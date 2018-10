Lâm Đồng: BS Bỏ Đi ào Ạt Vì Lương Ít, Không Đủ Nuôi Con

(Xem: 125)

Đề án “Tái hiện đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX” là một trong những sản phẩm du lịch văn hóa đặc biệt mà Hội An đã thực hiện và đã phát triển khá thành công trong 20 năm qua. Vừa qua, TP Häi An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện đề án này, theo báo điện tử Tài nguyên&Môi trường (TN&MT).