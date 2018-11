Bão Tuyết Miền Đông Bắc, 89 Triệu Người Bị Ảnh Hưởng

NEW YORK - 2 hệ thống bão tạo ra bão đa diện như mùa đông từ hiệu ứng không khí ẩm của vùng Ngũ Đại Hồ, trút mưa, tuyết và phóng gió dữ trong vùng.Thời tiết ẩm bắt đầu vào sáng sớm Thứ Sáu từ Ohio đến Virginia, Maryland, đem mưa đến New York, Pennsylvania vào buổi chiều.Trên 89 triệu người chịu ảnh hưởng của đợt bão này.Chuyên viên khí tượng báo trước lưu thông khó khăn trên hành lang từ D.C. đến New York là xa lộ I-95.Đến tối, mưa tiếp tục và chuyển hướng sang New England.Không khí lạnh lan rộng khắp vùng qua cuối tuần.Tin mới nhận ghi: 2 người chết, 40 người bị thương trong tai nạn xe cộ ở Missouri, khi 1 chiếc xe mất kiểm soát trên đường trơn trợt đâm vào xe bus chở 50 người.Tuyết tiếp tục đổ từ phía đông Missouri vào Illinois, Indiana, phía nam Michigan và phía tây Kentucky. Tuyết cũng tiếp tục đổ xuống từ đông bắc Virginia và miền trung Pennsylvania vào phía nam New York vào xế trưa Thứ Năm.Tuyết đầu mùa đã đổ xuống vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn vào sáng Thứ Năm và Phi Trường Quốc Tế Dulles International Airport báo cáo 3 inches tuyết rơi trong khi 1.7 inches đổ xuống Phi Trường Quốc Tế Baltimore-Washington International Airport, và 1.4 inches tuyết tại Phi Trường Reagan National Airport.