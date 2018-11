Dạy Trẻ, Khuyến Mãi, Sân Bay, Thầy Giáo, Nhập Lậu

Xuân NiệmCô giáo giữ trẻ hung dữ, ngay cả với em bé 10 tháng tuổi… Thế là, nơi giữ trẻ bị đóng cửa.Báo Gia Đình Mới kể chuyện Bắc Giang: Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, nhóm trẻ Vân Vũ 2 đã ngừng hoạt động do chưa được cấp phép, giáo viên liên quan đến sự việc cũng tạm nghỉ việc.Liên quan đến vụ việc bé trai 10 tháng tuổi bị tím đùi, mặt xuất hiện nhiều vết cắn lạ sau khi được đón từ cơ sở trông trẻ tư thục nhóm trẻ Vân Vũ 2, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên, Bắc giang cho biết, cơ sở trông trẻ bị tố đã phải ngừng hoạt động do chưa được cấp phép.Báo Người Lao Động kể rằng sắp tới ngày đại hạ giá để mua hàng trực tuyến: Vài năm trở lại đây, bên cạnh việc ăn theo sự kiện Black Friday (ngày siêu giảm giá của Mỹ và các nước phương Tây) diễn ra vào ngày thứ sáu cuối cùng trong tháng 11 hằng năm, các doanh nghiệp (DN) thương mại điện tử ở châu Á, trong đó có Việt Nam, cũng chủ động chọn ngày 11-11 đặt tên là Ngày độc thân (Single Day) để tổ chức hoạt động khuyến mãi lớn nhất trong năm.Theo đó, từ đầu tháng 10, các trang mạng mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam như Shoppee, Lazada, Tiki, Sendo… đã quảng bá rầm rộ đợt khuyến mãi 11-11.Bản tin Infonet kể chuyện sân bay Tân Sơn Nhất: nhân viên ném hành lý của khách.Chiều 5/11, hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết, hãng đã quyết định sa thải hai nhân viên ném hành lý của khách lên băng chuyền.Theo báo cáo, sự việc xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đó hai nhân viên đang chuyển hành lý lên chuyến bay BL768 từ TP.SG đi Hà Nội.Thay vì bốc xếp theo quy trình, hai nhân viên K. và B. đã gần như “ném” nhiều kiện hành lý lên băng chuyền, khiến một số rơi lăn lóc xuống nền bê tông.Bản tin VOV kể chuyện Tây Ninh: Làm thủ tục hành chính qua mạng, xóa bỏ phiền hà, xin – cho.Không cần đến các cơ quan nhà nước, người dân tỉnh Tây Ninh có thể giải quyết toàn bộ các thủ tục hành chính qua ứng dụng Zalo ngay trên điện thoại. ...Ngoài tỉnh Tây Ninh, hiện nay, trên cả nước có khoảng 30 tỉnh thành đang tích cực đưa ứng dụng Zalo vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính và đã chứng tỏ được hiệu quả thiết thực…Báo The Leader kể: với việc một ít doanh nghiệp quyết định chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam thì một số ngành nghề như xây dựng, dịch vụ logistics, tư vấn thuế - kế toán được hưởng lợi. Ví dụ, giá đất ở khu công nghiệp Bàu Bàng – Bình Dương xa xôi cũng đã leo lên con số 70 USD/m2, gấp đôi cách đây 2 năm.Ông Hàng Vay Chi – Chủ tịch Tập đoàn Việt Hương tiết lộ trong một sự kiện gần đây: Việt Hương vừa thu được 30 triệu USD nhờ việc bán đất cho các doanh nghiệp Đài Loan. Ông Chi cho biết, vừa có 4 công ty Đài Loan đã bị Mỹ gần như ‘áp tải’ sang Việt Nam, với tối hậu thư nếu họ không rời Trung Quốc và ký hợp đồng xây dựng nhà máy tại Việt Nam, người Mỹ sẽ rút đơn đặt hàng trong năm 2019.Báo Sao Star kể chuyện Quảng Bình: Kỷ luật thầy giáo xông vào trường vô cớ chửi bới xúc phạm rồi đánh vợ và đồng nghiệp của vợ…Nguyễn Hùng Vỹ đã xông vào trường dùng những lời lẽ thô tục, xúc phạm đến các nữ giáo viên có mặt. Khi các giáo viên phản ứng lại, thầy Vỹ nổi cơn tức giận lao vào tát và đánh cô Đỗ Thị Hương Ngàn rồi quay sang đánh đập vợ mình là cô giáo Từ Thị M.H....Ban giám hiệu Trường Tiểu học Phù