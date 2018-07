Trộm Tiền Tỷ, Văn Miếu, Bác Sĩ, Xe Đụng…

Xuân NiệmĐập kính xe hơi để chôm tiền tỷ đang là kiểu mới đáng ngại… Dĩ nhiên dân nhà giàu đi xe hơi thì lo, nhưng nhà nghèo cũng có lúc văng miểng…Bản tin VietnamNet kể: Gần đây, nhiều vụ mất trộm tiền tỷ trong ô tô đã xảy ra. Điều đáng nói, nhiều đối tượng còn ngang nhiên đập cửa kính ô tô, thực hiện hành vi trộm cướp ngay ngoài đường, nơi có người qua lại.Gần đây nhất là vụ ông Nguyễn Văn H. (SN 1956, ngụ quận 8, TP.SG) trình báo bị mất 2,8 tỷ đồng. Ông H. báo rằng, chiều 9/7, ông lái ôtô lần lượt đến hai ngân hàng ở huyện Bình Chánh và quận 7 để rút tổng cộng 3 tỷ đồng.Báo Tổ Quốc kể: Sáu tháng đầu năm 2018, Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón hơn 1 triệu lượt khách, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.Sở Du lịch Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 13.193.056 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ và đem lại doanh thu từ du khách ước tính đạt 39.212 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017.Báo Đại Đoàn Kết kể: Bác sĩ phải qua sát hạch mới có chứng chỉ hành nghề…Năm 2020, bác sĩ muốn có chứng chỉ hành nghề sẽ phải trải qua kỳ thi sát hạch chuyên môn. Đây là một trong những yêu cầu trong Dự thảo đề án “Thành lập Hội đồng y khoa quốc gia” mà Bộ Y tế đang hoàn chỉnh để trình Thủ tướng trong năm nay....Việc cấp chứng chỉ hành nghề KCB là biện pháp bắt buộc để kiểm soát chất lượng hành nghề phù hợp với kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đã được đào tạo.Báo Sao Star kể về đôi bạn thân tử nạn trước thềm đại học: Là đôi bạn thân nhiều năm nay, L. và C. cùng hẹn nhau vào học chung tại một ngôi trường đại học.Ngày 16/7, người dân xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông tạm gác công việc hàng ngày, đội mưa đến chia buồn cùng gia đình của hai nữ sinh Phạm Thị T.L. và Lê Thị. C. (SN 2000, trú xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Trước đó, vào khoảng 21h ngày 15/7, trong lúc đang đứng ở bãi giữ xe một quán cà phê thì hai em bị một chiếc xe ô tô lao lên lề tông trúng.Tạp Chí Tài Chính kể: Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung chính thức bùng nổ ngày 6/7 khi 2 bên công bố áp thuế lên hàng hóa của nhau đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam vốn có quan hệ kinh tế với cả 2 nước....Một số chuyên gia đồng tình rằng, khi cuộc chiến tranh thương mại kéo dài, hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu đi Mỹ gặp khó thì về lâu dài nhiều ngành hàng của Trung Quốc sẽ phải thu hẹp sản xuất, bán rẻ máy móc, công nghệ… Lúc đó, đối tượng để Trung Quốc trút bỏ đương nhiên có Việt Nam.Báo Quốc Hội kể: Cô giáo phải đền bù 60 triệu vì nghỉ việc không báo trước 5 năm…Chiều 16/7, ông Phạm Thành Đồng, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình cho biết, đang cho người kiểm tra, xác minh sự việc trường Chu Văn An, TP Đồng Hới có quy định buộc giáo viên muốn xin nghỉ việc phải báo trước 5 năm....Trao đổi với VietNam Net, luật gia Phan Thúc Định, hãng luật Giải Phóng, thuộc đoàn luật sư TP.SG cho biết, thỏa thuận này bị vô hiệu vì trái quy định của pháp luật. Vì theo Luật lao động, giáo viên được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ và chỉ cần báo trước 45 ngày chứ không phải chờ đến 5 năm. Việc trường giữ bằng gốc và bắt đền tiền cũng không đúng khi giáo viên chỉ cần nộp bản sao bằng tốt nghiệp và bồi thường nửa tháng tiền lương khi có báo trước đủ thời gian đó.Báo Thanh Niên kể: Ngày 17.7, thông tin từ UBND huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, chiều ngày 16.7, tàu Thành Công 07, biển kiểm soát TB - 2668 đã phát hiện anh Đinh văn Tài (35 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) là thuyền viên của tàu cá HP – 90561TS bị đắm vào ngày 15.7 trên vùng biển Cô Tô.Anh Tài được phát hiện khi đang ôm một can nhựa trôi dạt trên vùng biển thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), cách hiện trường vụ đắm tàu khoảng 15 km.Báo Hải Quan kể chuyện Nga hốt bạc: Khai mạc ngày 14/6 và kết thúc với trận chung kết giữa Pháp và Croatia, World Cup 2018 đã thu hút tới hơn 700.000 fan hâm mộ môn thể thao vua đến với 11 thành phố của "xứ sở Bạch Dương". Theo cơ quan thể thao và du lịch Moscow, lượng du khách nước ngoài đến với thủ đô nước Nga đã tăng 60%, nâng tổng số lượt khách thăm thành phố trong thời gian giải đấu diễn ra lên tới 3 triệu người.Theo hãng thẻ Visa, tại các sân vận động, những cổ động viên người Nga là nhóm chi mạnh tay nhất, khi tiêu tốn tới 12 triệu USD trong suốt 4 tuần qua....Tuy nhiên, bầu không khí phấn khích của giải đấu lại không lan đến lĩnh vực ô tô và thị trường tài chính. Doanh số trong lĩnh vực bán xe đã giảm từ 18% xuống 11% trong tháng 6.Báo Nhịp Cầu Đầu Tư kể: Thép Trung Quốc "tránh bão" ở thị trường Việt Nam…Các doanh nghiệp thép Trung Quốc đang muốn di dời phần nào năng lực sản xuất sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam để "tránh bão".Lo sợ một cuộc chiến tranh thương mại trị giá hàng chục tỉ USD đang dần kích hoạt giữa Trung Quốc và Mỹ, các doanh nghiệp thép Trung Quốc đang muốn di dời phần nào năng lực sản xuất sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam để tránh bão.Báo Đầu Tư kể: Grab và taxi truyền thống cần có sự hòa hợp…Phát biểu tại cuộc họp lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định 86/NĐ-CP tổ chức tại Hà Nội mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể khẳng định Bộ GTVT mong muốn loại hình taxi Grab với taxi truyền thống cần có sự hòa hợp....Một đại diện Hiệp hội Taxi Hà Nội cho rằng, hiện nay có hàng nghìn xe dưới 9 chỗ tham gia kinh doanh vận tải sử dụng phần mềm kết nối nhưng không có biểu tượng nhận diện gây ra sự bất bình của DN taxi.Câu hỏi là: Bộ Giao Thông Vận Tải không biết làm gì cả? Ngoại trừ lời khuyên hòa hợp?