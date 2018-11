Trường Học và An Toàn

Xuân NiệmCó cách nào làm cho trường học an toàn hơn hay không? Câu hỏi nêu lên, vì quá nhiều bất an trong khuôn viên rất nhiều trường học.Báo Công An kể chuyện “Vụ đổ giàn giáo ở trường học: Nhiều học sinh chấn thương phần mềm”...Trong số các học sinh gặp nạn vì sập giàn giáo tại Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh (huyện Bình Chánh, TP.SG), có 10 được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng TP.SG và 15 nạn nhân khác được đưa sang Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu....Như CAO đã đưa tin, 8 giờ sáng 20-11, khi đang tham dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, giàn giáo dùng để dựng sân khấu ở sân trường bất ngờ đổ sập khiến nhiều học sinh bị thương.Báo Dân Trí kể chuyện Hà Tĩnh: Tá hỏa phát hiện nhiều vật nổ sát trường học.Trong lúc đào đất để hạ mặt bằng vườn nhà, một người dân ở Hà Tĩnh hoảng hốt khi phát hiện nhiều vật nổ nghi là mìn, lựu đạn. Điều đáng nói khu vực này nằm ngay sát trường học.Chiều ngày 20/11, ông Nguyễn Ngọc Hoán, Chủ tịch UBND xã Đức Bồng (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành rà phá và xử lý số lượng vật liệu nổ vừa được phát hiện trên địa bàn.Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 18/11, gia đình anh Nguyễn Viết Thạch ở xã Đức Bồng đào đất vườn để hạ mặt bằng tránh sạt lở thì phát hiện các vật lạ nghi là mìn, lựu đạn với nhiều hình dáng khác nhau.“Lúc chúng tôi lên thì phát hiện có một lượng vật nổ với nhiều kích thước khác nhau nghi là lựu đạn và mìn chống tăng”, ông Hoán cho biết.Báo Nhân Dân kể chuyện Hà Nội thiếu trường học: Theo rà soát của Sở Xây dựng, trong số 78 dự án khu đô thị mới có quy hoạch đất xây dựng công trình hạ tầng xã hội (nhà trẻ, trường học phổ thông, nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng, vườn hoa, cây xanh), mới có 36 dự án được đầu tư xây dựng theo quy hoạch; 27 dự án đang thực hiện cùng với tiến độ xây dựng nhà ở; 15 dự án đầu tư xây dựng chưa đồng bộ với tiến độ xây dựng nhà ở. Điều đó dẫn tới tình trạng nhiều khu chung cư trên địa bàn phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), Vạn Phúc (quận Hà Đông), Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm)… đang thiếu trầm trọng trường học. Tình trạng này dẫn đến nhiều trường công lập hiện có rơi vào tình trạng quá tải. Rất nhiều trường hiện nay có sĩ số học sinh lên tới 60 em/lớp, gần gấp hai lần so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho bậc tiểu học là không quá 35 học sinh/lớp. Sĩ số cao nhưng vẫn không đủ lớp học, có trường phải tổ chức cho các lớp nghỉ học luân phiên trong tuần và học bù vào ngày cuối tuần.Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể chuyện Khánh Hòa: Trường học vừa xây xong đã xuất hiện hàng trăm vết nứt.Ngôi trường được xây mới với tổng kinh phí hơn 28,7 tỷ đồng nhưng vừa mới bàn giao đưa vào sử dụng thì hầu hết các trụ đều đã bị nứt khiến hàng trăm học sinh, giáo viên và phụ huynh hết sức lo lắng.Dạy và học trong lo sợ...Theo phản ảnh của một phụ huynh của trường THCS Cao Bá Quát (đóng tại xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), rất nhiều phụ huynh hết sức lo lắng khi con em của họ về phản ánh tình trạng trường học vừa mới được xây xong nhưng không biết vì lý do gì mà các trụ bê tông của trường đều bị nứt nẻ, hầu như trụ nào cũng 2 đến 3 vết nứt lớn.Bản tin VietnamNet kể chuyện: Học sinh lớp 6 rơi từ tầng hai của trường học xuống đất.Trong lúc ngồi ở lan can trên tầng hai của trường học, một nam sinh lớp 6 đã bất ngờ bị rơi xuống đất. Em này bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.Sự việc xảy ra vào chiều ngày 16/11 tại Trường THCS Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).Báo Tin Tức nêu câu hỏi: Bao giờ học sinh hết sợ nhà vệ sinh trường học?Bẩn, bốc mùi, không dám đi vệ sinh là ấn tượng của nhiều học sinh về nhà vệ sinh trong trường học. Câu chuyện này không chỉ có ở những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, mà ngay các tỉnh, thành phố, đặc biệt ngay tại các đô thị lớn cũng còn khá phổ biến.Báo Sức Khỏe & Đời Sống báo động: Cảnh báo tình trạng mất an toàn bếp ăn trường học.Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Mầm non Xuân Nộn (xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) khiến 223 trẻ phải nhập viện, sáng ngày 18/11, UBND huyện Đông Anh đã có buổi họp cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc này...Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Đông Anh, tính từ chiều 15/11 đến trưa nay (18/11), đã có tổng cộng 223 cháu bé và 2 cô giáo phải nhập viện điều trị tại BVĐK huyện Đông Anh và BV Bắc Thăng Long. Hiện đã có 23 cháu ổn định sức khỏe và được xuất viện. Tính đến 10h30’ sáng 18/11, tại BVĐK huyện Đông Anh và BV Bắc Thăng Long còn khoảng 190 người đang tiếp tục được theo dõi, điều trị. Ngoài ra, có 9 trường hợp được chuyển lên BV Nhi TW và BV Bệnh Nhiệt đới TW do yêu cầu của gia đình do mắc các vấn đề sức khỏe khác như tim bẩm sinh, viêm phổi.Báo Tiền Phong kể chuyện Huế: Trường cho học sinh vùng khó biến thành bãi chăn bò...Một trường học ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) được xây dựng với kinh phí hàng trăm triệu đồng nhằm phục vụ cho học sinh vùng khó khăn, thế nhưng kể từ khi hoàn thành đến nay nơi đây lại bỏ hoang, trở thành chỗ chăn thả bò....Bộ Giáo dục & Đào tạo đã đầu tư kinh phí hơn 434 triệu đồng từ Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em vùng khó khăn xây dựng ngôi trường gồm nhiều hạng mục như phòng học, phòng giáo viên, nhà vệ sinh,.. trên diện tích khoảng 1.000m2 tại thôn Phước Trạch....Hoàn thành từ năm 2010, ngôi trường này được kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu của các em học sinh vùng khó, trở thành nơi vui chơi, học tập của con em trong vùng. Tuy nhiên, từ đó đến nay trường lại bị bỏ hoang, lãng phí.