng thái chết não rồi tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mẹ bé trong lúc ngủ thiếp đi, vô tình gác tay lên mặt con gây ngạt thở.Báo Tiền Phong kể: Lửa thiêu rụi kho vải ở Tiền Giang sau tiếng nổ lớn… Tối 22/11, một kho chứa vải may thảm lót chân ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bất ngờ bốc cháy và thiêu rụi hoàn toàn. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người....vào khoảng 19h20 ngày 22/11, nhiều người dân ở khu vực hoảng loạn khi nghe 2 tiếng nổ lớn, tiếp theo là kho chứa vải may thảm lót chân nằm cạnh đường dẫn cao tốc TP.SG – Trung Lương của bà Phan Thị Ngọc Thơ (SN 1962, ngụ ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả kho.Báo Tin Tức kể: Không có người ở, nhiều tỉnh Nhật Bản tặng nhà hoang miễn phí.Trong tháng 10, nhà kinh tế học Rajiv Biswas tại công ty IHS Markit (Anh) đánh giá: “Nhật Bản đang đối mặt với tác động kinh tế và xã hội đáng kể bắt nguồn từ dân số già hóa trong 3 thập niên tới”.Nhà bị bỏ hoang bắt đầu được chú ý tới sau khi ngày càng có nhiều ngôi nhà được bán trên các trang mạng có tên “ngân hàng akiya” với giá rất rẻ và đôi khi là miễn phí. Akiya trong tiếng Nhật có nghĩa là “nhà trống”.Bản tin Zing kể chuyện Bạc Liêu: Tiêu hủy gần 1 tấn khô gà.Trong nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc được cơ quan chức năng ở Bạc Liêu tiêu hủy, có gần 1 tấn khô gà được thu giữ từ một xe tải.Ngày 22/11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu tổ chức tiêu hủy hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng... tại bãi rác Tân Tạo của thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi).Báo Thanh Niên kể: Theo thông tin từ UBND TP.SG, gần 2.000 ha đất trong khu đô thị cảng Hiệp Phước (Nhà Bè) và khu đô thị Tây Bắc (H.Củ Chi, Hóc Môn) sẽ được điều chỉnh quy hoạch thành đất dân cư hiện hữu chỉnh trang sau nhiều năm dính quy hoạch “treo”.Như vậy, 20.000 hộ dân tại đây sẽ được tách thửa, được cấp sổ đỏ, được cấp giấy phép xây dựng chính thức, được mua bán sang nhượng, cầm cố vay ngân hàng…Báo Công Luận kể: Thanh tra Sở Y tế TP.SG vừa phát hiện 4 cơ sở quảng cáo phương pháp hỏa trị liệu trên các mạng xã hội. Tất cả các cơ sở này đều chưa được cấp phép kinh doanh.Đoàn kiểm tra đã yêu cầu đóng cửa 4 cơ sở trên và yêu cầu không được thực hiện phương pháp hỏa trị liệu. Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế TP.SG yêu cầu chính quyền giám sát hoạt động của các địa chỉ này.Cũng theo Thanh tra sở Y tế TP. SG, hiện có rất nhiều cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ... quảng cáo trên mạng xã hội phương pháp hoả trị liệu để chữa bách bệnh, dù chưa có cơ sở nào tại TP SG được cấp phép.Báo Người Lao Động kể: Công nhân Công ty TNHH Bum Jin Vina thắng kiện…Sáng 22-11, TAND quận Bình Tân, TP SG đã mở 2 phiên tòa xét xử vụ án công nhân Công ty TNHH Bum Jin Vina (KCN Vĩnh Lộc) khởi kiện chủ công ty người Nam Hàn bỏ trốn.Theo đó, từ trước Tết nguyên đán 2018, gần 400 công nhân Công ty TNHH Bum Jin Vina rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì công ty đột ngột đóng cửa và chủ công ty về nước.Báo An Ninh Tiền Tệ kể: Bị kẻ xấu dụ dỗ, mẹ bán con 20 ngày tuổi với giá 40 triệu đồng.Tha khai nhận cùng với 2 vợ chồng Ven Thị Xy và Moong Văn Thoại dụ dỗ mẹ của bé là Ven Thị Luyên (SN 1993) bán con với giá 40 triệu đồng, trong đó chia 5 triệu đồng cho Tha và 3 triệu đồng cho 2 vợ chồng Xy -Thoại.VOV đưa tin, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Cụt Thị Tha (SN 1986), trú tại bản Keo Pha Tu, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn; Ven Thị Xy (SN 1985) và Moong Văn Thoại (SN 1980), cùng trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để điều tra về hành vi mua bán người.Bản tin VTV kể: UBND huyện Bình Chánh (TP.SG) đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ sập giàn giáo khiến 25 học sinh nhập viện.UBND huyện Bình Chánh (TP.SG) cho biết đã báo cáo UBND TP.HCM và các cơ quan chức năng về vụ sập giàn giáo tại Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) vào ngày 20/11 khiến 25 học sinh bị thương.Báo Tuổi Trẻ kể: Sáng 22-11, liên Sở GD-ĐT và Tài chính TP.SG đã trình UBND TP đề án giảm học phí cho học sinh bậc THCS.Theo đó, liên sở đề xuất giảm học phí từ 100.000 đồng/tháng/học sinh xuống còn 60.000 đồng/tháng/học sinh (đối với học sinh các quận: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Thạnh); từ 85.000 đồng xuống còn 30.000 đồng/tháng/học sinh (đối với học sinh các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè).Dự kiến, đề án trên sẽ được trình HĐND TP.SG, nếu HĐND TP.SG thông qua trong kỳ họp vào đầu tháng 12-2018 thì việc giảm học phí sẽ thực hiện ngay trong học kỳ 2 của năm học 2018-2019.Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: TP SG gặp nguy cơ ngừng dự án tuyến metro số 1 do chậm giải ngân vốn! Đại sứ Nhật Bản vừa có văn bản gửi lãnh đạo Chính phủ, TP.SG, cho biết “nếu chậm giải ngân vốn cho nhà thầu sẽ ngừng thi công tuyến metro số 1”.Theo đó, nội dung mà Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio đề cập: Việc chậm giải ngân nguồn vốn thi công dự án tuyến metro số 1 TP SG là vấn đề rất nghiêm trọng, mặc dù vấn đề này đã được nhắc đến nhiều lần trong các cuộc hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo Chính phủ 2 nước. và lần này Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio cũng đề nghị Bí thư Thành uỷ TP.SG Nguyễn Thiện Nhân giải quyết những vướng mắc phát sinh.VnExpress kể: Giá chuối tăng mạnh. Giá chuối tăng tới 40%, nhưng sản lượng thành phẩm lại giảm so với mọi năm... Giám đốc một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu chuối tại Đồng Nai cho biết, 3 tuần nay giá chuối có lúc thu mua lên tới 12.000 đồng một kg. Sở dĩ giá cao hơn so với thời điểm này năm ngoái là vì chuối trái vụ số lượng không nhiều, trong khi nhu cầu xuất đi Trung Quốc tăng đã đẩy giá lên cao.Báo Nhân Dân kể về các chàng shipper: Chỉ cần sở hữu một chiếc xe máy, một điện thoại thông minh có thể truy cập mạng Internet và một chút am hiểu về đường phố nơi mình sinh sống là ai cũng có thể trở thành một shipper thực thụ. Tuy tiền công mỗi đơn hàng trong phạm vi dưới 10 km chỉ khoảng 30 đến 50 nghìn đồng nhưng nếu khéo léo ghép lộ trình các đơn, mỗi shipper có thể chuyển vài chục đơn mỗi ngày, đem lại thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng/ tháng, một mức thu nhập mà nhiều người phải mơ ước. Thế nhưng, để được nhận hàng, các shipper phải ứng trước cho chủ hàng số tiền có giá trị tương đương, vậy nên rủi ro bị khách hàng "bỏ bom" hay khai khống giá trị hàng là rất cao. Thông thường, các chủ hàng sẽ giao hàng tại cơ sở kinh doanh nhưng có nhiều người giao hàng tại quán nước hoặc ngay bên đường hay một địa chỉ "ảo" cho shipper. Khi shipper đến địa chỉ người nhận nhưng gọi không ai nghe hoặc địa chỉ không có thực, gọi lại chủ hàng thì chỉ thấy thuê bao ngoài vùng phủ sóng, xem lại hàng thì chỉ là hàng kém chất lượng. Đến lúc biết mình bị lừa thì việc lấy lại tiền đặt cọc khó như mò kim đáy bể…