Nhật Mở Cửa, Đón Nhập Cư

TOKYO -- Chính phủ Nhật sẽ cởi mở thêm về luật nhập cư.Bản tin NHK ghi rằng Chính phủ Nhật Bản đã phác thảo kế hoạch sửa đổi quy định nhập cảnh để tiếp nhận thêm lao động kỹ năng và chuyên gia từ tháng 4 tới. Đây là một phần trong nỗ lực đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động do dân số giảm.Đề cương dự thảo luật sửa đổi đã được trình trong cuộc họp giữa Chánh văn phòng Nội các Suga Yoshihide, Bộ trưởng Tư pháp Yamashita Takashi và các bộ trưởng khác trong Nội các hôm thứ Sáu.Nội dung sửa đổi bao gồm áp dụng 2 tư cách lưu trú mới dành cho lao động người nước ngoài. Tư cách thứ nhất dành cho lao động người nước ngoài có kỹ năng chuyên môn hoặc kinh nghiệm ở một mức nhất định. Nhóm này được chính phủ cho phép lưu trú tại Nhật Bản tối đa là 5 năm.Tư cách thứ hai áp dụng với các lao động nước ngoài kỹ năng cao, theo đó có thể lưu trú dài hạn và có thể đưa gia đình đi cùng nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định.Trong kế hoạch trình lên cuộc họp Nội các cũng có đề xuất nâng cấp Cục Xuất nhập cảnh của Bộ Tư pháp thành Cơ quan quản lý nhập cư và lưu trú vào tháng 4 tới.Theo kế hoạch, chính phủ sẽ trình những đề xuất này trong phiên họp Quốc hội dự kiến diễn ra trong tháng này.Chánh văn phòng Suga cho rằng cần tạo dựng môi trường tiếp nhận thêm lao động người nước ngoài phù hợp với hệ thống cư trú mới. Ông nói cần triển khai các biện pháp toàn diện về nơi làm việc, chính quyền địa phương và giáo dục để thu hút thêm nhiều người nước ngoài muốn đến sống và làm việc tại Nhật Bản.Trong khi đó, một bản tin của báo Một Thế Giới ghi rằng: Lao động xuất khẩu sắp được đưa gia đình sang Nhật định cư.Chính phủ Nhật Bản đang xem xét cho phép người lao động nước ngoài có tay nghề cao được sống vĩnh viễn tại nước này và đưa gia đình sang định cư.Lý do chính phủ Nhật Bản quyết định xem xét thay đổi chính sách nhập cư của mình là để đối phó với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng trong bối cảnh dân số suy giảm.Chính sách này được cho là sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn, khi trước đây chỉ có các chuyên gia có tay nghề cao mới có cơ hội được cấp thẻ thường trú nhân tại Nhật. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang tìm cách mở cửa chính sách cho các công nhân tay nghề cao, bằng một hệ thống nhập cư mới sẽ được ban hành vào tháng 4.2019.Dự kiến, những lao động tay nghề cao, có trình độ tiếng Nhật tốt trong 10 ngành nghề gồm điều dưỡng, nông nghiệp, xây dựng... sẽ được xem xét cấp trạng thái cư trú mới.Nếu chỉ hội đủ những điều kiện cho loại hình cư trú đầu tiên, thì người lao động sẽ được cấp thị thực cư trú có hiệu lực lên đến 5 năm nhưng sẽ không được phép đưa gia đình của họ sang Nhật định cư.Những người đủ điều kiện cho loại hình cư trú thứ hai - cụ thể là, những người lao động có tay nghề cao - sẽ được cung cấp tình trạng thường trú và được phép đưa các thành viên trong gia đình của họ đến Nhật Bản sinh sống.Để đủ điều kiện cho một trong hai trạng thái cư trú mới, công nhân phải có khả năng nói được tiếng Nhật giao tiếp và vượt qua các kỳ thi được thực hiện bởi sự giám sát của từng ngành. Những người đã đạt loại trạng thái cư trú đầu tiên cũng sẽ có cơ hội đăng ký loại thứ hai để trở thành thường trú nhân và đưa gia đình sang định cư.Công nhân nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản theo chương trình đào tạo kỹ thuật do chính phủ Nhật Bản tài trợ hiện tại cũng sẽ có thể đủ điều kiện để được công nhận trạng thái cư trú đầu tiên. Nếu được công nhận, họ sẽ có thể làm việc tại Nhật Bản tới 10 năm.Các công ty có nhu cầu sử dụng những lao động này cũng sẽ cần phải đáp ứng một số điều kiện, gồm trả lương bằng hoặc cao hơn mức lương trả cho công nhân Nhật Bản.Báo Một Thế Giới cũng ghi về một thống kê:“Tính đến tháng 10.2017, số lượng công nhân nước ngoài tại Nhật Bản đạt kỷ lục 1,28 triệu, tăng gấp đôi so với năm 2012, theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Các số liệu bao gồm nhân viên bán thời gian có thị thực du học và học viên theo chương trình đào tạo kỹ thuật. Trong số đó, người Trung Quốc chiếm đông nhất với 372.263 người, tiếp theo là người Việt Nam, Philippines, Brazil và Nepal.”