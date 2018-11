Xi: Kinh Tế TQ Như Biển Lớn, Không Thể Bị Tràn Ngập

(Xem: 273)

TOKYO -- Thế giới báo động về ô nhiễm không khí. Bản tin NHK ghi rằng theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trong năm 2016, có khoảng 600.000 trẻ em tử vong vì ô nhiễm không khí. Tổ chức này cảnh báo hơn 90% trẻ dưới 15 tuổi đang hít thở bầu không khí ô nhiễm đến độ gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Hôm thứ Hai, WHO công bố báo cáo về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe trẻ em. Báo cáo cho biết, 93% trẻ em dưới 15 tuổi trên thế giới tiếp xúc với không khí có hàm lượng bụi siêu mịn PM2.5 cao hơn quy định của WHO về chất lượng không khí.