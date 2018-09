Ô Nhiễm Thê Thảm

Xuân NiệmMôi trường là nan đề nhức nhối.Báo Người Đô Thị kể: “Nguồn nước cho cư dân Sài Gòn: Ô nhiễm cấp độ mới, xử lý an toàn nhưng vẫn... lo.”Dù Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) khẳng định hiện nay chất lượng nước máy của TP.SG vẫn ở mức an toàn, nhưng nguồn nước thô cung cấp từ sông Sài Gòn, Đồng Nai đã ở mức báo động đỏ. Không chỉ bị ô nhiễm vi sinh, chất hữu cơ, kim loại nặng... mà trong nguồn nước thô còn xuất hiện các chất hoặc chưa nằm trong danh mục cần được xử lý cho nước máy, hoặc chỉ mới được kiểm soát định kỳ: hợp chất gây rối loạn nội tiết, dư lượng kháng sinh, chất THMs có thể gây ung thư...Báo Lao Động kể về tỉnh Vĩnh Phúc: Dân kêu trời vì trang trại lợn xả thải bốc mùi nồng nặc...Sau khi đi vào hoạt động, các trang trại lợn được xây dựng ngoài bãi đê sông Hồng trên địa phận xã Liên Châu, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) xả thải trực tiếp ra môi trường. Từ đó, người dân phải sống chung với mùi hôi thối, khó chịu mỗi ngày.Trong đơn thư gửi đến Báo Lao Động, người dân xã Liên Châu cho biết, chúng tôi đang canh tác trên tại khu đất bãi 82, 83 Liên Châu, với diện tích khoảng 45 ha. Sau đó, địa phương có chủ trương quy hoạch thành khu chăn nuôi tập trung trên khu đất bãi này.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể chuyện Yên Bái: Khó xử lý chất thải rắn tại các khu công nghiệp.Vừa qua, tỉnh Yên Bái đã thành lập đoàn giám sát về công tác bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp (KCN) phía nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái....Thị sát thực tế, đại diện Ban quản lý các khu công nghiệp, cho biết: Hiện tại vấn đề nước thải và xử lý chất thải rắn công nghiệp tại khu công nghiệp này gặp rất nhiều khó khăn. Bởi hệ thống thoát nước của KCN này chưa được đầu tư hoàn thiện, đa số là rãnh trần nên đã xảy ra tình trang sạt lở bồi lấp, gây ách tắc dòng chảy, làm ngập úng một số tuyến đường giao thông, ảnh hưởng tới diện tích đất canh tác của nhân dân tại các vị trí xung quanh khu công nghiệp.Bên cạnh đó, các dự án nhà máy đi vào hoạt động sẽ phát sinh chất thải rắn công nghiệp là nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cho khu công nghiệp.Báo Nhân Dân kể: Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Lào Cai, sự cố vỡ hồ chứa nước thải Nhà máy DAP Lào Cai đã làm 45 nghìn m3 nước thải và bùn thải chảy ra ngoài môi trường, làm thiệt hại 35 hộ dân, ảnh hưởng xấu đến môi trường nước mặt, nước ngầm và môi trường đất tại các khu vực nước thải và bùn thải tràn ra ngoài. Đây là sự cố môi trường lớn nhất từ trước đến nay xảy ra ở địa phương.Tỉnh đã phải huy động cả lực lượng quân đội và công an để cứu hộ, xử lý sự cố. Lực lượng chức năng đã phải sử dụng hơn 700 tấn vôi bột và sữa vôi đổ xuống các dòng suối Mã Ngan, suối Hoai để trung hòa nồng độ axit cao có trong nước thải và bùn hồ chứa, hạn chế thiệt hại và ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống trong khu vực.Tuổi Trẻ Thủ Đô kể chuyện Thanh Hóa: Trạm trộn bê tông Quang Phát bị “tố” hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường.Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận được phản ánh của nhiều người dân xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa về việc trạm trộn bê tông của Công ty CP dịch vụ thương mại Quang Phát, đóng trên địa bàn xã Nam Giang (Công ty Quang Phát) hoạt động gây ô nhiễm môi trường và không đầy đủ hồ sơ pháp lý nhưng không bị chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý Nhà nước vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm..."Trạm trộn bê tông của Công ty Quang Phát hoạt động gần một năm nay, xe chở bê tông ra vào thường xuyên làm hỏng cả đường Quốc lộ, bụi bay mù mịt, tiếng ồn ầm ĩ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như đời sống sinh hoạt của chúng tôi”, bà N.T.H – một người dân địa phương bực dọc.Công Lý & Xã Hội kể chuyện Thừa Thiên - Huế: Kênh Hói Tre ô nhiễm nặng, dân 'nín thở' chịu đựng mùi hôi thối.Hàng chục hộ dân dân sinh sống tại thôn Giáp Trung (xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đang bị "tra tấn" mỗi ngày vì tình trạng ô nhiễm nặng nề của kênh Hói Tre.Thời tiết nóng bức, tại con kênh này, dòng nước có màu xanh đục ngầu, đọng nhiều rác thải và bốc mùi hôi thối.Được biết, Kênh Hói Tre lấy nước từ sông Bồ, chảy qua thôn Giáp Đông, Giáp Trung kéo dài về đến xứ đồng Mậu Trị với chiều dài khoảng 3km. Trước đây, hói Tre có tác dụng giải úng, chống hạn, tưới tiêu cho nhiều đồng ruộng của Hương Toàn. Khi chưa có nước máy, hói Tre cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân. Nhưng hiện nay, lòng kênh ô nhiễm trầm trọng do rác thải và chất thải thải ra kênh hằng ngày dẫn đến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng... Khi nắng lên con kênh chuyển thành màu đen ngòm, buổi trưa trời nắng phải đóng cửa kín chứ gió lùa vào mùi hôi thối không chịu được.Thiệt là khó... tìm nơi nào sạch.