Hóa đã tiến hành họp và đưa ra hình thức khiển trách đối với thầy giáo Nguyễn Hùng Vỹ (trú xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, giáo viên trường tiểu học Phù Hóa), liên quan đến việc xông vào Trường Tiểu học Cảnh Hóa chửi bới, hành hung vợ cùng một nữ giáo viên khác là đồng nghiệp của vợ.Báo Công Lý: Bắt mỹ phẩm đồ chơi bạo lực trẻ em, đồ chơi kích dục nhập lậu…Ngày 6/11, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, lực lượng chức năng Công an tỉnh vừa bắt giữ số lượng lớn hàng hóa Trung Quốc nhập lậu trị giá hơn 200 triệu đồng....Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều hàng hóa, các chủng loại như: 1015 kg mỹ phẩm các loại, 455 kg đồ chơi bạo lực trẻ em, 75 kg đồ chơi kích dục… Toàn bộ số hàng hóa này đều do Trung Quốc sản xuất.Báo Chính Phủ kể: theo ông Lê Hải Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM), công bố từ Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2018 đã cho thấy tỷ lệ tăng trưởng doanh thu giao dịch thương mại điện tử năm 2017 so với năm 2016 lên tới 35%. Những doanh nghiệp làm dịch vụ chuyển phát thậm chí có doanh thu tăng từ 62% đến 200%. Số lượng giao dịch trực tuyến liên quan đến thẻ nội địa tăng 50%, còn giá trị giao dịch tăng 75%.Cà phê nóng… tuyệt vời. Báo Thanh Niên kể: Theo một nghiên cứu mới của các giáo sư hóa học tại Đại học Philadelphia và Thomas Jefferson (Mỹ), tiến sĩ Rao và Fuller nhận thấy trong khi những lợi ích của cà phê nóng được ghi nhận đầy đủ, từ việc giảm bệnh tiểu đường và nguy cơ trầm cảm đến giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, họ thấy hầu như không có lợi ích nào được ghi nhận trên cà phê để nguội, theo Daily Mail.Tiếp theo, họ tìm thấy cà phê nóng giúp cho việc thúc đẩy việc bơm ô xy khắp cơ thể và có mức độ chống ô xy hóa cao hơn.Báo Tiền Phong kể chuyện Cà Mau: Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định phê duyệt đầu tư theo hình thức xã hội hóa đối với Dự án xây dựng Trường Đại học Y dược Cà Mau... Theo đó, Trường Đại học Y dược Cà Mau dự kiến được xây dựng tại phường Tân Xuyên (thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), có diện tích khoảng 13,2ha, tổng vốn đầu tư tối thiểu 250 tỷ đồng... Trường đại học Y dược Cà Mau có quy mô dự kiến đào tạo khoảng 4.000 sinh viên trong vòng 10 năm.Báo Sao Star kể: Vụ việc nữ tiếp viên trưởng và một tiếp viên của Công ty Bay dịch vụ hàng không VASCO (công ty con của Vietnam Airlines) mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất khiến mọi người chứng kiến đều sửng sốt.Sự việc diễn ra ngày 5/11, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, TP.SG cho biết tiếp nhận đơn tố cáo của nữ tiếp viên hàng không Đ.K.H về việc bị N.T.V.A. (tiếp viên trưởng) hành hung. Được biết, hai người có cự cãi với nhau trong chuyến bay từ Cà Mau đến Sài Gòn ngày 4/11. Khi dừng chân ở sân bay Tân Sơn Nhất, hai bên lao vào đánh nhau.Hậu quả là nữ tiếp viên Đ.K.H bị chấn thương phần mềm và hoảng loạn về tinh thần. Đồng thời chiếc túi bên trong chứa tài sản trị giá hơn 10 triệu đồng của cô để trên xe đã bị mất.Bản tin Zing kể: Chung cư 18 tầng ở TP.SG sắp bị thu giữ để siết nợ. VAMC sẽ thu giữ toàn bộ tài sản là Chung cư Trung Đông Plaza ở quận Tân Phú, TP.SG để xử lý, thu hồi nợ.Ngày 5/11, thông tin từ Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho biết vừa có thông báo gửi Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Phát triển Trung Đông về việc giao tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ.