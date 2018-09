2017: Có 44.5 Triệu Dân Sinh Ở Ngoại Quốc Sống Tại Mỹ, Trong Số Những Người Vào Mỹ Từ Sau Năm 2010 Có 41% Từ Á Châu

WASHINGTON – Dân số người sinh ra ở ngoại quốc tại Hoa Kỳ đã đạt tới mức cao nhất kể từ năm 1910, theo tài liệu của chính phủ được công bố hôm Thứ Năm cho thấy, và những người mới đến Mỹ phần nhiều từ Á Châu và có bằng đại học hơn là những người đã đến trong nhiều thập niên trước.Các số liệu của Phòng Thống Kê Dân Số đối với năm 2017 khẳng định sự thay đổi lớn trong những người mới đến Hoa Kỳ. Trải qua nhiều năm những người mới đến thường có khuynh hướng là từ Châu Mỹ La Tinh, nhưng bản phân tích của Viện Brookings đối với các tài liệu đó cho thấy rằng 41% người nói rằng họ đã đến từ năm 2010 là từ Á Châu. Chỉ 39% là đến từ Châu Mỹ La Tinh. Khoảng 45% có bằng đại học, theo phân tích cho thấy, so với khoảng 30% những người đến từ năm 2000 và 2009.“Đây là hoàn toàn khác với những gì chúng ta đã suy nghĩ,” theo William H. Frey, nhà nhân chủng học kỳ cựu tại Viện Brookings cũng là người thực hiện việc phân tích nói trên. “Chúng ta nghĩ những người di dân là các công nhân không có năng khiếu từ Châu Mỹ La Tinh, nhưng đối với những người mới đến gần đây thì đó là trường hợp quá ít. Những người đến từ Châu Á đã qua mặt người đến từ Châu Mỹ La Tinh.”Tài liệu mới được công bố trong khi nhân chủng đang thay đổi trên toàn quốc đã trở thành điểm sáng trong nền chính trị Mỹ.Làn sóng những người sinh ngoại quốc đến Mỹ lên cao điểm khi tổng dân số sinh ở ngoại quốc vào Mỹ chiếm 15%. Nhưng sau khi thông qua luật hạn chế chủng tộc vào thập niên 1920s, thì dân số sinh ở ngoại quốc đã sút giảm nhiều trong nhiều thập niên vào giữa thế kỷ 20. Vào năm 1970, dân số sinh ỏ ngoại quốc chỉ dưới 5%. Việc thông qua luật di trú tự do hơn vào năm 1965 thì mới đặt ưu tiên cho việc đoàn tụ gia đình.Frey nói rằng, kể từ năm 2010, sự gia tăng số người từ Châu Á đến Mỹ – 2.6 triệu – là hơn gấp đôi 1.2 triệu người đến từ Châu Mỹ La Tinh.Dân số sinh ở ngoại quốc tại Mỹ chiếm 13.7% vào năm 2017, hay 44.5 triệu người, so với 13.5% vào trong năm 2016.