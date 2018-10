Phố Vàng, Đổi Đôla, Ung Thư, Trường Học, Bẫy Chim

Xuân NiệmHà Nội vẫn vô tư... đổi vàng và đôla rất vô tư... bất kể chuyện Cần Thơ bố ráp.Báo Lao Động kể: ...Cách Cần Thơ gần 2.000km, phố Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội), con phố dài hơn 200m với hàng chục cửa hàng mua bán vàng bạc, được nhiều người đặt cho biệt danh chợ ngoại tệ "chui" lớn nhất Thủ đô.Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện phòng Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Hà Nội khẳng định, tại phố Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) không có bất kỳ cơ sở, địa chỉ nào đủ điều kiện để giao dịch, trao đổi ngoại tệ. Người dân đến đây tiến hành giao dịch và chủ cơ sở giao dịch ngoại tệ là vi phạm pháp luật.Trên thực tế, tại khu phố này, cảnh mua bán ngoại tệ vẫn đang diễn ra tấp nập mỗi ngày, trở thành điều đương nhiên, nhiều năm nay.Báo Người Đưa Tin kể chuyện Sài Gòn đổi đôla: Thông tin 1 người bị phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD ở tiệm vàng khiến dư luận bất ngờ mấy ngày qua, nhiều người đặt ra câu hỏi, người dân có thể đổi ngoại tệ ở đâu để không bị phạt khi không muốn đến ngân hàng làm các thủ tục phức tạp...Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.SG cho biết: tại TP.SG hiện nay có 2.200 điểm giao dịch của Ngân hàng được cấp phép hoạt động ngoại hối, mua bán ngoại tệ với người dân. Bên cạnh đó, TP.SG còn có 97 đại lý thu đổi ngoại tệ của các tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động.Bản tin Zing kể: Người đẹp Miss Teen 2010 qua đời ở tuổi 25 vì ung thư.Đoàn Dạ Ly từng tạo được sự chú ý nhờ cuộc thi Miss Teen 2010. "Người tình tin đồn" của Cao Thái Sơn qua đời hôm 24/10 vì ung thư.Tối 24/10, nam ca sĩ Cao Thái Sơn thông báo về sự ra đi của Đoàn Dạ Ly (nghệ danh Bảo Phương). Người đẹp của cuộc thi Miss Teen 2010 qua đời hôm 24/10 tại một bệnh viện ở Hà Nội sau hơn nửa năm chiến đấu với bệnh ung thư. Đoàn Dạ Ly mới 25 tuổi."Em ra đi thanh thản nhé, mong em bình yên ở thế giới khác", Cao Thái Sơn viết.Báo Tiền Phong kể chuyện Hà Nội: Vì tranh chấp giữa các nhà đầu tư, khoảng 1.000 học sinh trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal (KĐT Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị bịt lối đi học thể dục bằng cát, gạch và bê tông...Khi sự việc bịt lối đi xảy ra, Công an phường Cổ Nhuế 1 lập biên bản, yêu cầu hai bên giữ nguyên hiện trạng, chờ kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, cho đến nay, sau gần 2 tháng, tranh chấp chưa được giải quyết, khiến môi trường học tập của 1.000 học sinh không đảm bảo.VietnamNet kể chuyện tăng lương cán bộ, biết lấy tiền nơi đâu: Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đề xuất từ 1/7/2019 sẽ điều chỉnh lương cơ sở tăng thêm 100 nghìn đồng, từ 1,39 triệu lên 1,49 triệu đồng/tháng.Việc tăng lương mỗi năm khoảng 7% này được thực hiện theo đúng lộ trình đã được Quốc hội quyết định trong kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức....Với hơn 2 triệu viên chức và trên 270 nghìn công chức, việc chi lương cho cán bộ chiếm một phần quan trọng trong cơ cấu chi thường xuyên hàng năm. Chi thường xuyên thường đối mặt với những chỉ trích vì quá nhiều, mỗi năm lên đến gần triệu tỷ đồng, chiếm khoảng trên 70% tổng chi. Số ít ỏi còn lại dành chi cho đầu tư.Báo Pháp Luật kể chuyện Quảng Ninh: Bắt bẫy chim, trưởng ban lâm nghiệp bị đánh nhập viện.“Hiện nhóm người hành hung anh Phạm Văn Thẩm, Trưởng ban lâm nghiệp kiêm cán bộ phụ trách trật tự đô thị phường Đại Yên, đã bị Công an TP Hạ Long tạm giữ để điều tra” – Ngày 25-10, ông Đinh Xuân Bền, Phó Chủ tịch phường Đại Yên (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) nói với Pháp Luật TP.SG.