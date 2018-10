Cần Thơ Đánh Tư Sản

Trần KhảiKhông lạ gì chuyện đánh tư sản... vấn đề là, đánh kiểu nào? Đánh tư sản kiểu nào cho bật ra kim cương, bật ra vàng? Hình như Đỗ Mười cũng không tinh vi như các quan chức công an thời nay...Thời sau 1975, chuyện đánh tư sản là bình thường.Nguyễn Thị Cỏ May kể trong bài “Có Một Cái Chết Không Mồ!” về:“...3 lần đổi tiền, mật mã là X3 (22/9/75, 25/4/78 và 14/9/85) để vét túi dân chúng cho thật sạch.Đánh tư sản cũng làm 2 lần, mật mã là X2 (10/9/75, 23/3/78). Chủ trương của vc là tịch thâu tài sản và bỏ tù những người có nhà cửa khang trang và có tiền, cơ sở làm ăn. Họ lên án "Bọn tư bản mại bản đã cấu kết với quân xâm lược Mỹ và chính quyền bù nhìn, máu của đồng bào ta càng đổ nhiều thì chúng càng giàu thêm. Chúng đã thành những ông vua như vua gạo, vua giây kẽm gai, vua vải, cà phê, sắt thép… Tội của chúng lớn tày đình và không thể nào tha thứ được. Chúng nhất định phải bị tiêu diệt…”. Những người bị qui chụp tư sản liền bị kết án tù từ 10 năm đến chung thân.Trong đợt II, tư sản bị đánh dưới tên mới rất hiền lành «Cải tạo công thương nghiệp tư doanh”, nghĩa là chỉ nhằm xóa bỏ chế độ kinh doanh tư nhân để thiết lập chế đô kinh tế xã hội chủ nghĩa.Kết quả: nếu tính trung bình nhà có 4 người, thì sơ khởi, có ngay 120000 dân Miền Nam trở thành vô sản, vô nghề nghiệp nên bị lùa đi kinh tế mới (Lâm văn Bé, Cướp Miền Nam, … 2018).”(ngưng trích)Vậy mà, sang thế kỷ 21, chuyện đánh tư sản vẫn không ngưng.Năm 2014, một tiệm vàng Sài Gòn bị gài bẫy, khách vào tiệm đổi tờ 100 đôla Mỹ, công an ùa vào niêm phong tiệm vàng.Một bản tin Việt Báo Daily News ngày 26/4/2014 có nhan đề “Đánh Tư Sản Kiểu Mới Ở SG: Niêm Phong 1 Tiệm Vàng...” có nội dung nghe y hệt như chuyện Cần Thơ 2018, trích:“SAIGON -- Có phải đây là một màn chính phủ ra trận để đánh tư sản lần nữa?Một diễn biến bị nghi ngờ là do công an gài bẫy để đánh sập một tiệm vàng: một người khách vào tiệm lấy cớ là bán một tờ 100 đôla, thế là công an từ đâu ùa vào, lấy cớ tiệm vàng này mua bán ngoaị tệ bất hợp pháp.Bản tin báo Tiền Phong ghi theo Infonet có tưạ đề “Khách vào bán 100 đô, cả tiệm vàng bị khám, niêm phong 559 cây vàng.”Bản tin viết:“Cho rằng tiệm vàng mua bán trái phép 100 USD, cơ quan chức năng đã khám xét cả 6 tầng của tiệm vàng, tạm giữ 14 ngàn USD, niêm phong 559 lượng vàng... để làm rõ.Từ trưa 24/4, các đơn vị nghiệp vụ thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc khám xét đối với tiệm vàng Hoàng Mai (địa chỉ số 384 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh), thuộc Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu vàng Hoàng Mai do bà Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1964) làm giám đốc.Trước đó, một người đàn ông cầm tờ 100 USD vào tiệm vàng trên bán thì bất ngờ trinh sát Công an quận Bình Thạnh ập vào kiểm tra. Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính ở tiệm vàng Hoàng Mai do chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ký vào ngày 23/4.Két sắt bị niêm phongKết thúc sau gần 10 giờ khám xét, công an tạm giữ 14 ngàn USD, niêm phong 559 lượng vàng, nhiều tiền USD, tiền Thái Lan... và một số thiết bị hệ thống camera của tiệm vàng Hoàng Mai.Theo thông tin bước đầu, ngoài kiểm tra 6 tầng lầu của tiệm vàng trên và cũng là căn nhà tại địa chỉ trên, tổ công tác còn khám xét nhiều két sắt chứa vàng đặt tại các tủ trưng bày nữ trang gần cửa ra vào...”Nhà văn Hiệu Minh nêu lên chữ “rải đinh,” hàm ý ngờ vực đây là một vụ công an gài bẫy.Bản tin VietnamNet đặc biệt ghi nhận:“Bà Mai phủ nhận việc mua bán ngoại tệ, việc có liên quan đến 100 USD lúc trưa 24/4; cũng như vàng miếng. Bà này khẳng định: "tôi không hề vi phạm pháp luật"...”Có phải là gài bẫy để đánh tư sản, những người không cùng phe?”