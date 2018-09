Sách “Nói Ra Hết” Của Phóng Viên Vụ Watergate Khi Xưa

Thành Lacey(Chuyển ngữ - Nguồn: Zeke Miller , The Associated Press – Sept. 2018)Một cuốn sách nẩy lửa “ nói-hết-mọi-chuyện” do phóng viên đã từng làm cho TT Richard Nixon xuống chức đang là xáo trộn Toà Bạch Ốc , trong đó có dẫn lời của cac pụ tá trước kia và hiện nay của TT Donald Trumpgọi ông ta là “tên ngu”( an “idiot”) và nhận là đã phải giật những hồ sơ có tính “ nhạy cảm” khỏi bàn ông này để tránh ông ta làm những hành động thiếu đắn đo suy xét.Cuốn sách này là của nhà baó của tờ Washington Post là Bob Woodward là chuyện gần đây nhứt làm cho cháng quyền của Trump bị đặt vào tến phải chống đở với những giai thoại nhạy nổ và những lo ngại về vị tống tư lịnh. Tở W. Post hôm thứ Ba rồi có ấn hành chi tiết từ cuốn sách có tựa đề là : “ Nổi sợ hải: Trump trong Nhà Trắng,” sự quan sát tường tận của phóng viên này về Trump trong 18 tháng đầu nắm chức vụ.Người ta mong đợi sự ấn hành của sách này trong nhiều tuần qua nhà các viên chức, cựu cũng như tại nhiệm, của Nhà Trắng ước đoán rằng hầu hết các cộng sự của họ đều hợp tác với phòng viên nổi tiếng này với cuốc điều tra vụ Watergate khi xưa. Phát ngôn viên báo chí của Nhà Trắng là Sarah Huckerbee Sanders hôm thứ Ba bác bỏ cuốn sách và cho cuốn sách này là “ không gì hơn là những chuyện bịa đặt, phần lớn là do những nhân viên bất mãn trước kia kể lại nhằm làm cho TT bị mất mặt.”Cuốn sách dẫn lời của chánh văn phòng John Kelly có ý nghi vấn về tâm thần của Trump và nọi trong một buổi họp là: “Chúng ta ở trong một Thành phố Điên” – “ We’re in Crazytown.” Cũng có lời nói rằng ông gọi Trump là “tên ngu”, một điều mà Kelly chối bỏ. “ Việc tôi gọi TT là tên ngu là không bao giờ có thật,” Kelly phát biểu như vậy hôm thứ Ba.Cuốn sách viết là luật sư trước kia của Ô. Trump trong vụ điều tra liên hệ tới Nga tên là John Dowd, tỏ ý nghi ngờ về khả năng ông TT bị rơi vào bội thệ nếu bị phỏng vấn bởi luật sư đặc biệt là Robert Mueller trong cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào bầu cử và việc có thể toa rập bên trong của Ô. Trump hồi lúc vận động bầu cử. LS Dowd xuống chức hồi tháng Hai rồi. Trong quyển sách có dẫn lời của Dowd nói với tổng thống: “Đừng ra điều trần. Nếu không thì sẽ bị mặc áo của tù nhân.” – ‘ was likely to end up in orange jumpsuit.’ Hôm thứ Ba, Dowd phủ nhận nói là Ô. Trump có thể bị ngồi tù.Quyển sách ghi lại là tướng Mattis kể lại là “ ngưừi thân cận nói rằng tổng thống hành động như và có sự hiểu biết của “một học sinh lớp năm hay lớp sáu.” – ‘a fifth-or sixth grader.’Woodward tường thuật là sau khi tt Syria là B. Assad dùng vũ khí hoá học tấn công vào thường dân hồi tháng Tư năm 2017, Trump gọi Mattis và nói ông ta muốn lãnh tụ của Syria bị lọai trừ và nói: “Giết hắn đi! Chúng ta hãy là vậy.” Woodward viết là tướng Mattis nọi chắc với Trump là ông sẽ thi hành ngay nhưng rồi sau đó ông nói với một phụ tá trưởng là không làm chuyện như vậy. Thay vì vậy vị cố vấn an ninh Quốc Gia này triển khai kế hoạch không tập mà Trump đã ra lệnh.Woodward cũng cho rằng Gary Cohn, cựu giám đốc của Hội đồng Kinh tế Quốc gia khoe là đã lấy đi hồ sơ khỏi bàn làm việc của tổng thống đễ tránh cho Trump không ký thành luật trong đó có nổ lực rút lui khỏi Hiệp ước Thương Mại Bắc Mỹ. Cuốn sách cũng ghi lại lời Trump trêu chọc tổng trưởng tư pháp, Jeff Session, người đã từng bị là mục tiêu của sự nóng giận của TT khi Session tự đặt mình – rescuing - ra khỏi cuộc điều tra dính líu với Nga. Về Session, Trump nói: “ Tay này bị thụt lùi về tâm trí. Đến mức ông ta không thể làm một luật vô danh ở miệt Alabama.”