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể chuyện Đà Nẵng: Thu hồi căn hộ chung cư nhà nước ở không chính chủ.Các trường hợp thuộc diện giải tỏa được bố trí cho thuê căn hộ chung cư, nhà liền kề nhưng không ở, cho thuê lại, cho ở nhờ sẽ được thông báo, yêu cầu về ở chính chủ trước ngày 30/11.Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký Công văn 8099/UBND-SXD truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về việc xiết chặt công tác quản lý đối với các hộ giải tỏa được bố trí thuê chung cư thuộc sở hữu nhà nước.Tạp Chí Công Thương kể: Theo Bloomberg, hãng môtô nổi tiếng của Mỹ, Harley Davidson, sẽ chuyển một phần khâu sản xuất của họ tới cơ sở đang xây dựng tại Thái Lan, dự tính hoàn thành vào cuối năm 2018.Ngày 23-10, Giám đốc Tài chính của hãng, ông John Olin, cho biết Harley sẽ tốn thêm 40 triệu USD để chi trả cho các loại thuế quan mới. Doanh nghiệp này phải chịu chi phí khá lớn từ thuế nhập khẩu kim loại, cũng như các loại thuế quan áp lên sản phẩm của họ khi xuất khẩu qua châu Âu hoặc Trung Quốc.Ngoài ra, hai hãng điện máy Delta Electronics và Merry Electronics cũng lên kế hoạch chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Thái Lan.Không đưa qua Việt Nam sao?Tạp Chí Tài Chính kể chuyện: Đại gia ngoại nhòm ngó rượu bia Việt...Lượng tiêu thụ rượu bia những năm gần đây đang vọt lên theo chiều "thẳng đứng" là lý do khiến Việt Nam trở thành thị trường đáng chú ý của nhiều "đại gia" ngoại trong ngành đồ uống...Cuối năm 2017, thị trường bia Việt Nam đã "dậy sóng" khi 53,59% cổ phần của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với trị giá gần 5 tỷ USD đã thuộc về Thaibev của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi.Sau thương vụ Sabeco, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục "nhòm ngó" một "con gà đẻ trứng vàng" khác là Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco).Báo Thanh Niên kể: Lương mỗi ngày cả triệu đồng, tuyển dụng nghề hàn vẫn khó.Ông Nguyễn Tấn Định, nguyên phó ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.SG, cho biết: “Cách đây 5 năm hàn đã là một nghề vô cùng đắt giá, nhưng ít nơi đào tạo và cũng ít người học. Những sinh viên tốt nghiệp Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, Lý Tự Trọng... ra là được các doanh nghiệp tuyển dụng ngay, với mức lương lúc đó đã gần 20 triệu đồng/tháng cho thợ có tay nghề cao. Thời điểm này, nghề hàn càng 'hot' vì các nhà máy sản xuất, xưởng cơ khí, công trình xây dựng… ngày càng nhiều, nhu cầu rất lớn”.Báo Người Lao Động kể: Tuyến cao tốc 34.500 tỉ đồng tiếp tục... lộ hư hỏng.Ông Phạm Tấn Lực, ngụ thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung, dẫn chúng tôi đi dọc đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua thôn Phú Lễ 2. Tại đây, chúng tôi ghi nhận bờ ta-luy xuất hiện nhiều điểm bị nước xói mòn, sạt lở nhiều nơi. Không chỉ bờ ta-luy có vấn đề, nền đường cao tốc cũng nhấp nhô, rất nhiều vị trí bị thủng lỗ, bong tróc; nhiều tường rào ngăn gia súc, gia cầm xiêu vẹo, ngã đổ; các đường dẫn bộ lên đường cao tốc cũng bong tróc… Đặt biệt tại 2 cống thoát nước, bờ ta-luy xuất hiện sạt lở, đường cống nằm rất thấp so với nền đất khiến nước bị ứ đọng.Công an sẽ có thêm chức năng... Bạn về thăm Sài Gòn? Nhớ rằng, đi tè bậy là bị công an quay phim để phạt. SOHA kể rằng TPHCM đang triển khai việc trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để "phạt nguội” các hành vi xả rác, tiểu tiện bừa bãi.Thời gian gần đây, dù các địa phương của TP SG đã đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm song song với tuyên truyền, vận động nhưng tình trạng mất vệ sinh nơi công cộng, xả rác bừa bãi chưa được khắc phục, còn xảy ra phổ biến.