LHQ: 8.4 Triệu Dân Yemen Sắp Chết Đói

ABU DHABI - Cách tốt nhất để giải quyết khủng hoảng kinh tế tại Yemen là chấn hưng kinh tế, và là quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế, theo nhận định của ĐS-LHQ phụ trách Yemen, ông Martin Griffiths.Ông cho biết LHQ đang thảo luận 1 kế hoạch khẩn cấp để kiểm soát tình trạng sụt giá của nội tệ riyal và tái lập niểm tin kinh tế với Yemen.Yemen hiện là nước nghèo nhất thế giới Arap – 75% dân số, là 22 triệu người, cần được cứu trợ lương thực và 8.4 triệu dân sắp chết đói.ĐS Griffiths khẳng định “Kinh tế là ưu tiên cao nhất với Yemen”.Tính từ đầu năm, nội tệ riyal đã mất hơn 50% giá trị so với tiền MK – nhà nước in tiền và không lâu sau đã thấy 700 riyal đổi 1 MK so với 250 riyal trong đợt phát hành đầu tiên.Vật giá tăng vọt khiến nhu yếu phẩm trở thành ngoài tầm với của người tiêu thụ trong khi ngân hàng trung ương chật vật với việc trả lương công chức.Theo lời ĐS Griffiths, LHQ sắp tham khảo các phe lâm chiến tại Yemen – nỗ lực đưa các phe tới bàn hòa đàm lần đầu trong 3 năm đã tan vỡ trong tháng qua, vì đại diện phe Houthi không đến….