Putin, Trump: Nga Không Quậy Gì Mỹ; Trump, Putin Họp Riêng 2 Giờ: Chiến Tranh Lạnh Qua Rồi; Dân Cử Cộng Hòa Kinh Hoàng

HELSINKI - CNN báo tin : hội đàm thượng đỉnh Trump-Putin tại thủ đô Finland. Ông Putin tới Helsinski lúc 1 giờ trưa, là sát giờ hẹn với nguyên thủ Hoa Kỳ – nhà báo nhắc lại : chủ nhân Điện Kremlin có thói quen bắt đối tác chờ đợi.Năm 2016, Putin đến trễ 2 giờ theo chương trình hội đàm với Thủ Tưóng Nhật. Năm 2015, đức giáo hoàng chờ thượng khách Nga không dưới 90 phút. TT Lukashenko của Belarus cũng phải chờ quá giờ hẹn.Nhân vật phải chờ lâu nhất là Thủ Tướng Merkel, hơn 4 giờ, năm 2014, khi vụ cưỡng chiếm Crimea của Nga gây căng thẳng với phương tây.Phóng viên báo tin : cuộc hội kiến bắt đầu 1 giờ sau giờ dự kiến. Nhưng, 2 nguyên thủ không là đơn độc trong phòng họp của Phủ TT Finland – 2 phái đoàn ngồi đối diện 2 bàn 1 bàn dài.Phiá Hoa Kỳ, bên cạnh TT Trump có mặt bà Flona Hill, thành viên HĐ an ninh quốc gia, ngoại trưởng Pompeo, thông dịch viên Marina Gross, ĐS Huntsman, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, chánh văn phòng John Kelly.Sau cuộc họp, TT Trump mô tả buổi đối thoại trưa Thứ Hai là “khởi đầu tốt đẹp”. CNN cho biết : Thứ Hai là 1 ngày rất nóng tại Helsinki, hàn thử biểu ghi số 30 độ Celsius (bằng 86 độ Farenheit) thay vì mưc trung bình của giữa Tháng 7 hàng năm là 20 độ C (hay 68 độ F.Trước ngày Thứ Hai, đã có những từ ngữ khác nhau về cuộc gặp gỡ Helsinki. Hồi cuối Tháng 3, sau cuộc điện đàm giữa Trump-Putin, phó tham vụ báo chí Raj Shaj báo trước khả năng “họp song phương” trong tương lai gần.Fox News đưa tin : TT Trump đả kích cuộc điều tra của đoàn Mueller trong khi Putin tiếp tục phản bác các tố giác gây rối bầu cử tại Hoa Kỳ. Trong buổi họp báo chung, TT Trump và TT Putin cùng mô tả cuộcđối thoại song phuơng là thành công. Ông Trump khẳng định “không có toa rập” và đoàn vận động tranh cử của ông làm việc giỏi là lý do ông là người thắng cử.Hôm Thứ Sáu tuần qua, thứ trưởng tư pháp Rosenstein loan báo truy tố 12 sĩ quan tình báo Nga về tấn công mạng của ủy ban trung ương đảng DC và phát tán e-mail đánh cắp của ứng viên Hillaruy Clinton.TT Putin chối không quấy rối bầu cử nhưng sẽ cho phép thẩm vấn 12 dối tượng nếu giới chức Hoa Kỳ có những đáp ứng hỗ tương.Fox News xác nhận 2 nguyên thủ họp riêng trong hơn 2 giờ, sau có sự tham gia của các phụ tá.Với Nga, TT Trump nhận lời gặp Putin đã là thắng lợi, vì là bằng chứng Moscow không thể bị cô lập. Ông Putin đã báo trươc ý muốn TT Trump giảm trừng phạt vì các vụ Crimea, Ukraine, Syria và quấy rối bầu cử. Gần 6700 cá nhân và doanh nghiệp Nga đang là mục tiêu trừng phạt của chính quyền Mỹ.Truyền thông Nga đưa tin : TT Putin hưá sẽ thẩm vấn 12 công dân Nga (có mặt viên chức Hoa Kỳ) theo các giao ước thập niên 1990 nếu đoàn Mueller chính thức yêu cầu.Phóng viên RT viết: TT Trump gọi cuộc điều tra của đoàn Mueller là tai họa và TT Putin mô tả là vô nghĩa. Vẫn theo tường thuật của phóng viên Nga, TT Putin cười lớn trước câu hỏi về khả năng người Nga thu thập thông tin xấu xoay quanh ông Trump và gia đình, cũng như tìm kiếm thông tin tiêu cực về mọi doanh nhân Hoa Kỳ đến Moscow.