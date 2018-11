Mỹ Định Giao Giáo Sĩ Gullen Để Thổ Giảm Áp Lực Với Saudi

WASHINGTON - 4 viên chức tiết lộ: chính quyền Trump định giải giao giáo sĩ Gulen cho Thổ Nhĩ Kỳ để Thổ Nhĩ Kỳ giảm áp lực với Saudi trên hồ sơ thủ tiêu nhà báo Khashoggi.Trong tháng qua, Bạch Ốc đã yêu cầu các giới chức công lực xem xét phương cách hợp pháp để dẫn độ ông Gulen cho nhà cầm quyền Ankara.Từ hơn 2 năm, TT Erdogan chỉ danh giáo sĩ lưu vong Gulen là chủ mưu vụ đảo chính bất thành Tháng 7-2016, yêu cầu Washington dẫn độ, và chưa được đáp ứng.Theo 4 nguồn tin vừa kể, các thông tư gửi Bộ tư pháp và FBI yêu cầu mở lại hồ sơ dẫn độ của Erdogan, cũng yêu cầu Bộ nội an cung cấp thông tin về quy chế của giáo sĩ Gulen, là đồng minh trở thành đối thủ chính trị của Edogan.NBC đưa tin: các viên chức chuyên môn từ chối.Nguồn cao cấp có liên quan cho biết: phản ứng ban đầu là ngạc nhiên, khi thấy yêu cầu là nghiêm trọng, giới chức chuyên môn cảm thấy rất giận dữ.Các phát ngôn viên của HĐ An Ninh Quốc Gia, Bộ tư pháp, Bộ nội an, FBI đều từ chối bình luận.1 viên chức nhấn mạnh: không có liên quan giữa yêu cầu dẫn độ giáo sĩ Gulen và vụ Khashoggi – thực tế này hé lộ ý định cư xử của TT Trump lèo lái trong tình trạng thù địch giữa 2 đồng minh quan trọng sau nghi án Khashoggi.