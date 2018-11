Google Có Thể Đóng Cửa Dịch Vụ Google News Tại Châu Âu

Khoảng giữa tháng 11/2018, Giám đốc cao cấp bộ phận tin tức của Google cho biết, công ty đã chuẩn bị cho tình huống phải đóng cửa dịch vụ Google News ở Châu Âu nếu nó bị cấm đoán bởi các quy định mới của EU.Richard Gingras, phó chủ tịch Google về mảng tin tức, chia sẻ với trang The Guardian rằng, ông sẽ không loại trừ khả năng phải đóng cửa bộ phận tin tức để đáp lại đề xuất khắc nghiệt của EU về việc vi phạm bản quyền trực tuyến, hay còn được xem như "link tax" (thuế liên kết).“Link tax” có liên quan đến Điều 11 (Article 11), một phần trong bộ luật mới do EU ủng hộ đề ra vào tháng 09/2018, có đề cập đến việc buộc các công ty như Google phải có giấy phép để kết nối với các nhà xuất bản, nhưng vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng. Điều 11 đã được chỉnh sửa lại để các siêu liên kết (các hyperlink) tới những bài viết thông qua lời mô tả bằng một “từ ngữ riêng lẻ” sẽ không bị phạt, và các phóng viên sẽ được những nhà xuất bản trả thù lao nếu bài viết của họ được các trang tổng hợp tin tức sử dụng. Bộ luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào đầu 2019.Gingras cho biết tương lai của Google News tại Châu Âu sẽ phụ thuộc vào việc liệu EU có sẵn sàng thay đổi ngôn ngữ trong Điều 11 hay không. Ông còn bổ sung thêm rằng, dù Google không muốn phải đóng cửa dịch vụ, nhưng vẫn băn khoăn về các đề xuất của EU hiện nay. Ông cũng chỉ ra rằng, đây không phải lần đầu Google đóng cửa dịch vụ của mình.Hồi năm 2014, chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra bộ luật tương tự khi buộc các trang thu thập tin tức phải trả tiền cho các liên kết tới những bài viết tin tức, và Google đáp lại bằng cách đóng cửa dịch vụ tin tức của hãng tại Tây Ban Nha. Điều này sau đó đã dẫn tới việc sụt giảm truy cập tới các trang tin ở Tây Ban Nha. Ông chia sẻ: “Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra ở Châu Âu. Hiện nay những gì chúng tôi muốn là làm việc với các bên liên quan.”Ông cũng nhấn mạnh rằng Google News không phải là một bộ phận sinh lợi lớn trong hoạt động kinh doanh của công ty, nhưng nó là một công cụ xã hội rất giá trị với người dùng: “Không có quảng cáo trong Google News. Nó không phải là một sản phẩm tạo ra doanh thu của Google. Chúng tôi nghĩ giá trị của nó như một dịch vụ cho xã hội. Chúng tôi tự hào vì nó là một phần cho sự ổn định của tài sản mà mọi người có.”Đây không phải lần đầu Google phản đối bộ luật bản quyền mới của EU. Bên cạnh Điều 11, EU còn đưa ra Điều 13, trong đó yêu cầu các công ty như Reddit, Facebook và YouTube phải giám sát và loại bỏ các nội dung vi phạm bản quyền trên nền tảng của mình. Trên mục Op-Ed của tờ Financial Times trong tháng 11/2018, CEO YouTube, bà Susan Wojcicki đã phản đối Điều 13, cho rằng các công dân EU sẽ có nguy cơ bị “cắt đứt” các đoạn video trên trang web của họ.Nguoivietphone.com.