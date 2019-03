17 Việt Kiều Móc Nối Công An, Nhập Xe, lậu Thuế 900 Ngàn Đô

SAIGON -- Trốn thuế tới 900 ngàn đôla... đó là con số trốn thuế do 17 Việt kiều thực hiện khi nhập 17 xe hơi theo diện Việt kiều hồi hương và trốn thuế gần 23 tỉ đồng (900,000 USD).Báo Thanh Niên kể rằng bằng thủ đoạn câu kết với một số cán bộ công an làm khống hộ khẩu thường trú cho 17 Việt kiều Mỹ, đường dây buôn lậu đã nhập khẩu 17 ô tô theo diện Việt kiều hồi hương, trốn thuế gần 23 tỉ đồng.Trong tuần này, vụ án sẽ xử ở Sài Gòn.Báo Thanh Niên kể: Theo dự kiến, từ 20 - 21.3, TAND TP.SG xét xử sơ thẩm vụ án “buôn lậu” do Helena Phạm (Việt kiều Mỹ, đang bị truy nã), Bùi Lê Việt Khôi (Việt kiều Mỹ, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh ô tô Công ty Dương Đông - Sài Gòn) và 16 đồng phạm tổ chức thực hiện.Theo hồ sơ vụ án, trong năm 2012 và 2013, Helena Phạm và các bị cáo Bùi Lê Việt Khôi, Hoàng Minh Trung, Trần Văn Bằng, Mai Thị Ái cùng đồng phạm đã lợi dụng quy định tại Thông tư số 118/2009/TT của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu một ô tô cho mỗi hộ gia đình ở nước ngoài hồi hương về VN. Qua đó, các bị cáo móc nối với 17 Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ để mua tiêu chuẩn nhập khẩu ô tô theo diện hồi hương, thanh toán tiền mua xe tại Mỹ, sau đó vận chuyển về VN tiêu thụ, thu lợi bất chính.Cụ thể, để hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo, Helena Phạm thông qua một số người ở VN để cấu kết với các cán bộ Công an xã Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc An và Lộc Lâm, H.Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cho nhập khống hộ khẩu thường trú cho 14 Việt kiều Mỹ, xác nhận các đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu 14 ô tô theo diện Việt kiều hồi hương. Từ đó, Helena Phạm và các đồng phạm nhập lậu và tiêu thụ tại VN trót lọt 14 chiếc xe với tổng trị giá gần 43 tỉ đồng, trốn thuế hơn 19 tỉ đồng.Tương tự Mai Thị Ái (Việt kiều Mỹ) cũng thông qua một số người ở VN để cấu kết với cán bộ Công an xã Lộc Thành nhập hộ khẩu thường trú khống cho 3 Việt kiều (trong đó có Mai Thị Ái), xác nhận các đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu 3 ô tô theo diện Việt kiều hồi hương. Sau đó, nhập lậu và tiêu thụ tại VN trót lọt 3 ô tô với tổng trị giá hơn 8 tỉ đồng, trốn thuế khoảng 3,7 tỉ đồng…Báo Thanh Niên ghi nhận:“Vụ án có tổng cộng 18 bị can, trong đó Helena Phạm và Mai Thị Ái là hai trong số các bị can chủ mưu, cầm đầu tổ chức đường dây buôn lậu, đứng tên nhập khẩu, hiện đang bị truy nã. Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng công an xã Lộc Thành; Lê Đình Trường, nguyên Trưởng công an xã Lộc Quảng; Đinh Văn Hồng, nguyên Phó trưởng công an xã Lộc Lâm, cùng bị truy tố về tội “buôn lậu”. Riêng bị cáo Nguyễn Gia Thu, nguyên Trưởng công an xã Lộc An, H.Bảo Lâm bị truy tố vì tội “giả mạo trong công tác”...”