Putin: Nghi Can Hạ Độc Skripal Không Phải Là Quân Báo Nga

MOSCOW - Đáp lại tố cáo của vương quốc Anh (UK) chỉ ra thủ phạm dùng thuốc độc novichok để ám sát cựu gián điệp Nga Seigei Skripal là 2 tình báo của quân đội Nga, TT Putin khẳng định 2 người ấy là thuờng dân, không có liên quan với quân đội.Phóng viên của thông tấn AP tường thuật: tại diễn đàn kinh tế Vladivostok ngày Thứ Tư, ông Putin tuyên bố “Chúng tôi biết 2 người này – chúng tôi đã tìm ra họ” và nhấn mạnh “Không có gì đặc biệt hay về hình sự, tôi có thể bảo đảm”.Không lâu sau, đài truyền hình nhà nước Nga đưa tin: 1 trong 2 nghi can là Alexander Petrov sẽ phá vỡ im lặng nay mai, có thể trong tuần tới.Nhà chức trách UK cho hay: 2 nghi can đi lại bằng thông hành Nga, có thể dùng tên giả. London chưa đáp ứng bình phẩm mới từ Putin.Tuần qua, Thủ Tướng Theresa May nói: hầu như chắc vụ hạ độc này là do lệnh cấp cao của nhà nước Nga.Tại Nga, kênh truyền hình thời sự đã tiếp xúc Petrov, đang là công nhân của 1 công ty dược trong vùng Siberia.Khi được yêu cầu phát biểu, anh ta nói “Không bình luận vào lúc này – có thể tuần tới”.