Đó là chuyện đổi 100 đôla ở một tiệm vàng Sài Gòn năm 2014.Bây giờ kể chuyện đổi 100 đôla ở một tiệm vàng Cần Thơ năm 2018.Bản tin VTC ngày 25/10/2018 kể:“Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Số kim cương tịch thu tại tiệm vàng được xử lý thế nào?Thứ Năm, 25/10/2018 07:17 AM GMT+7(VTC News) - UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật trong vụ anh thợ điện bị phạt 90 triệu đồng khi đổi 100 USD sang tiền Việt ở tiệm vàng.Ngày 12/10, ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật trong vụ anh thợ điện bị phạt 90 triệu đồng khi đổi 100 USD sang tiền Việt ở tiệm vàng.Theo đó, số tiền 2.260.000 đồng tịch thu từ anh Nguyễn Cà Rê sẽ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ. Số tiền 100 USD tịch thu của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực, quận Ninh Kiều) sẽ được nộp vào tài khoản ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.Quyết định ghi rõ, số thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ được ghi thu quỹ ngoại tệ của ngân sách nhà nước (theo nguyên tệ); đồng thời, quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ để hạch toán thu ngân sách nhà nước theo chế độ quy định.Cũng theo quyết định này, tổng cộng 20 viên kim cương và 19.910 viên hột đá nhân tạo (trị giá hơn 548 triệu đồng) mà cơ quan công an tịch thu tại tiệm vàng Thảo Lực sẽ chuyển vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ. Kho bạc Nhà nước Cần Thơ có trách nhiệm quản lý và xử lý tài sản theo đúng quy định pháp luật.UBND TP Cần Thơ giao công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thành lập Hội đồng định giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước; phê duyệt giá trị tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; đồng thời, chuyển giao tài sản và hồ sơ có liên quan cho Kho bạc Nhà nước Cần Thơ theo đúng quy định.Trước đó, vào lúc 11h15 ngày 30/1, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Cần Thơ bắt quả tang ông Lê Hồng Lực (Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, tiệm vàng Thảo Lực, Ninh Kiều) đang thu mua 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê (thợ điện, ngụ quận Ninh Kiều) với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.Ngày 4/9, UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt anh Rê số tiền 90 triệu đồng về hành vi “Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ” và tịch thu tang vật là số tiền 2.260.000 đồng.Tiệm vàng Thảo Lực bị xử phạt 295 triệu đồng do vi phạm các hành vi như: Mua bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Đồng thời, tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo.Trước nhiều phản ứng từ dư luận, ngày 24/10, công an TP. Cần Thơ tổ chức họp báo và thông tin chính thức về vụ việc.Lý giải về thời điểm bắt quả tang là ngày 30/1/2018 nhưng thời điểm lập biên bản xử phạt hành chính là ngày 13/8/2018, thời gian ký quyết định xử phạt là ngày 4/9/2018, Thượng tá Trần Văn Dương – Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP. Cần Thơ khẳng định: “Các cơ quan chức năng đã thẩm định lại toàn bộ hồ sơ. Cơ quan tham mưu khẳng định trình tự, thủ tục, thẩm quyền là đúng quy định của pháp luật".Đồng thời, thượng tá Dương cũng khẳng định công an không “chim mồi” để bắt quả tang doanh nghiệp...”(hết trích)Độc chiêu đánh tư sản... Nhá ra tờ giấy 100 đôla, công an ùa vào tịch tu cả mớ kim cương, vàng bạc, đôla...Tuyệt vời.