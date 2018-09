Xài Nhu Liệu Nga: Lo Mất Hồ Sơ

WASHINGTON --Nếu bạn đang sử dụng nhu liệu chống virus thương hiệu Kaspersky thì coi chừng: nhiều bí mật trong máy tính của bạn có thể sẽ bị chuyển sang cho công an Nga, và bạn hiểu rồi, có thể sẽ chuyển tiếp về cho công an Hà Nội.Một người gốc Việt -- Nghia Hoang Pho, 68 tuổi, có 10 năm làm việc ở Sở An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (NSA) -- mang bí mật của sở về nhà, và không ngờ nhu liệu Kaspersky chuyển tài liệu mật trong máy sang cho an ninh Nga. Thế là, chuye6ng ia Mỹ gốc Việt này vào nhà tù Hoa Kỳ.Công ty Kaspersky nói rằng nhu liệu có chôm bí mật trong máy ông Nghia Hoang Pho, nhưng công ty không chuyển đâu hết, mà đã xóa bỏ rồi.Kaspersky chối rằng công ty không dính gì chuyện gián điệp Nga, theo bản tin The News - Pakistan.Trong khi đó, bản tin VOA kể rằng Luật sư của ông Nghia Hoang Pho, một cựu nhân viên gốc Việt làm việc tại Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) vừa bị tuyên án 5 năm rưỡi tù giam vì tội lưu trữ trái phép tài liệu mật và để lộ thông tin, nói với VOA rằng thân chủ của ông không có chủ ý đe dọa hay phá hoại an ninh quốc gia Hoa Kỳ.Từ bang Maryland, hôm 27/9, Luật sư Robert Bonsib cho VOA biết ông Nghia Hoang Pho là một người tốt bụng nhưng rủi thay ông đã có quyết định không đúng khi mang thông tin mật về nhà.“Đó là một kết cuộc rất không may cho ông. Ông ấy là một người tốt bụng nhưng rủi thay ông đã có những quyết định sai lầm.”Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, ông Nghia Hoang Pho, một cựu nhân viên người Mỹ gốc Việt làm kỹ sư phát triển phần mềm theo hợp đồng cho NSA bị kết án 5 năm rưỡi tù giam và 3 năm quản chế tại một tòa án liên bang ở thành phố Baltimore hôm 25/9, sau khi nhận tội đem thông tin được bảo mật ra khỏi cơ quan một cách bất hợp pháp và sau đó các tài liệu mật đã bị tin tặc Nga đánh cắp từ máy tính cá nhân của ông.Ông Nghia Hoang Pho, 68 tuổi, ở thành phố Ellicott City, bang Maryland, đã đem ra khỏi cơ quan những tài liệu có chứa thông tin quốc phòng được bảo mật và giữ chúng tại nhà riêng của ông mà không được cho phép.Luật sư Robert Bonsib, lập luận rằng ông Pho không có chủ ý đe dọa hay phá hoại an ninh quốc gia Hoa Kỳ:“Ông ấy không có chủ ý làm điều gì để đe dọa an ninh của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông ấy thú nhận đã có những suy xét sai lầm khi mang các thông tin mật về nhà và rồi nếu bị tin tặc xâm nhập sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia.”VOA ghi rằng theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2010 tới tháng 3 năm 2015, ông Nghia từng làm việc trong đơn vị tin tặc tinh nhuệ của NSA và ông đã đem đi điều mà các công tố viên mô tả là “số lượng khổng lồ” những tài liệu chứa thông tin quốc phòng được phân loại là tối mật – mức độ thông tin bảo mật cao nhất được chính phủ Mỹ quy định, là những thông tin “không được phép tiết lộ vì có thể gây ra những hậu quả sống còn đối với nền an ninh quốc gia.”Vào tháng 11/2017, ông Nghia đã nhận tội lưu trữ trái phép nhiều tài liệu mật, theo Cấp độ 1 (Count One) của Đạo Luật Liên bang Hoa Kỳ, với khung hình phạt lên đến 10 năm tù giam và đã bị Văn phòng Công tố viên Quận Maryland đề xuất mức án là 8 năm tù.Luật sư Bonsib thuật lại lời ông Nghia, một người Việt Nam nhập cư và nhập quốc tịch Mỹ, phát biểu tại tòa:“Ông ấy nói với thẩm phán rằng ông rất lấy làm tiếc về những sai phạm của ông. Ông ấy nói đã làm việc chăm chỉ cả đời cống hiến cho NSA và luôn cố gắng hỗ trợ cho NSA hoàn thành sứ mệnh.”Tờ The New York Times thuật lại lời ông Nghia chọn phát biểu trước tòa: “Tôi không phản bội Hoa Kỳ. Tôi không gửi thông tin cho ai cả. Tôi không tư lợi.”Ông Robert Hur, Công tố viên liên bang đặc trách khu vực Maryland, được tờ Washington Post trích lời nói: “Vì những hành động của mình, ông Pho đã làm lộ một số loại thông tin tình báo được bảo mật nhất của đất nước chúng nước ta, và buộc NSA phải từ bỏ những kế hoạch quan trọng để bảo vệ cơ quan này và các năng lực hoạt động của nó, gây tổn thất lớn về mặt kinh tế và hoạt động.”Các công tố viên nói máy tính ở nhà ông sử dụng phần mềm chống virus được chế tạo bởi Kaspersky Lab, một công ty phần mềm hàng đầu của Nga, và các tin tặc Nga được cho là đã lợi dụng phần mềm này để đánh cắp các tài liệu.