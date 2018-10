Giáo Sư Việt Đại Học NTU Chế Ra: 2 Robots In 3 Chiều Bê-Tông

Thứ 3 từ trái: Phó Giáo Sư Pham Quang Cuong và nhóm nghiên cứu. (ảnh: NTU Singapore)SINGAPORE -- Một nhà khoa học gốc Việt tại Singapore đã phát minh ra phương pháp mới ứng dụng nhiều robot để in 3 chiều cho ngành kiến trúc bê-tông.Pham Quang Cuong, Phó giáo sư Đại học Nanyang Technological University (NTU) tại Singapore, tìm ra phương pháp và đã trình bày về cách sử dụng 2 robots đồng thời in một kiến trúc bê-tông kỹ thuật 3 chiều (3D-print).Kỹ thuật này sẽ sử dụng trong ngành xây dựng. Phát minh này là mở đầu cho kỹ thuật sử dụng nhiều robots đồng thời in ba chiều cho một kiến trúc bê-tông, và như thế sẽ tiết kiệm thời giờ và công sức, rút ngắn việc trong ngành xây dựng.Trình bày trước giới khoa học là 2 robots của trường NTU thực hiện in ba chiều một khối bê tông dạng phức tạp, kích thước 1.86m x 0.46m x 0.13m chỉ tốn có 8 phút đồng hồ.Khối bê-tông này sẽ cần 2 ngày để khô cứng và cần 1 tuần lễ để khối này có lực chịu đựng dùng cho lắp ráp công trình.Phó Giáo Sư Pham nói rằng ông hình dung tương lai sẽ là một nhóm robots được chở tới công trường, in ra những tảng bê-tông khổng lồ rồi chuyển tới các dự án kế tiếp, khi phần phụ tùng kiến trúc làm xong.