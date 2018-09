Chủ Tịch Cuba Hậu-Castro Đi New York Dự Đại Hội Đồng LHQ

HAVANA - Truyền thông quốc gia Cuba đưa tin : chủ tịch nhà nước Miguel Diaz-Canel đã đến New York, để dự các buổi thảo luận tại đại hội đồng hàng năm của LHQ – ông được trông đợi lên án cuộc phong tỏa hơn nửa thế kỷ của Washington.Căng thẳng trong quan hệ tái tục khi tỉ phú Trump trở thành lãnh đạo hành pháp tại Hoa Kỳ 1 thời gian không lâu sau khi chính quyền Obama tái lập bang giao với Havana. Mới đây, Havana bị tố cáo tấn công ngoại giao đoàn tại thủ đô Cuba bằng sóng âm thanh – chính quyền Cuba kịch liệt phản bác và tố cáo Hoa Kỳ tìm cớ để leo thang thù địch với đảo quốc.Trong chương trình làm việc tại New York, người thừa kế lãnh tụ Raoul Castra hồi Tháng 4 là chủ tịch Diaz-Canel sẽ lên tiếng tại “hội nghị thượng đỉnh hòa bình Nelson Mandela” trong ngày THứ Hai, đọc diễn văn tại đại hội đồng LHQ ngày Thứ Tư.Nhân dịp này, chủ tịch Diaz-Canel cũng trình bày nghị quyết năm thứ 27 hô hào chấm dứt cấm vận của Hoa Kỳ.Bản tin của Bộ ngoại giao Cuba ghi : khi đặt chân tới New York, quốc trưởng Cuba khẳng định “Chính sách phong tỏa của Washington thất bại và tiếp tục thất bại – tiếng nói của toàn dân Cuba là lên án chính sách không bình thường và là cuộc bao vây kinh tế dài nhất lịch sử nhân loại”.