60% Tân Cựu Chiến Binh Không Đủ Điều Kiện Trị Tâm Thần, Tại Các Bệnh Viện Của Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ

Khoảng 20 cựu chiến binh tự sát mỗi ngày tại Hoa Kỳ. Bộ Cựu Chiến Binh nói rằng tỉ lệ tử tử của cựu chiến binh hàng năm tại California là khoảng 39 trên mỗi 100,000 người. Đó là con số cao đáng kể hơn tổng số tỉ lệ tự tử đối với dân số tiểu bang 14 người trên mỗi 100,000.Kể từ khi lên lãnh đạo Bộ Cựu Chiến Binh, Bộ Trưởng David Shulkin đã cam kết làm giảm số cựu chiến binh tự tử xuống.Tổng Thống Trump giúp thúc đẩy nỗ lực này với sắc lệnh được ký hồi tuần trước. Nó bảo đảm một năm chăm sóc sức khỏe tâm thần cho tất cả binh sĩ rời khỏi quân đội.Tại buổi lễ ký sắc lệnh ở Bạch Ốc, Shulkin nói rằng 60% tất cả tân cựu chiến binh hện không đủ điều kiện cho việc chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Bộ Cựu Chiến Binh, và năm đầu của việc chuyển sang cuộc sống dân sự là khó khăn.“12 tháng sau khi bạn rời khỏi quân đội là thời điểm nguy cơ tự tử cao nhất,” theo Shulkin cho biết. “Nguy cơ cao từ 1 rưỡi tới 2 lần trong thời gian 12 tháng đầu khi bạn rời quân đội.”Sắc lệnh của Tổng Thống ra lệnh cho Bộ Cựu Chiến Binh, Bộ Quốc Phòng, và Bộ Nội An cùng hành động trong vòng 60 ngày để thực hiện chính sách mới này. Bộ Cựu Chiến Binh được dự đoán sẽ bắt đầu cung cấp việc điều trị bệnh tâm thần và các dịch vụ ngăn ngừa tự tử đối với tất cả quân nhân mới rời khỏi quân đội vào ngày 9 tháng 3.Bộ Cựu Chiến Binh cho biết trong một thông báo rằng các dịch vụ sẽ gồm việc ủng hộ đồng đội gọi cho trung tâm được điều hành bởi Bộ Quốc Phòng và mở rộng các nguồn từ chương trình Military One Source, bình thường dành cho các binh sĩ tại ngũ, tới các cựu chiến binh mới.Cũng có nhiều chương trình mở rộng khởi động Whole Health của Bộ Cựu Chiến Binh, tạo ra chương trình sức khỏe cá nhân cho các bệnh nhân gồm “các yếu tố thể chất, tinh thần, cảm xúc, tâm linh và môi trường cùng làm việc để cung cấp phẩm chất cuộc sống tốt nhất cho mỗi cựu chiến binh.”Hiện có 18 cơ sở Whole Health Flagship, gồm Hệ Thống Greater Los Angeles VA Healthcare System. Một phát ngôn viên nói với KPCC rằng những chương trình của họ gồm thiền chánh niệm, châm cứu, yoga và khí công, và họ là cơ sở duy nhất trên toàn quốc đang thực hiện chương trình gọi là “Mindful Self-Compassion” [Từ Bi Với Chính Mình Bằng Tỉnh Thức].