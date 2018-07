Chung Cư, Cháy Xưởng, iPhone 7, Cá Chết...

Xuân NiệmChung cư hạ nhiệt rồi... bất động sản có vẻ như có vấn đề... Tương lai hẳn sẽ giảm giá chăng?Báo Người Lao Động kể: Thị trường Bất Động Ssản Hà nội và TP SG đang được ghi nhận là sức mua căn hộ giảm rõ nét, đất nền hạ nhiệt, nhà đầu tư nghe ngóng, chờ đợi…Hầu hết các báo cáo quý 2-2018 của các đơn vị nghiên cứu thị trường, cho thấy thị trường chung cư và đất nền tại 2 TP lớn đang hạ nhiệt.Theo CBRE Việt Nam, trong 3 tháng qua, lượng căn hộ chào bán tại TP SG đạt hơn 6.000 căn, giảm 36% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn cung phân khúc cao cấp giảm nhiệt rõ nét theo quý. Số lượng căn hộ giao dịch trong quý II/2018 cũng giảm tốc mạnh. Cụ thể, về doanh số bán hàng, 5.900 căn được ghi nhận bán được trong quý 2-2018, giảm 22% so vớ cùng kỳ năm ngoái.An Ninh Thủ Đô kể chuyện Hà Nội: Khu xưởng gỗ bốc cháy dữ dội.Khoảng 16h ngày 12-7, tại một nhà xưởng sản xuất đồ gỗ ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã xảy ra cháy.Vào thời điểm này, lửa bốc lên từ phía trong nhà xưởng, khói đen bốc cao nghi ngút. Nhiều công nhân từ phía bên trong chạy tán loạn ra ngoài để thoát thân.Diễn Đàn Doanh Nghiệp nhận định: Kẹt xe kéo lùi phát triển kinh tế của TP SG.Tình trạng kẹt xe ở TP SG chưa bao giờ thôi nhức nhối, kẹt xe ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân và kéo lùi sự phát triển kinh tế của thành phố.Thời gian qua, doanh nghiệp trên địa bàn TP. SG đang phải gánh khoản phí phát sinh về xăng dầu, rủi ro về hàng hóa giao đến trễ giờ do tình trạng kẹt xe gây ra.Kênh 14 kể chuyện Tp.SG: Thanh niên vào mua trà sữa tiện tay cuỗm luôn iPhone 7 của một cô gái rồi lỉnh mất.Sự việc xảy ra tại một quán trà sữa trên địa bàn thành phố SG. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nam thanh niên này đã kịp thời lấy đi chiếc điện thoại IPhone 7 của cô gái ngồi cạnh.Báo Sao Star kể chuyện cá chết: Báo cáo UBND thành phố Hà Nội về tình trạng cá chết tại Hồ Tây trong những ngày vừa qua, Sở Xây dựng cho rằng nguyên nhân ban đầu của hiện tượng cá chết hàng loạt hai ngày 8 và 9/7 là nắng nóng trên địa bàn lên đỉnh điểm, có ngày hơn 40 độ C. Đến 7/7, mưa giông xuất hiện giữa trưa làm nhiệt độ thay đổi đột ngột.Theo nhà chức trách, lượng cá chết chủ yếu là loại cá nhỏ bề mặt như cá mương (thầu dầu) đang vào mùa sinh sản, có mật độ cao và sức chịu đựng yếu.AFamily kể chuyện Sài Gòn: Thông tin từ Chi cục Hải quan Sài Gòn khu vực 3, 149 container chứa 322 xe BMW tồn tại Cảng VICT 2 năm nay đã được hoàn tất các thủ tục để tái xuất sang Đức.Số xe này nằm trong loạt xe sang hơn 600 chiếc bao gồm BMW và Mini trong vụ án gian lận thương mại của nhà phân phối Công ty cổ phần Euro Auto trước đây, nhập chủ yếu về hai cảng VICT và cảng Cái Mép (Bà Rịa-Vũng Tàu). Trước đó, BMW châu Á đã nhận được chấp thuận từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, cho phép tái xuất 470 xe BMW, 106 xe Mini và 55 mô tô BMW tại 2 cảng này quay ngược trở lại Đức.VnExpress kể: Quán bún 'chửi khách như hát' vẫn đông đúc ở Hà Nội.Quán bún ngan hơn chục năm thường xuyên có cảnh tượng khách xếp hàng dài chờ đến lượt dù chủ hay lớn tiếng.Trước đây, quán bún ngan Nhàn nằm gần hồ Gươm, sau mới chuyển vào ngõ Trung Yên như bây giờ. Sau khi một số video quay cảnh chủ "chửi khách như hát" được lan truyền trên mạng vào năm ngoái, quán càng nhận được nhiều sự chú ý.VTV kể chuyện ngập nước và sạt lở Sài Gòn: SG đang bước vào cao điểm của mùa mưa. Biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa đã khiến sạt lở, triều cường và ngập nước ngày càng diễn biến phức tạp.Thời gian qua, hàng chục ngôi nhà, đường sá, công trình đã bị cuốn xuống sông, người dân thấp thỏm sống trong sợ hãi. Đây là tình cảnh chung ở hàng loạt những điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm tại TP.SG.Theo thống kê vừa được công bố vào tháng 6/2018 của Sở Giao thông Vận tải TP.SG, toàn thành phố hiện đang có 35 điểm sạt lở. Trong đó đáng chú ý, có tới 20 điểm được liệt vào mức độ cực kỳ nguy hiểm.Tiền Phong kể: Ngày 12/7, theo thông tin từ Cảnh sát PCCC Tp.SG, tình hình cháy nổ nhà ở trên địa bàn Tp.SG diễn biến phức tạp, hiện có hơn 97.000 căn nhà có nguy hiểm về cháy, nổ.Trong đó có hơn 57.000 căn nhà có nguy hiểm về cháy, nổ được xây từ vật liệu dễ cháy, hệ thống điện không đảm bảo an toàn. Đặc biệt còn gần 40.000 căn nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất có nguy hiểm về cháy, nổ.Báo Dân Trí kể chuyện Hà Nội: Xe tải "gác" lên dải phân cách đường trên cao.Theo tài xế, do tránh một chiếc ô tô đi cùng chiều, chiếc xe tải do anh điều khiển đã đâm trực diện vào dải phân cách đường vành đai 3 trên cao.Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h ngày 11/7 tại đường trên cao vành đai 3 Hà Nội, đoạn xuống nút giao Big C- Đại lộ Thăng Long (địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội).