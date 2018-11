Tù Tại Gia, Vẽ Bậy, Sương Mù, Đòi Đất, Nhận Chìm

Xuân NiệmKhi các quan chức xây xong biệt phủ, hễ bị kể tội tham nhũng, sẽ xin quy chế tù tại gia... tuyệt vời tiện nghi.Bản tin VTC News kể về đề xuất ‘tù tại gia’: Nếu đồng bọn đến giải cứu hoặc thủ tiêu tại gia đình thì sao?Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng băn khoăn nếu đồng bọn của những kẻ “tù tại gia” đến giải cứu hoặc thủ tiêu ngay tại gia đình thì rất khó giải quyết những hệ luỵ sau đó.Trong phiên thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thi hành án hình sự, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc lần đầu tiên đề nghị nghiên cứu hình thức “tù tại gia” để giảm bớt áp lực quá tải trại giam và áp dụng đối với những trường hợp phạm tội nhẹ, ít có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội. Đề xuất này ngay lập tức đã nhận được nhiều ý kiến bình luận trái chiều.Bản tin Zing kể: Trong lúc vẽ bậy lên tường ở phố Bùi Viện, nam du khách nước ngoài bị cảnh sát bắt quả tang và phạt tiền.Rạng sáng 14/11, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.SG, đi tuần tra trên phố Tây Bùi Viện. Tới số nhà 31, cảnh sát phát hiện một người nước ngoài đang vẽ bậy lên tường.Tại trụ sở công an, nam du khách khai tên Chang Yu Jui (28 tuổi, người Đài Loan). Người này thừa nhận hành vi của mình là sai.Báo Người Lao Động kể: Những ngày qua, mỗi buổi sáng người dân TP SG bắt gặp hiện tượng bầu trời sương mù, một vài điểm người đi đường có hiện tượng bị đau cổ họng.Theo kết quả đo đạc sáng 13-11, tại TP SG nhiệt độ dao động 26-27 độ, độ ẩm không khí 95-97%, gió nhẹ, đầu giờ sáng trời nhiều mây.Đây là những điều kiện thuận lợi cho việc hình thành mù, tức hơi nước bão hoà trong không khí. Rất có thể một trong các chất ô nhiễm không khí nằm trong lớp mù này, không khuếch tán lên tầng cao được, khi người đi đường tiếp xúc gây nên cảm giác cay mắt, đau họng.Báo Công Luận kể chuyện ở Phường Long Bình, quận 9, TP.SG: Một gia đình 26 năm khiếu nại đòi hơn 18.000m2 đất.Suốt 26 năm qua, gia đình bà Phạm Thị Bông, ngụ tại 37/D, KP Thái Bình, phường Long Bình, quận 9, TP.HCM, cùng con gái Hà Thị Nguyên và con rể Lê Thanh đã liên tục khiếu nại để đòi lại 18.000m2 đất tại KP Phước Thiện, phường Long Bình đã mua và sử dụng từ trước 1975, nhưng chưa được toại nguyện.TTXVN kể: Thép Hòa Phát Dung Quất xin nhận chìm hơn 15 triệu m3 vật chất xuống biển....ông Đinh Văn Chung, Phó Giám đốc Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết, Hòa Phát đang đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc nhận chìm khoảng 15 triệu m3 vật chất trên vùng biển của tỉnh Quảng Ngãi.Theo ông Đinh Văn Chung, toàn bộ vật chất này thành phần có đến trên 87% là cát còn lại là vỏ sò, bùn... được nạo vét từ việc làm 11 bến cảng của đơn vị phục vụ cho Nhà máy thép 60.000 tỷ đồng. Hoàn toàn không có m3 vật chất dư thừa nào ở trên bờ được đưa ra để nhận chìm xuống biển.Báo SGGP kể: Đến Việt Nam từ năm 2000 và giảng dạy ở một trung tâm ngoại ngữ tại TPHCM, ít lâu sau vợ chồng ông Jerry (55 tuổi đến từ Mỹ) quyết định mở quán cà phê kết hợp với hình thức nhóm học Anh văn giao tiếp tại quận 7. Ông Jerry cho biết: “Sau khi dạy ở trung tâm, chúng tôi thấy đa phần sinh viên có kỹ năng ngữ pháp tốt hơn kỹ năng giao tiếp và khả năng nghe và nói rất yếu. Tôi muốn mở quán này để các bạn có thể giao tiếp được với người bản xứ nhiều hơn. Khi đến đây, các bạn chỉ mất tiền uống một ly nước chứ không tốn tiền phụ thu hay phải đóng tiền học khá đắt ở trung tâm”.Vợ chồng ông Jerry cùng