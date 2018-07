Điểm Thi, Đụng Xe, Chận Đường, Dược Phẩm...

Xuân NiệmThí sinh Hà Giang học giỏi nhất nước... nhờ sửa điểm thi. Bao nhiêu năm rồi? Năm nay thì lộ chuyện sửa điểm.Bản tin Zing kể: Thí sinh Hà Giang được nâng gần 30 điểm/3 môn thi như thế nào?Hơn 300 bài thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang đã được sửa điểm, chênh lệch lớn nhất đến gần 30 điểm/3 môn. Người sửa điểm là cán bộ thuộc Sở GD&ĐT Hà Giang...Có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với trước đó.Ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang, là người trực tiếp can thiệp kết quả thi của thí sinh.Bản tin Infonet kể: Cụ thể, với quy trình quét bài thi trắc nghiệm, ông Vũ Trọng Lương trực tiếp phụ trách và dùng chiếc máy tính quét. Cán bộ này đã đối chiếu với số báo danh nhận được qua tin nhắn điện thoại và nhập lại điểm (chỉnh sửa điểm) cho thí sinh. Bất ngờ hơn, cán bộ này chỉ dùng hết 6 giây để chỉnh sửa điểm cho một thí sinh trong khi thành viên ban giám sát vẫn túc trực.Báo Công An kể: Chiều 17-7, tin từ Công an huyện Krông Nô, Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ xảy ra vào tối 15-7.Bước đầu cơ quan chức năng xác định trước thời điểm gây tai nạn, tài xế đã sử dụng bia, rượu. Hiện cơ quan công an đang trưng cầu giám định phương tiện để làm rõ những chi tiết liên quan.Bản tin TTXVN kể: Theo Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua thanh kiểm tra các đơn vị chức năng đã phát hiện tình trạng một số công ty sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi sử dụng “đạm giả” như: Cyanuric acide, Dicyandiamide và Ammelide để trộn vào thức ăn chăn nuôi. Với “đạm giả” này khi kiểm tra phân tích vẫn có thể giúp thức ăn chăn nuôi đạt hàm lượng đạm. Song đây lại là loại đạm không có công dụng về dinh dưỡng đối với vật nuôi khi sử dụng.Về tác hại của các loại đạm này đối với sức khỏe con người hiện nay chưa có những nghiên cứu sâu.Báo Dân Việt kể: Bực dọc vì xe tải gây ô nhiễm, dân Bình Định dùng cây chặn đường.Việc người dân chặn xe đã khiến giao thông tại tuyến đường nối liền từ Quốc lộ 1 đến trung tâm xã Phước Mỹ (TP.Quy Nhơn), đoạn qua phường Bùi Thị Xuân, bị ách tắc nghiêm trọng....Không thể di chuyển, các xe tải “rồng rắn” nối đuôi nhau dài gần 1km. Nhiều tài xế chán nản đóng cửa xe, rời đi nơi khác chờ được lưu thông.Báo The Leader hỏi: Vì sao nhiều khu công nghiệp của TP. SG thất bại?TP. SG đang có ý định mở thêm một khu công nghiệp (KCN) mới rộng khoảng 26.000ha trong năm 2018, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lo ngại, thành phố sẽ đi theo vết xe đổ cũ nếu không cẩn thận.Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP. SG, tính đến cuối năm 2017, các khu công nghiệp (KCN) và khu chế xuất (KCX) TP. SG có gần 2.000 dự án đầu tư với tổng số vốn gần 10 tỉ USD. Trong đó, 564 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 5,6 tỉ USD; 931 doanh nghiệp trong nước tổng vốn đầu tư hơn 4,2 tỉ USD.Hiện tại, TP. SG có khoảng 17 KCN và KCX, tuy nhiên, hầu hết đều quy hoạch lộn xộn, thiếu sự cạnh tranh.Báo Đầu Tư kể về: Cú bắt tay nội - ngoại trên thị trường dược phẩm....Không chỉ Dược Hậu Giang lọt vào tầm ngắm của nhà đầu tư ngoại. Năm 2016, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco trở thành công ty dược phẩm niêm yết đầu tiên Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài. Abbott Laboratories là cổ đông lớn nhất tại Domesco, với 51,69% cổ phần.Sự gia nhập ồ ạt của các tập đoàn dược phẩm nước ngoài vào khâu sản xuất tại Việt Nam như Sanofi, Taisho, Abbott… cũng đang tạo ra áp lực khá lớn với các doanh nghiệp dược trong nước. Mức độ cạnh tranh trong thị trường dược phẩm những năm tới được đánh giá sẽ diễn ra khốc liệt hơn.Báo Đấu Thầu kể: Theo CNN Money, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vừa bỏ ra số cổ phiếu của Công ty Berkshire Hathaway mà ông nắm giữ, trị giá 3,4 tỷ USD, để làm từ thiện như mọi năm.Giống như trước đây, số cổ phiểu này sẽ được chuyển đến Qũy từ thiện Bill & Melinda Gates và 4 quỹ khác có liên quan đến gia đình Buffett là: quỹ hỗ trợ giáo dục Susan – được đặt tên theo người vợ quá cố của ông, Sherwood Foundation – quỹ được chủ trì bởi con gái ông, Howard G. Buffett Foundation – quỹ được dẫn dắt bởi con trai ông, và NoVo Foundation được điều hành bởi vợ chồng con trai út Peter của ông.Tính đến nay, ông Buffett đã dành tặng 31 tỷ USD cho các quỹ từ thiện này.Báo Thanh Niên kể: Khảo sát vừa được Nielsen Việt Nam công bố hôm nay (17.7) cho thấy, với hơn 1,4 triệu cửa hàng bán lẻ, kênh thương mại truyền thống hiện là kênh lớn nhất cả về số lượng cửa hàng và về đóng góp doanh thu cho ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Ở khu vực thành thị, kênh thương mại truyền thống đóng góp khoảng 83% tổng doanh thu, tương đương gần 10 tỉ USD trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.Bản tin BNews/TTXVN kể: Tỷ trọng nguồn vốn rót vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 5,54 tỷ USD, chiếm 27,2% tổng lượng FDI đầu tư vào Việt Nam.Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng giá trị góp vốn FDI của nhà đầu tư nước ngoài trong quý I và II/2018 đạt 20,33 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ.