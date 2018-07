Cháy Tàu Cá, Gỗ Lậu, Giá Xoài, Xe Đụng...

Xuân NiệmChuyện lạ... bỗng nhiên cháy tàu cá.Báo Một Thế Giới kể chuyện Cà Mau: Đang neo đậu tại bến sông, tàu cá của ngư dân Cà Mau bất ngờ bốc cháy, toàn bộ ngư lưới cụ bị hư hỏng hoàn toàn.Tối 12.7, tin từ UBND TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa có báo cáo về việc cháy phương tiện tàu cá vào khuya cùng ngày.Theo đó, vào khoảng 0 giờ 50 phút, ngày 12.7, tại bến sông nhà ông Trịnh Hoàng Dũng (ngụ khóm 7, TT.Sông Đốc), người dân phát hiện tàu cá mang BKS CM 92040 TS do ông Nguyễn Phi Thoán (ngụ khóm 2, TT.Sông Đốc) làm chủ bất ngờ bốc cháy nên trình báo chính quyền địa phương.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể chuyện Quảng Nam: Phát hiện bãi tập kết gỗ lậu ở bờ sông Vu Gia...Ngày 12/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng này vừa phát hiện một bãi tập kết gỗ tròn trên bờ sông Vu Gia (đoạn chảy qua xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).Trước đó, vào sáng ngày 9/7, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Vu Gia (đoạn chảy qua thôn Lam Phụng, xã Đại Hồng) thì phát hiện ở phía bờ bên phải sông này có 1 bãi tập kết gỗ.Báo Nông Nghiệp kể: Giá xoài ở Khánh Hòa tăng gấp 3 lần.Theo các vựa thu mua xoài trên địa bàn huyện Cam Lâm - thủ phủ trồng xoài ở Khánh Hòa, hiện giá thu mua các loại xoài đều tăng gấp 3 so với thời điểm thu hoạch chính vụ, cách đây khoảng 2 tháng.Báo Lao Động kể: Rùng mình vì số người chết do tai nạn giao thông ở Bình Dương.Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Bình Dương xảy ra 782 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 131 người tử vong, làm bị thương 836 người. Trong đó, một vụ tai nạn đường thủy làm chết 3 người, còn lại là do tai nạn đường bộ. Con số này khiến người dân rùng mình.Báo Dân Sinh kể chuyện tỉnh Đồng Nai: Phát hiện 14 tấn sầu riêng nghi ngờ bị ngâm, tẩm hóa chất.Phát hiện 20 chai hóa chất, khoảng 30kg tem in nhiều loại chữ nước ngoài, hơn 10 bịch bột màu không nhãn hiệu cùng một số dụng cụ dùng để ngâm, tẩm 14 tấn sầu riêng.Ngày 12/7, Thông tin từ Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ một cơ sở nghi ngâm, tẩm 14 tấn sầu riêng bằng hóa chất chưa rõ nguồn gốc trước khi mang đi tiêu thụ.Báo An Ninh Thủ Đô kể chuyện Nha Trang: Taxi thu "phụ phí" 200.000 đồng rồi dọa đánh du khách Hàn Quốc ở Nha Trang là xe "dù"...Mới đây, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, đã có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Phòng Thanh tra giao thông, Ban Giám đốc Công ty CP Ô tô điện máy Nha Trang – Taxi Emasco Nha Trang phản ánh thái độ phục vụ "chặt chém" của tài xế taxi hãng xe này đối với 3 du khách Hàn Quốc.Báo An Ninh Tiền Tệ kể: Được chi hoa hồng hậu hĩnh, 'cò' đặc sản tung hoành.Được hàng chục cửa hàng đặc sản ở TP Đà Lạt chi hoa hồng lên đến 30 - 40% nên “cò” liên kết các băng nhóm trong và ngoài tỉnh, giở đủ chiêu trò để nài ép, lừa du khách mua mứt với giá cao chót vót.Ngày 12/7, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết đã giao cơ quan công an chủ trì nghiên cứu giải pháp khả thi nhằm chấm dứt tình trạng “cò” mứt chèo kéo, lừa gạt du khách khiến dư luận bất bình.Báo Thanh Niên kể chuyện ứ rác tại xưởng xử lý rác: Hàng ngàn tấn rác tồn đọng tại nhà máy xử lý rác.Từ hơn 1 tháng qua, người dân ở xã An Xuyên và P.Tân Xuyên (TP.Cà Mau) liên tục yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xử lý tình trạng Nhà máy xử lý rác TP.Cà Mau (đóng tại P.Tân Xuyên) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất, đến cuộc sống của người dân.Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Cà Mau khóa 9 vào ngày 11.7, ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Cà Mau, cho biết: “Hiện lượng rác tồn đọng ở Nhà máy xử lý rác TP.Cà Mau khá lớn, còn hàng ngàn tấn, do thiết bị nhà máy bị trục trặc, xử lý không hết công suất thiết kế”.VTV kể chuyện Hội An: Sau 2 tuần bảo vệ ấp kỹ lưỡng, sáng ngày 12/7/2018, tại xã đảo Tân Hiệp, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tổ chức thả 115 rùa con về biển.Số rùa con nở lần này được ấp từ 250 trứng chuyển vị từ Vườn Quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về ấp tại Cù Lao Chàm từ ngày 26/6 vừa qua, tỷ lệ trứng nở đạt 98%.Báo Phụ Nữ kể chuyện Thừa Thiên Huế: Cán bộ xã “phù phép” 13 lô đất giao cho người thân...Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình khi còn làm chủ tịch xã, ông Hồ Hữu Phúc- nguyên là Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc) -- đã chiếm đoạt nhiều lô đất giao cho người thân, bạn bè.Một nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hoa, trú ở thôn Bình An (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc).Những lô đất này bà Hoa và chồng được UBND huyện Phú Lộc giao cho để khai hoang trồng mía tại thôn Tam Vị (xã Lộc Tiến) vào năm 1998 với tổng diện tích hơn 105.104m2.Ông Phúc đã tự lập hồ sơ, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất vào hồ sơ cấp “sổ đỏ” 13 lô đất không đúng đối tượng gồm bố, mẹ, vợ, em ruột và bạn thân của ông Phúc.