Ông Putin xác quyết: không hay biết khi tỉ phú Trump đến Nga vì việc làm ăn. Trong khi đó, các twitter của nhà báo đưa lên mạng nhắc lại rằng ông Putin không chối cãi – bằng chứng là “hồ sơ Steele” gồm những thông tin không thể kiểm chứng, như tỉ phú Trump thuê gái điếm tiểu tiện trên giường tại phòng khách sạn mà trước đây TT Obama nghỉ qua đêm.Cũng tin từ Helsinki cho hay : 1 nguời bị xua đuổi trước khi 2 TT họp báo – các phóng viên xác nhận ngưòi này là Sam Husseini, thông tín viên của The Nation, có thẻ nhà báo hợp lệ để dự buổi họp báo.Trước khi giương tấm khẩu hiệu “Nuclear Weapon Ban Treaty”, ông Husseini đã viết bài cậy đăng với chủ đề “bảo đảm an toàn bầu cử và an ninh quốc gia thật sự”. Ông này cũng là trưởng ban phân tích và giám đốc giao tiếp của Institute for Public Accuracy, theo trang mạng của Viện này.Trong khi đó, thông tấn Pháp RFI ghi nhận rằng theo chuyên gia của viện nghiên cứu Carnegie, Alexandre Gabouev được tờ Le Figaro trích dẫn, tương tự như ông Trump, Putin không mấy thiết tha với mô hình thế giới đa cực kiểu của phương Tây. Thêm vào đó, Donald Trump đã công khai xếp Liên Hiệp Châu Âu vào danh sách các địch thủ của Mỹ, ngang hàng với Trung Quốc và Nga. Thái độ trở mặt của nguyên thủ Mỹ với các đồng minh châu Âu là bằng chứng rõ rệt nhất để Nga thuyết phục những cột trụ trong đại gia đình châu Âu, như là Pháp và Đức, đi tìm một điểm tựa khác, là Nga.Trong khi đó, bản tin VOA từ Hoa Kỳ ghi rằng Thượng nghị sỹ Lindsey Graham của Đảng Cộng hòa, vốn lâu nay là người ủng hộ ông Trump mạnh mẽ, viết trên Twitter: “Cơ hội bị bỏ lỡ của Tổng thống Trump để kiên quyết quy Nga chịu trách nhiệm cho hành vi can thiệp vào năm 2016 và đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ cho các cuộc bầu cử trong tương lai.”Ông Graham còn cho rằng hành động của ông Trump sẽ được Nga nhìn nhận là dấu hiệu của sự ‘yếu ớt’ và ‘tạo ra thêm nhiều rắc rối hơn là giải quyết chúng’.Ông Paul Ryan, một thành viên khác của Đảng Công hòa và là lãnh đạo Hạ viện, nói: “Không có nghi ngờ gì về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta và vẫn tiếp tục phá hoại nền dân chủ ở đây cũng như trên toàn thế giới.” Ông nói thêm rằng: “Không có sự đánh đồng về đạo đức giữa Mỹ và Nga vốn lâu nay vẫn thù địch đối với những giá trị và lý tưởng cơ bản nhất của chúng ta.”Thượng nghị sỹ Cộng hòa Jeff Flake của bang Arizona, phát biểu: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ chứng kiến một ngày mà Tổng thống Mỹ của chúng ta sẽ đứng trên vũ đài cùng với Tổng thống Nga và cáo buộc nước Mỹ có lỗi lầm đối với hành vi hung hăng của nước Nga. Điều đó thật nhục nhã.”