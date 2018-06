TNS Janet Nguyễn, DB Lou Correa Thắng, Nghị Viên San Jose Nguyễn Tâm Dẫn Đầu Trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Ngày 5 Tháng 6

WESTMINSTER (VB) -- Thứ Ba, ngày 5 tháng 6 năm 2018, trên toàn nước Mỹ có 8 tiểu bang, gồm Alabama, California, Iowa, Mississippi, Montana, New Jersey, New Mexico and South Dakota, bầu sơ bộ, trong đó cộng đồng người Việt quan tâm nhất là tiểu bang California vì có nhiều ứng cử viên gốc Việt ra tranh nhiều chức vụ từ liên bang, tiểu bang đến quận hạt và thành phố.

Cộng đồng người Việt tại California nói chung và Quận Cam nói riêng quan tâm đến các chức vụ dân cử có người Mỹ gốc Việt tham gia cuộc chạy đua, gồm cô Mai Khanh Trần (Dân Chủ) tranh cử Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 39, Dân Biểu Hoa Kỳ Địa Hạt 46 Lou Correa (Dân Chủ) tái cử, Dân Biểu Hoa Kỳ Điạ Hạt 47 Alan Lowenthal (Dân Chủ) tái tranh cử, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California Địa Hạt 34 Janet Nguyễn (Cộng Hòa) tái tranh cử, Tyler Diệp (CH) tranh cử Dân Biểu California Địa Hạt 72, Ryan Ta tranh cử Dân Biểu California Địa Hạt 74, Matt Nguyễn, tranh cử Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam Học Khu 2, Hugh Nguyễn tái cử Chánh Lục Sự Quận Cam.

Tại Miền Bắc California có Luật Sư Nguyễn Tâm tái tranh cử Nghị Viên Thành Phố San Jose Địa Hạt 7.

Kết quả tính tới lúc 10 giờ tối Thứ Ba, ngày 5 tháng 6 được biết như sau:

- Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 46 Lou Correa dẫn đầu với 59.9% số phiếu đếm được.

- Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 47 Alan Lowenthal tái dẫn đầu với 50.2% số phiếu đếm được.

- Thượng Nghị Sĩ California Địa Hạt 34 Janet Nguyễn dâãn đầu với 63.1% số phiếu.

- Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn tái đắc cử.

- Nghị Viên Thành Phố San Jose Khu Vực 7 Tâm Nguyễn dẫn đầu tính tới 34.64% số phiếu đếm được.

- Trong số các dự luật được đưa ra bỏ phiếu có dự luật thay đổi thời hạn nhiệm kỳ của chức vụ thị trưởng thành phố Westminster đã được thông qua.

- Thượng Nghị Sĩ Liên Bang đại diện California bà Dianne Feinstein (Dân Chủ) dẫn đầu tính tới 38% tổng số phiếu đếm được.

- John X. Cox thuộc Đảng Cộng Hòa dẫn đầu cuộc chạy đua chức Thống Đốc California tính tới 35% tổng số phiếu được đếm. Trong khi Cole Harris cũng Đảng Cộng Hòa dẫn đầu cuộc đua Phó Thống Đốc California tính tới 26.3% số phiếu đếm được.

- Bà Joung Kim thuộc Đảng Cộng Hòa dẫn đầu cuộc chạy đua Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 39 tính tới 29.2% số phiếu đếm được.

- Tyler Diệp chạy đua bén gót đối thủ Josh Lowenthal là con trai của DB Alan Lowenthal trong cuộc tranh cử chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang Địa Hạt 72 với số phiếu đếm được 34.1% và 32.9%.