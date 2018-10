Nobel, TT Trump, Động Đất, Tông Xe, Than

Xuân NiệmGiải Nobel, tới mùa Giải Nobel loan báo rồi.Bản tin VOA kể: Hai nhà khoa học James P. Allison, người Mỹ và Tasuku Honjo, người Nhật, ngày 1/10 được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm thông báo đoạt giải Nobel Y học năm 2018, nhờ phương pháp tiếp cận mới trong điều trị ung thư, theo Reuters.Các công trình của hai nhà khoa học trong những năm 1990 đã tìm ra “liệu pháp ức chế điểm kiểm soát miễn dịch”, giúp điều trị các bệnh ung thư ác tính và ung thư phổi, vốn từ trước đến nay đã rất khó điều trị.Thông báo của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nhấn mạnh rằng, công trình nghiên cứu của hai nhà khoa học, được trao giải thưởng 1 triệu đôla, có thể tạo nên bước ngoặt trong cuộc chiến chống ung thư.TT Trump hy vọng Giải Nobel Hòa Bình?Bản tin Zing kể: Tâm điểm chú ý của mùa giải năm nay là viễn cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng nhận giải Nobel Hòa bình....Năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiếp tục là những cái tên gây tranh cãi được dự đoán sẽ thắng giải vì nỗ lực phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.Báo Phụ Nữ VN kể: Theo thống kê mới nhất, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa kép động đất và sóng thần tại tỉnh Trung Sulawesi (Indonesia) đã lên 1.203. Thảm kịch thiên tai lần này dự báo sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều....Vẫn còn nhiều thi thể nạn nhân chưa được xác định hoặc bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Một số khu vực vùng sâu vùng xa vẫn chưa được các nhóm cứu hộ tiếp cận. Sau thảm họa kép này, đảo Sulawesi phải hứng chịu thêm hơn 150 đợt dư chấn nữa khiến nhiều người dân không dám trở về nhà khi đêm xuống vì sợ sập nhà và phải ở trong những túp lều tạm.Báo Tiền Phong kể: Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần cuối tháng 9 (từ ngày 21-27/9), cả nước có 3.915 ô tô nguyên chiếc đăng ký thủ tục nhập khẩu, với tổng kim ngạch đạt 70,9 triệu USD.Như vậy, lượng ô tô nhập khẩu tăng 27,7% so với lượng nhập khẩu trong tuần liền kề trước.Trong đó, 2.263 xe xuất xứ Thái Lan, 1.440 chiếc xuất xứ Indonesia, Nhật Bản với 112 chiếc, Mexico với 70 chiếc. Tính chung, xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ 4 thị trường này chiếm tới 99% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần.Bản tin VTC kể: Liên quan đến sự việc xã hội đen 'trấn lột' ở chợ Long Biên, tối 30/9, ông Nguyễn Trung Dũng – Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình (TP Hà Nội) đã đến khu vực chợ Long Biên để kiểm tra công tác quản lý của Ban quản lý chợ đối với những hoạt động kinh doanh buôn bán của các tiểu thương.Tại buổi kiểm tra, ông Dũng cho biết, ngày 30/9, UBND quận Ba Đình quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 1 cán bộ Phó Ban quản lý chợ Long Biên và chỉ đạo Ban quản lý chợ tạm dừng hoạt động của 2 đội bốc xếp trong khu vực chợ Long Biên.Tạp Chí Giao Thông kể chuyện Hà Tĩnh: Xe bán tải đâm vào vách núi, 2 người thương vong.Khoảng 14h30 ngày 30/9, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ TNGT khiến 2 người thương vong.Được biết, vào thời điểm trên xe ô tô bán tải Ford Ranger BKS 73C – 081.35 do anh Đinh Tiến Ninh (SN 1995, trú tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) điều khiển theo hướng Bắc – Nam. Khi đi đến Km 835 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hương Trà, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thì xe bất ngờ mất lái đâm vào vách núi.Báo Dân Trí hỏi: Nhiều nước giảm mạnh dự án nhiệt điện than, Việt Nam thì sao?TS. Đào Trọng Tứ cho rằng, việc dừng hẳn các nhà máy nhiệt điện than thời điểm này sẽ là quyết định khó khăn. Nhưng cần xem xét giảm dần nhiệt điện than, đảm bảo sự bền vững của môi trường....Tại châu Âu, 109 dự án nhà máy nhiệt điện than đã bị hủy bỏ. Tại Mỹ, 179 dự án nhiệt điện than mới đã bị ngăn chặn và 165 nhà máy đang vận hành đã ngừng hoạt động. Tương tự tại Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2014, Chính phủ Trung Quốc cũng đã ra lệnh cấm cấp phép xây nhiệt điện than ở nhiều nơi.Vậy ở Việt Nam thì sao, cần giải quyết bài toán về năng lượng này như thế nào?Báo Người Lao Động kể: Tắm biển Đà Nẵng vào ban đêm, một du khách Trung Quốc tử vong.Mặc dù nỗ lực sơ cứu ban đầu và chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng một trong hai du khách Trung Quốc đã tử vong sau đó.Sáng 1-10, thông tin từ Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết một du khách Trung Quốc đã tử vong, người còn lại được cứu sống sau khi xảy ra vụ đuối nước trong lúc tắm biển Đà Nẵng vào tối 30-9.