Giáo Viên, Phá Rừng, Tỏi, Halloween, Kinh Doanh...

Xuân NiệmGiáo viên dưới chuẩn phải đào tạo lại... nghĩa là tốn tiền, tốn thì giờ, tốn công sức... nhất là khi phải đào tạo lại tới 80.000 giáo viên.Bản tin VietnamNet kể: Sửa luật, đào tạo lại hơn 80.000 giáo viên... Dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục hiện hành nếu được thông qua, sẽ có hơn 80.000 giáo viên mầm non dưới chuẩn cần phải đào tạo lại.Theo báo cáo thống kê của Bộ GD-ĐT, tổng số giáo viên mầm non cả nước trong năm học 2017 - 2018 là 337.488 người, trong đó giáo viên nữ là 336.616 (chiếm 99,7%); giáo viên biên chế là 208.574 (chiếm 61,8%), số giáo viên đạt chuẩn (trình độ trung cấp trở lên) là 332.403 (chiếm 98,5%).Báo Người Lao Động kể: Thủ phạm “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn đang được bưng bít.Người dân vào rừng chặt cây, bị phát hiện sẽ bị công khai tên tuổi; nếu xây nhà không phép thì cũng không thể giấu được thân phận... Thế nhưng, vì sao danh sách những cá nhân, tố chức “xẻ thịt” rừng phòng hộ ở Sóc Sơn vẫn đang bí ẩn?...Không công khai thì làm sao xử lý được một cách công tâm những người có "địa vị xã hội, có ảnh hưởng" nhưng cố tình đứng trên pháp luật.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: UBND huyện Lý Sơn đề nghị Đài Truyền hình Việt nam chỉ đạo Ban biên tập chương trình "Thương vụ bạc tỷ" làm việc với cá nhân bà Lê Minh Hồng Phúc và Công ty TNHH SXTM I AM V để đính chính thông tin về tỏi Lý Sơn đã phát trong chương trình...Theo UBND huyện Lý Sơn, với những thông tin có được, chính quyền địa phương và nhân dân huyện đảo Lý Sơn nhận định đây là thông tin giả, không đúng sự thật. Bởi hình dáng, kích thước và màu sắc trên banner quảng cáo của Công ty TNHH SXTM I AM V không phải là tỏi Lý Sơn. Vì, tỏi này có màu tím, bóng, tròn và to, trong khi tỏi Lý Sơn hơi bầu, nhỏ, trắng chứ không có màu tím.Bản tin VnExpress ghi nhận: Tỏi Lý Sơn rớt giá, tồn dư hàng trăm tấn.Người dân Lý Sơn dự trữ hàng để bán trái vụ nhưng tỏi các nơi được mùa khiến nguồn cung tăng mạnh, giá bằng một phần ba năm ngoái.Gia đình bà Loan ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) trồng 1,5 sào tỏi. Sau khi thu hoạch 400 kg hồi tháng 3, bà phơi khô để bán dần trong năm. Thời điểm này năm ngoái, khi hàng bắt đầu khan hiếm, giá tỏi lên đến 120.000 - 130.000 đồng mỗi kg.Pháp Luật Plus kể: Tối 31/10, không khí Halloween rộn ràng trên phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TP SG). Từ 19h, hàng nghìn người đổ về con phố gây nên cảnh ùn tắc kéo dài, nặng nhất là đoạn giao với đường Đề Thám. Các điểm giữ xe đều chật kín, giá vé gửi xe tăng 30.000 - 40.000 đồng một chiếc.Báo Đầu Tư Chứng Khoán kể về Dự án Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1: 10 năm vẫn loay hoay.Có rất ít tiến triển trên thực địa dù Dự án Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 (Yên Viên - Ngọc Hồi), giai đoạn I được phê duyệt cách đây đúng 10 năm... Tăng vốn, kéo dài thời gian...Cụ thể, tính từ khi Dự án Metro số 1 Hà Nội được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư lần đầu vào tháng 10/2008 đến nay, công trình này liên tục phải điều chỉnh quy mô, phân kỳ đầu tư.Báo The Leader kể: Theo “Báo cáo Môi trường kinh doanh 2019: Đào tạo để cải cách” (Doing Business 2019) của World Bank, Việt Nam đạt 68,36 điểm tăng 1,59 điểm so với năm ngoái, tuy nhiên về xếp hạng lại tụt 1 bậc, ở vị trí 69/190 nền kinh tế.Xét trong khu vực ASEAN, Việt Nam chỉ đứng mức giữa và bị bỏ khá xa so với những cái tên đứng đầu như Singapore (2/190), Malaysia (15/190), Thái Lan (27/190) và Brunei (55/190)...Mặc dù có sự tụt hạng nhưng Việt Nam vẫn được World Bank đánh giá là nền kinh tế có nhiều cải cách cùng với Indonesia và Philippines. Ở Việt Nam, các cải cách giúp thuận tiện hơn trong thực thi hợp đồng, trả thuế và thành lập doanh nghiệp.Báo Peto times kể: Sáng 1/11, lực lượng chức năng TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ vụ một tài xế nước ngoài điều khiển xe ô tô đâm vào hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ khiến nhiều phương tiện hư hỏng, 1 người bị thương.Vào khoảng 22h tối 31/10, 1 người đàn ông quốc tịch nước ngoài (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe ô tô hiệu Toyota mang BKS: 60A-384.41 lưu thông trên QL1 theo hướng đi từ TP. Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) về TP.SG.Vụ tai nạn khiến 5 chiếc xe máy bị hư hại, chất chồng lên nhau và 1 người bị thương. Nghi vấn người đàn ông lái xe có biểu hiện say xỉn.Bản tin VOV kể: Trong khi Trung ương đề cao tinh thần nêu gương, liệu ai trong số những người đang hưởng thứ quyền lợi riêng tự giác làm gương?“Tôi có biết trong một chuyến công tác từ Hà Nội đi TP Sài Gòn, thứ trưởng của chúng ta thì ngồi hạng thương gia, trong khi lãnh đạo của Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) họ đều ngồi ghế hạng phổ thông, trao đổi với nhau những câu chuyện bên lề rất vui vẻ”.Tiến sỹ Lê Đăng Doanh đã phát biểu như thế tại cuộc thảo luận bàn tròn về dự thảo dự toán ngân sách năm 2019, tổ chức hôm 29/10 tại Hà Nội.Báo Công An Nhân Dân kể: Nợ công dự kiến giữ mức 61,4% GDP....nợ Chính phủ trong năm 2018 đã đạt nhiều kết quả tích cực, đã giảm tốc độ tăng nợ công: Giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 18,1%/năm, 3 năm 2016-2018 tăng bình quân khoảng 10%/năm; sau nhiều năm đã kéo tỷ lệ nợ công giảm từ mức cuối năm 2016 là 63,7%GDP xuống còn 61,4%GDP cuối năm 2017; năm 2018 dự kiến giữ nguyên ở mức 61,4%GDP, nợ của Chính phủ ở mức 52,1% GDP.Báo Đầu Tư kể: trong 10 tháng đầu năm 2018, TP.SG hút 6,22 tỷ USD vốn FDI.Số liệu trên được ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế Hoạch và đầu tư TP.SG báo cáo trước lãnh đạo UBND TP.SG tại cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2018 diễn ra sáng 1/11.Cụ thể, số liệu ông Sử Ngọc Anh đưa ra cho thấy tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được 6,22 tỷ USD (tăng 23,7% so với cùng kỳ).Thời Báo Doanh Nhân kể: Chợ đêm tiền tỷ ở Lý Sơn vắng cả người bán lẫn khách mua.Toàn khu chợ đêm với 38 gian hàng nhưng chỉ có một quầy mở cửa, bán nước và đồ ăn vặt sau ba tháng khai trương.Gần đây, nhiều du khách đến huyện đảo của Quảng Ngãi thắc mắc khi thấy khu Chợ đêm Lý Sơn luôn sáng đèn nhưng không có người mua bán. "Tôi là khách du lịch, nghe nói ở đây có khu chợ đêm muốn đến tham quan, nhưng khi đến thì quầy hàng chưa mở, khách chưa đến nhiều nên hơi thất vọng", chị Ngô Ngọc Diệp, một du khách từ Hà Nội, chia sẻ.