DB LOU CORREA CÓ LỜI PHÁT BIỂU SAU KHI BLOGGER MẸ NẤM ĐƯỢC TRẢ TỰ DO

Hoa Thịnh Đốn (Ngày 18 tháng 10, 2018) – Được tin Blogger Mẹ Nấm đã được trả tự do, Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Lou Correa đã có lời phát biểu như sau:

“Blogger “Mẹ Nấm” là một trong những nhà tranh dấu nhân quyền tôi quan tâm trong thời gian qua. Vào tháng 3 năm 2017, cô đã xứng đáng được chính quyền Hoa Kỳ trao giải “Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế.” Cô thật sự là một người phụ nữ can đảm, đầy nhiệt huyết và có tinh thần yêu nước, không ngừng tranh đấu cho nhân quyền, tự do Dân Chủ và quyền lợi của người Việt tại Việt Nam. Cũng chính vì vậy mà cô đã bị kết án 10 năm tù.

Hôm nay, tôi rất vui mừng và cảm thấy an tâm hơn về tinh trạng của cô khi được biết cô được trả tự do và đặt chân đến Hoa Kỳ một cách an toàn. Tuy nhiên, sự tự do của cô là sự đánh đổi rất lớn vì cô bị trục xuất khỏi quê hương của mình và sẽ phải bắt đầu lại cuộc sống mới trên đất ngoại. Đã có quá nhiều tù nhân lương tâm bị trục xuất như cô, và vẫn còn rất nhiều tù nhân lương tâm đang bi cầm tù dưới chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Điều này cho thấy chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm và không ngừng tiếp tục lên tiếng Việt Nam sớm có được sự tự do Dân Chủ.”