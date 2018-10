Đình Làng, Thu Chi, Chăm, Sinh Viên, Vàng Mã...

Xuân NiệmĐình làng lẽ ra phải là nơi hấp dẫn du khách... vậy mà bây giờ nguy cơ đổ sập.Báo Công Lý & Xã Hội ghi nhận về một ngôi đình ở Huế: Với tuổi đời gần 300 năm, Đình làng Lại Thế (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) là một trong ngôi đình cổ nhất tại Huế. Hiện nay, đang xuống cấp nghiêm trọng, tìm ẩn nhiều nguy cơ có thể sập bất cứ lúc nào khi mùa mưa bão đến....Đình Lại Thế được xây dựng từ năm 1741, thời vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng.Báo Giáo Dục VN kể về ngân sách: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phân định rõ ngân sách chi cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo trung bình của giai đoạn 2013 - 2017 cho các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập ở các bậc học khoảng 235.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 20% tổng ngân sách nhà nước); xã hội hóa giáo dục và đào tạo đã đóng góp thêm khoảng 4.700 tỷ đồng (tương đương 2% ngân sách chi cho giáo dục).Bản tin TTXVN kể: Với năng khiếu vốn có cộng với niềm say mê văn hóa dân tộc, thạc sĩ, họa sĩ người Chăm Chế Kim Trung (sinh năm 1971, trú tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) là một trong số ít các nữ họa sĩ khá thành công với đề tài đưa văn hóa dân tộc vào tác phẩm.Từ đôi bàn tay tài hoa, những mảng màu văn hóa Chăm dần hiện lên sinh động, độc đáo dưới con mắt của nữ họa sĩ này.Báo SGGP kể: Ngày 18-10, nhiều người dân đang sinh sống tại đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trình bày: Tuyến đường chính ven biển ở khu vực Làng Chài dẫn ra nghĩa trang và miếu thờ Ông Nam Hải bị một cơ sở kinh doanh làm cổng, ngăn cản lối đi khiến dân vô cùng bức xúc.Theo phản ánh mấy tháng qua, khu vực phía Đông đảo Trí Nguyên (thường gọi là Làng Chài) xuất hiện 1 cơ sở kinh doanh du lịch của Công ty TNHH PTU Travel (phường Phước Hòa, TP Nha Trang) thường xuyên nhộn nhịp tàu, thuyền đưa khách đến ăn, uống, nghỉ ngơi vào buổi trưa.Báo Sao Star kể: Sau ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.SG, đây là ngôi trường ĐH thứ 2 ở Sài Gòn đưa ra quyết định buộc thôi học hàng trăm sinh viên chỉ vì sau 1 năm nhập học nhưng vẫn chưa nộp bổ sung bằng tốt nghiệp, khai sinh, học bạ.Quyết định này được công bố bởi ĐH Giao thông Vận tải TP.SG. Được biết, 349 sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 có khả năng bị buộc thôi học do không nộp bằng tốt nghiệp THPT và bổ sung hồ sơ trúng tuyển nhập học (giấy khai sinh, học bạ).Báo Thanh Niên kể: Ngày 18.10 tại TP.SG, tọa đàm 'Bàn giải pháp tuyên truyền, vận động đồng bào tín ngưỡng, tôn giáo không đốt, rải vàng mã trong việc tang, lễ hội trên địa bàn' do UB MTTQ VN TP.SG tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến trăn trở cùng những hiến kế để tiến tới việc nói 'không' với tập tục này...10 vụ cháy nhà, 20 người chết: Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC (Công an TP.SG) riêng năm 2017, toàn TP xảy ra gần 10 vụ cháy nhà do đốt vàng mã, làm 20 người chết và nhiều người bị thương. Hằng năm các ban ngành chức năng đều phải tốn rất nhiều công sức và chi phí để tuyên truyền, vận động người dân hạn chế đốt, rải vàng mã.Báo Người Lao Động nêu câu hỏi: Chương trình tiếng Anh mới là bản sao đề án cũ?Nếu Đề án Ngoại ngữ 2020 được xem là thất bại khi không đạt được mục tiêu thì dự thảo môn tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông mới tiếp tục đặt ra những mục tiêu trên trời, thiếu thực tế.Theo dự kiến, chương trình khung các môn học sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành cuối tháng này. Riêng môn tiếng Anh, nhiều chuyên gia giáo dục lo ngại nếu không điều chỉnh kịp thời, dễ dẫn đến thất bại tiếp theo như đã từng xảy ra với Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 (gọi tắt là Đề án Ngoại ngữ 2020) - một đề án ngốn 9.300 tỉ đồng nhưng đã không về đích.Báo Công An Nhân Dân kể: Tháng 9 vừa qua, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã triển khai 500 robot nói tiếng Anh trong các trường học.Nhiệm vụ của các robot này là giúp dạy tiếng Anh cho các em nhỏ đang ở độ tuổi tiểu học ở Nhật Bản, giúp các em cải thiện kỹ năng nói và phản xạ bằng tiếng Anh.Đài Truyền hình quốc gia NHK cho biết đây là một phần trong chương trình cải cách giáo dục ở Nhật Bản, vận dụng trí tuệ nhân tạo vào trong giảng dạy học sinh. Việc giao tiếp với các giáo viên là robot tiếng Anh cũng giúp nâng cao được ứng dụng trò chuyện của các em, tạo nên những cuộc trò chuyện trực tuyến.Bản tin VTC kể chuyện bi thảm: Đứng dậy chào giáo viên, nam sinh ngã xuống nền thiệt mạng ở TP.SG.Hết tiết học, đứng dậy chào giáo viên, một học sinh ngã xuống nền thiệt mạng ở trường Trung học cơ sở Lê Lợi (quận 3, TP.SG).Ngày 18/10, thầy Nguyễn Văn Diệu – Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Lợi (quận 3, TP.SG) xác nhận có một học sinh vừa mất khi đang học trong lớp. Sáng nay, em học sinh xấu số của trường vừa được chôn cất ở Bình Dương.