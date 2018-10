Báo Động Khói Thuốc

Xuân NiệmTưng bừng khói thuốc... Tại Việt Nam, thuốc lá hút tưng bừng.Bản tin Infonet kể: Những con số báo động với người hút thuốc lá...Không nguy hiểm tức thời giống những căn bệnh hiểm nghèo khác nhưng những người hút thuốc lá sẽ phải đối mặt với hàng loạt chất độc trong khói thuốc lá gây nên những con số kinh hoàng với những căn bệnh quái ác.Theo thống kê đến năm 2030, mỗi năm cướp đi sinh mạng của hơn 40.000 người Việt Nam và con số này sẽ tăng thành 70.000 người mỗi năm nếu không giảm số người hút thuốc lá.Con số tại bệnh viện K chứng minh từ năm 2000, tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá lên tới 96,8%.Bản tin VTC News nêu câu hỏi: Biết tin này, còn ai dám hút thuốc lá nữa?Theo một nghiên cứu mới đây, khói thuốc lá chứa tới 7.000 chất độc hóa học, trong đó hàng trăm chất cực độc như axeton (chất tẩy có trong sơn móng tay), amoniac, chất tẩy sàn nhà và bồn vệ sinh, thuốc trừ sâu...Báo Dân Trí kể: Giá thuốc cao sẽ “ngăn chặn” người hút thuốc.Bà Pamela Sumner Coffey, Phó chủ tịch Chương trình quốc tế, Tổ chức Hành động vì trẻ em không thuốc lá, Hoa Kỳ (TFK) cho rằng, giá thuốc lá cao sẽ khiến người hút thuốc lá bỏ thuốc hoặc giảm số lượng điếu hút, và ngăn chặn việc bắt đầu hút thuốc ở những người tiêu dùng tiềm năng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên....Tôi đánh giá chính sách thuế thuốc lá ở Việt Nam hiện không đủ mạnh vì chỉ áp dụng cách tính thuế theo tỷ lệ phần trăm, và áp dụng giá tính thuế dựa trên giá xuất xưởng – là một mức giá khó xác định.Do đó, thuế và giá thuốc lá ở Việt Nam hiện đang rất thấp, khiến cho thuốc lá ngày càng trở nên dễ mua hơn và làm gia tăng gánh nặng bệnh tật và tử vong liên quan đến thuốc lá ở Việt Nam.Hiện nay Việt Nam hiện áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với thuốc lá ở mức 70% giá xuất xưởng. Và nếu tính theo giá bán lẻ, mức thuế này chỉ chiếm khoảng 36% giá bán lẻ thuốc lá. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với trung bình thế giới (56%), thấp hơn đa số các nước ASEAN (Thái Lan 73%, Singapore 66%, Brunei 62%) và cách xa so với khuyến cáo của WHO (70%).Thêm một câu hỏi: Tại VN, chỗ nào cấm hút thuốc?Trang web Luật Việt Nam kể:“1- Những nơi cấm hút thuốc lá hoàn toànTheo Điều 11 của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá 2012, có 04 địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên:- Bệnh viện, trạm y tế;- Trường học, trừ trường cao đẳng, học viện;- Nơi chăm sóc, nuôi dưỡng vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em;- Khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.Trong khi đó, có 03 địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà, gồm:- Cơ quan, công sở, nơi làm việc;- Trường cao đẳng, đại học, học viện- Địa điểm công cộng.Đồng thời, Luật cũng cấm hoàn toàn hút thuốc trên máy bay, ô tô, tàu điện.”Trong khi đó, Báo Hà Nội Mới kể: 64% số ca tử vong do hút thuốc lá thụ động là phụ nữ.Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá diễn ra ngày 25-9, tại Hà Nội.Theo bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, thuốc lá có chứa 7.000 hóa chất, trong đó có tới 69 loại hóa chất gây ung thư. Điều đáng nói, khói thuốc có chứa những loại hóa chất vô cùng độc hại có trong chất tẩy rửa, khí thải ô tô, thuốc trừ sâu… Những chất này khi đi vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thần kinh, mạch máu và nội tiết, gây ra bệnh tim mạch, giảm trí nhớ và các bệnh ung thư. Mỗi năm, trên thế giới có 600 nghìn ca tử vong do hút thuốc thụ động, trong đó 64% là phụ nữ. Đáng sợ hơn, một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh viêm đường hô hấp, viêm tai giữa, hen, ung thư máu... ở trẻ em là khói thuốc lá.Báo Sức Khỏe & Đời Sống ghi nhận:“Tác hại của thuốc lá với sức khỏe là điều đã rõ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể trông già trước tuổi, da xấu, tóc mỏng… do tác hại của thuốc lá. Dưới đây là những ảnh hưởng của thuốc lá tới vẻ bề ngoài của bạn.Lão hóa sớm: Hút thuốc lá làm hẹp các mạch máu ở lớp ngoài cùng của da, do vậy làm giảm lưu thông máu. Nếu lưu thông máu kém, da bạn không nhận đủ khí oxy và các chất dinh dưỡng cần thiết khác. Điều này kết hợp với hàng nghìn hóa chất độc hại có trong thuốc lá làm tổn thương elastin và collagen, có nghĩa là không còn nghi ngờ về việc hút thuốc sẽ mang đến cho bạn các nếp nhăn.”