Iran: Khôi Phục Mỏ Vàng, Đồng Để Đối Phó Trừng Phạt Của Mỹ

TEHRAN - Để nhất thời ứng phó với khó khăn tài chính trong lúc bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt, nhà cầm quyền Tehran quay sang nguồn tài nguyên vàng và đồng.Nước cộng hòa Hồi Giáo Iran đang chứng kiến sự hồi sinh của hoạt động khai mỏ.1 vệ tinh của công ty quốc doanh “Mỏ, Phát Triển và Canh Tân” vừa ký biên bản ghi nhớ với 1 nhóm kỹ nghệ và công ty tư về phát triển 6 mỏ vàng cỡ nhỏ, cùng lúc khai thác khoáng sản.Theo Belfer Center for Science and International Affairs, Iran chiếm 7% tài nguyên khoáng sản của thế giới, tập trung tại tỉnh Isfahan thuộc miền trung, tỉnh South Khorasan (miền nam) và tỉnh East, West Azerbaijan (miền đông và miền tây).Phóng viên ngoại quốc báo tin: dân bản xứ xếp hàng tại các ngân hàng để đặt mua trước tiền vàng do ngân hàng nhà nước đúc.Đợt trừng phạt thứ nhì của Hoa Kỳ vừa khởi động đầu tháng này.