Tội Phạm Căm Thù Tăng 17% Trong Năm 2017 Tại Mỹ

Tội phạm thù hận tại Hoa Kỳ đã gia tăng 17% trong năm ngoái, theo các viên chức chính quyền liên bang cho biết hôm Thứ Ba, gia tăng bởi các cuộc tấn công do kỳ thị chủng tộc và chống Do Thái và được liên kết bởi một số nhà chuyên môn với sự trỗi dậy công khai rộng lớn các nhà thượng tôn da trắng và những nhóm căm thù khác.Trên khắp Hoa Kỳ, các nhà hữu trách tường trình 7,175 tội phạm căm thù trong năm 2017, so với 6,121 trong năm 2016 – gia tăng 3 năm liên tục.Tại California, các cơ quan thi hành luật pháp cho biết 1,095 tội phạm vào năm ngoái là bắt nguồn bởi kỳ thị màu da, chủng tộc, tổ tiên, khuynh hướng tình dục, giới tính, bản sắc giới tính hay khuyết tật.Trong tổng số này thì 603 các sự kiện này là dựa vào màu da, chủng tộc hay gốc gác tổ tiên, so với 522 trong năm 2016. Các tội phạm căm thù tôn giáo nhảy vọt lên 21% trên toàn tiểu bang và tội phạm chống lại các cá nhân dựa vào khuynh hướng tình dục gia tăng 19%, theo tài liệu được công bố bởi FBI cho biết.Biện Lý Cuộc San Francisco là George Gascon đổ lỗi cho Tổng Thống Trump sau khi tường trình được công bố hôm Thứ Ba, trực tiếp cho rằng các hành động và lời tuyên bố của ông được ghi thành văn bản làm cho tình cảnh càng tệ hại thêm trong phúc trình của liên bang. Trump liên tục bác bỏ những tuyên bố như thế.Quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Matthew Whitaker cho biết trong một tuyên bố mà FBI phúc trình là “kêu gọi hành động – và chúng ta sẽ lưu ý đến lời kêu gọi đó.” Ông ấy nói rằng ông “đặc biệt gặp khó khăn” bởi 37% gia tăng tội phạm thù hận trên toàn quốc nhắm vào người Do Thái.”