hơn 10 người bạn đến từ Mỹ và Canada là đội ngũ “giảng viên” chính của quán. Những buổi giao lưu trò chuyện bằng tiếng Anh thường bắt đầu từ 19 - 21 giờ mỗi ngày và một nhóm trò chuyện thường không quá 5 người để mọi người được trao đổi cùng nhau tốt nhất.Báo Tuổi Trẻ kể: Tái diễn tình trạng bức tử cây xanh tại TP.SG.Dịp cuối năm, nhiều công trình đào đường, cải tạo vỉa hè trên địa bàn TP.HCM được triển khai rầm rộ. Quá trình cải tạo vỉa hè khiến hàng loạt cây xanh bị xâm hại như gãy nhánh, đứt rễ, cây nghiêng ngả.VietQ kể rằng: ...cuối thu, đầu đông thường là lúc thích hợp để sinh viên, học sinh chụp ảnh kỉ yếu. Bắt kịp xu thế đó, những dịch vụ như cho thuê trang phục, makeup, chụp ảnh, hoa kỉ yếu… đã thực sự trở thành một lĩnh vực kinh doanh kiếm “bạc tỷ”.Theo đó, vào mùa kỷ yếu, một cửa hàng chuyên nhận dịch vụ trọn gói bao gồm cho thuê trang phục, chụp ảnh, thuê xe, makeup tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân – Hà Nội) mỗi tháng có doanh thu lên đến cả trăm triệu đồng. Bởi, giá cho thuê một bộ vest kèm áo sơ mi trắng và cà vạt cho nam sinh dao động khoảng 150.000 – 500.000 đồng/ bộ/ngày tùy theo chất liệu. Còn một bộ áo dài cho nữ sinh thuê có giá dao động khoảng 80.000 – 300.000 đồng/bộ/ ngày. Chưa kể trang phục cử nhân mỗi bộ cũng có mức giá chừng 150.000 đồng/bộ/ngày.VTV kể: Cây dó liệt là loại cây mọc tự nhiên trong vùng cát, việc người dân vùng cát Quảng Nam ồ ạt chặt cây bán cho thương lái là hiện tượng lạ.Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc kiểm tra việc nhiều người dân vùng ven biển từ thành phố Tam Kỳ đến huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đổ xô đi chặt cây dó liệt để bán cho thương lái xuất sang Trung Quốc, với giá cao ngất ngưởng....Trao đổi với PV, ông Ngô Ngọc Toàn - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam cho hay, trong y học không có loại thuốc nào được bào chế từ cây dó liệt để chữa bệnh.Báo Hà Nội Mới kể: Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá, việc tham gia CPTPP sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho lao động Việt Nam. Dự kiến từ năm 2020, trung bình mỗi năm CPTPP sẽ tạo ra khoảng 17.000-20.000 việc làm mới ở thị trường Việt Nam.Những năm đầu, lao động thuộc ngành da giày, dệt may, chế biến thủy sản, lắp ráp điện tử… sẽ duy trì được việc làm và có cơ hội thu nhập cao hơn. Sau đó, cơ hội việc làm sẽ chuyển dịch sang nhóm lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao; thu nhập sẽ có sự phân hóa rõ rệt giữa các loại hình doanh nghiệp và nhóm lao động…Báo Pháp Luật Plus kể: Một phụ huynh vừa “tố” lên mạng xã hội việc cháu mình bị cô giáo đánh chảy máu miệng. Theo phụ huynh này, con gái chị cũng bị xúc phạm và một học sinh khác ở lớp 8 Trường THCS thị trấn Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội) cũng bị cô đánh gãy một chiếc răng.Theo phụ huynh có tên Y.V, học sinh bị đánh là cháu trai của mình, hiện đang học tại Trường THCS thị trấn Vân Đình. Nguyên nhân của cái tát khiến cháu chị chảy máu miệng là do cháu quên mang sách vở.Cũng theo phụ huynh này, một học khác ở lớp 8 Trường THCS Vân Đình cũng bị cô T. đánh gãy một chiếc răng. Bản thân con gái chị cũng đang học tại trường này cũng bị xúc phạm.Bản tin VnExpress kể: Gần 700 cây thông ở Lâm Đồng bị khoan lỗ, bơm thuốc độc.Sau khi bị đầu độc, hàng trăm cây thông ba lá tại rừng ở huyện Lâm Hà ngả màu đỏ, chết dần dù được cứu chữa.Ngày 15/11, ông Đào Văn Hinh, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, truy tìm thủ phạm đã đầu độc rừng thông ba lá tại tiểu khu 274, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban quản lý.