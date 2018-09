Xin Lỗi, Sách Giáo Khoa, Cao Tốc, Thịt Chó...

Xuân NiệmVậy là, Thủ Thiêm... các quan chức thú tội, rồi xin lỗi. Chưa thấy trừng phạt ai.Bản tin Zing kể: UBND TP.SG xin lỗi nhân dân vì sai phạm ở Thủ Thiêm..."UBND TP.HCM chân thành xin lỗi nhân dân, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch thuộc KP1, phường Bình An, quận 2 đã chịu nhiều thiệt thòi".Sáng 21/9, UBND tổ chức họp báo, công bố kết luận thanh tra đối với khu đô thị mới Thủ Thiêm và nhận trách nhiệm về những sai phạm mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra.Báo Đại Đoàn Kết kể: Khẳng định một chương trình, nhiều SGK là một chủ trương mở, giúp cải thiện chất lượng SGK, PGS Phạm Tất Dong cho rằng một số nước trên thế giới đã thực hiện điều này. Đây là một tiến bộ trong giáo dục bởi đã tính đến điều kiện văn hóa khác nhau của từng vùng một trong mỗi quốc gia để có các bộ sách SGK khác nhau.Ví dụ bộ sách văn học và ngôn ngữ ở miền Bắc đôi khi không phù hợp lắm với miền Nam. Hoặc đôi khi sự phát triển về kinh tế, du lịch của mỗi vùng miền khác nhau, SGK có thể quy định phần cứng, phần mềm khác nhau, nó rất tiện dụng.Báo Thanh Niên kể: Đổi hướng đường sắt cao tốc TP.SG - Cần Thơ giảm 17.000 tỉ đồng....việc đổi hướng tuyến đường sắt không chỉ giúp giảm khối lượng lớn giải phóng mặt bằng mà còn tiết giảm được 17.000 tỉ đồng chi phí xây dựng.Theo đó, UBND TP đề xuất tuyến đường sắt cao tốc sẽ song hành với đường bộ cao tốc TP.SG - Trung Lương - Mỹ Thuận, hướng ngoại vi các đô thị hiện hữu.Tuyến sẽ bắt đầu từ ga đầu Tân Kiên (TP.SG), tuyến đi qua các ga thuộc tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và ga cuối là ga Cái Răng (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ). Như vậy, so với phương án được Bộ GTVT phê duyệt năm 2013, tuyến đường sắt cao tốc rút ngắn được 1 km, còn 139 km, giảm từ 10 xuống 9 nhà ga và tổng chiều dài đoạn tuyến đi trên cầu cạn ngắn hơn.Báo Tiền Phong kể về: 'Phố thịt chó' lụi tàn.Trước năm 2000, Hà Nội có những “phố thịt chó” sầm uất, lò thui chó đỏ lửa từ sáng đến khuya. Thế nhưng những năm gần đây, các “phố thịt chó” dần biến mất, do xu hướng ẩm thực của khách hàng thay đổi. Ngay cả những làng giết mổ chó ngoại thành cũng trở nên thưa thớt. Và đâu đó còn cả những câu chuyện tâm linh......Ông Hồ Xuân Đức, người trông coi đền Giang Xá (đầu làng Cao Hạ) cho biết thêm, có “chuyện lạ” ở làng thịt chó là những chủ lò giết mổ chó hầu như không ai cầm chày đập chó, cầm dao chọc tiết chó, việc này đều thuê thợ làm. Dù tin hay không tin chuyện chó “báo oán”, nhưng những người còn làm nghề thì cũng không dám trực tiếp làm công việc sát sinh đó nữa.Báo Kiến Thức kể: khoảng 19h ngày 20/9, anh Nguyễn Đình Hướng (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chạy xe máy trên đường Nguyễn Thị Định (hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy về cảng Cát Lái) khi băng ngang đường suýt xảy ra va chạm với xe container do tài xế Nguyễn Đức Linh (38 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) từ hướng ngược lại chạy đến....Đỉnh điểm mâu thuẫn, 2 người lấy dao lao vào hỗn chiến. Hậu quả, anh Hướng bị đâm chết tại chỗ, tài xế Linh cũng bị đâm nhiều nhát và được người dân đưa vào bệnh viện quận 2 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.Báo Lao Động kể: Trong năm học 2018 - 2019, nhiều địa phương tại Tây Nguyên đang thiếu hàng nghìn giáo viên, đặc biệt ở bậc mầm non và tiểu học. Nguyên nhân của tình trạng này là do quá trình gia tăng dân số quá nhanh và những bất cập trong việc triển khai quy định của Nhà nước. Dù thực tế là thiếu giáo viên nhưng những địa phương này vẫn phải thực hiện tinh giản bộ máy biên chế nhà nước… Đây là điều nghịch lý cần tháo gỡ!Báo cáo chưa đầy đủ của Sở Nội vụ Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh hiện thiếu hơn 1.000 giáo viên (GV), phần lớn là GV bậc mầm non.VietnamNet kể về Hà Tĩnh: Xe khách cháy dữ dội, vợ chồng chủ xe nguy kịch.Xe khách 16 chỗ đang lưu thông trên quốc lộ 1A thì bất ngờ mất lái, lao vào dải phân cách, bốc cháy dữ dội.Sáng nay, Đội CSGT thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết vào khoảng 5h sáng, xe khách 16 chỗ mang BKS 38B-008.88 lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, khi đi đến địa phận tổ dân phố 1 (phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh) thì bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách cứng.VnExpress kể: Tăng thuế môi trường với xăng, dầu từ 1/1/2019...Mỗi lít xăng sẽ chịu thuế môi trường 4.000 đồng, dầu hoả là 1.000 đồng từ đầu năm 2019.Chiều 20/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu.Theo đó, thuế môi trường với xăng sẽ tăng lên kịch khung 4.000 đồng, tăng 1.000 đồng mỗi lít so với hiện nay. Dầu hoả sẽ chịu thuế môi trường 1.000 đồng một lít từ đầu năm sau, tăng 700 đồng so với hiện nay.Sách Giáo Khoa riêng của TP.SG sẽ phù hợp với thực tiễn địa phương.TP.SG dự kiến sẽ chính thức bắt tay vào thực hiện biên soạn bộ sách giáo khoa riêng ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chương trình khung....Theo kế hoạch, phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đưa ra những người có học hàm, có kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, còn TP.SG sẽ có đội ngũ phối hợp là những nhà giáo có kinh nghiệm thực tế giảng dạy. Trong hợp tác này, TP.SG nắm quyền phản biện nội dung sách nên Sở GD&ĐT TP.SG sẽ đấu tranh để có bộ sách tốt nhất.Về lộ trình thực hiện, Sở GD&ĐT TP.SG sẽ đóng vai trò hỗ trợ, định hướng chuyên môn, mời và tập hợp các thành viên hội đồng biên soạn, còn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện công đoạn biên tập, trình Bộ GD&ĐT thẩm định.