Được biết là Trump không có nói chuyện với Woodward chỉ đến sau khi bản thảo của quyển sách được hoàn thành. Tở Post cho ra cái tape thu âm lời của Trump tỏ ý ngạc nhiên về quyển sách với Woodward hồi tháng Tám. Woodward cho Trump biết là mình đã liên lạc với nhiều viên chức chánh phủ nhằm được phỏng vấn Trump và bị từ chối.Cuốn sách này theo sau quyển sách có tựa là “ Fire and Fury” của Michael Wolffđưa đền sự chia rẽ giữa Trump và Steve Bannon, cựu chiến lựơc gia có nọi chuyến với M. Wolff vời đầy chỉ trích về tống thống và gia đình của ông ta. Cuốn sách của Wolff thu hút chú ý của người đọc với những gia thoại sống động nhưng lại có nhiều sự kiện không chính xác.Cuốn sách của Woodward cũng theo sau việc cựu phụ tá của Nhà Trắng và là dự thí sinh của chương trình TV tên: “ “Apprentice” của Trump trước kia là Omarosa Manigault Newman ấn hành một tiết lộ về thời gian cô là việc tại West Wing, Nhà Trắng, kể cả băng thu âm việc cô bị Ô.Kelly đuổi việc và câu chuyện tiếp về việc tổng thống cho là không hề biết về quyết định này của Kelly.Trong khi các phụ tá trong N Trắng trở nên ‘chai lì’ với những xì-căng-đan ngày càng tăng, cuốn sách này vẫn là tăng sự căng thẳng nơi này, nhất là với những chi tiất kín được tiết lộ cho Woodward. Vài viên chức N Trắng còn biểu lộ sự ngạc nhiên với số người hiện là nhóm trung thành với Trump lại sẵn lòng cung cấp những chuyện làm cho tổng thống và nhóm thân cận bị lúng túng.Không rõ chiến lược phản pháo của N Trắng sau bài đăng của tờ Post sẽ như thế nào nhưng những người trong cuộc suy luận là ảng hưởng xấu sẽ tệ hại hơn theo sau cuốn “ Fire and Fury” vì B. Woodward là một ký giả có uy tín.Dự tính cho ngày ra mắt quyển sách là 11 tháng Mười một, cuốn “Fear” này đã được Amazon liệt hạng bán chạy nhất.Ô. Trump gia tăng chỉ trích những nguồn tin nặc danh bởi cac phóng viên nói về chánh quyền của mình. Sách của Woodward dựa vào những mẫu chuyện có nội dung sâu với những nguồn tin và danh tính kẻ cho tin không được tiết lộ.Phát ngôn viên báo chí của TT George W. Bush là Ari Fleicher bảo vệ cho phương cách Woddward dùng. Ông ta đánh tweet đi hôm thứ Ba là: “ Tôi đang đọc đến phần cuối cuốn sách của Bob Woodward. Có những dẫn chứng trong sách tôi không thích nhưng không bao giờ có lần nào - không bao giờ - tôi nghĩ là Woodward bịa ra chuyện.” Ông nói thêm: Những nguồn tin nặc danh làm cho người đó nói ra không ngại miệng nhưng / tôi tin/ Woodward luôn trung thực. Những tin này là phải có người kể cho ông ta nghe.”Hiện nay chánh quyền của ông Trump đang bị rúng động vì một bài đăng trên mục “ Bình luận Ý kiến” trên tờ báo lớn là New York Times” mang tích cách nặc danh nói là từ một viên chức cao cấp trong chánh quyền kêu gọi sự chống lại chánh quyền ông Trump. Hôm qua, ngày thứ Hai 10 tây, phát ngôn viên của N Trắng nói là sẽ yêu cầu Bộ Tư Pháp điều tra về việc này.