Hong Kong: Viện Lý Do An Ninh Cấm Đảng Ly Khai Hoạt Động

HONG KONG - Viên chức an ninh của đặc khu Hong Kong gửi tối hậu thư buộc đảng ly khai gọi là Hong Kong National Party trả lời trong thời hạn 3 tuần lý do không hành động theo khuyến cáo của cảnh sát.Đây là lần đầu tiên công an đặc khu Hong Kong tìm kiếm lệnh cấm hoạt động với đảng này.Công văn gửi hôm Thứ Ba của giám đốc an ninh John Lee Ka-chiu ghi “Tôi sẽ không ra quyết định trước 21 ngày”. Ông Lee cho biết nếu HKNP bị cấm, có thể khiếu nại với quản trị trưởng Lam Cheng Yuet-ngor và ông này có thể tham khảo HĐ Hành Pháp để đưa ra quyết định sau cùng.Các chính khách đối lập và chuyên gia pháp lý nhanh chóng lên án nhà cầm quyền đặc khu là áp bức, bà Lam phản bác các quan ngại về quy chế “1 đất nước 2 thể chế” bị tấn công. Bà Lam giải thích “1 đất nước có nghĩa là phải tôn trọng chủ quyền quốc gia và quyền lợi quốc gia”, và cả quyết rằng chính quyền luôn luôn minh bạch về lập trường chống lại khuynh hướng giành độc lập cho đặc khu.Ngoài ra, ông Lee khẳng định vẫn có quyền tự do hội họp, nhưng quyền ấy có giới hạn nếu là cần thiết vì an ninh quốc gia, vì an toàn, trật tự công cộng.HKNP thành lập từ Tháng 3-2016 nhân cao trào tranh đấu vì quyền tự quyết hơn 1 năm sau sự kiện gọi là Occupy cuối năm 2014.Ông Lee nhắc nhở “HKNP không chính thức khai báo theo luật hiện hành – với cơ quan công lực, hơn 2 người đã là hội đoàn, là phải khai báo”.