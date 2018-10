Canada: Linh Mục Gốc Việt Bị Tố Lạm Dụng Sex

EDMONTON, Canada—Một linh mục gốc Việt bị cáo buộc có hành vị lạm dụng tình dục đối với giáo dân một giáo xứ ở Canada.Tổng Giáo Phận Công Giáo ở Edmonton hôm Thứ Tư đưa ra các cáo buộc sai trái tình dục đối với Linh mục Peter Hung Con Tran trong khi kêu gọi các nạn nhân hãy bước ra cáo giác.Tổng Giám Mục Richard Smith nói rằng Tổng giáo phận Vancouver mới đây nhận được bản tường trình cho rằng Linh mục Peter Hung Con Tran đã sai phạm tình dục đối với “một em vị thành niên và một người thành niên” trong khi giữ chức Phó giáo xứ tại một giáo xứ Vancouver từ 1998 tới 2003.Linh mục Tran làm việc ở giáo xứ Queen of Martyrs Parish tại Edmonton từ 2007 tới 2016, gần đây hầu hết thời gian là ở giáo xứ St. Francis of Assisi Parish tạiCalgary. LM Tran đã bị đưa ra khỏi chức vụ sau các cáo buộc. (Ghi chú: LM Tran ở Edmonton không phải là Linh mục Peter Tran hiện làm việc mục vụ tại Giáo Phận Công Giáo ở St. Paul.)Hồ sơ cáo buộc Linh mục Peter Hung Con Tran nằm trong bản phúc trình dày 184 trang đưa ra trong Hội nghị Giám Mục Canada về Bảo vệ Thiếu niên Khỏi bị lạm dụng tình dục (Canadian Conference of Catholic Bishops document, Protecting Minors from Sexual Abuse) phổ biến tuần qua.