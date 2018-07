Mỹ Tăng Áp Lực Với TC Trước Cuộc Phân Xử Của WTO

WASHINGTON - Chính quyền Trump hô hào Trung Cộng thực hành các cam kết về mở rộng thị trường, xét lại mậu dịch không công bằng - “Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới - WTO” đang làm việc thẩm định mỗi 2 năm.Đại diện Hoa Kỳ tại WTO, ĐS Dennis Shea, tố cáo Beijing gây thiệt hại nghiêm trọng vì không tôn trọng các nguyên tắc của thương mại tự do, bởi vai trò rất lớn và gia tăng của họ trong mậu dịch quốc tế.Tại diễn đàn WTO ngày Thứ Tư, ĐS Shea tuyên bố: WTO hiện không cung cấp mọi phương tiện cần thiết để điều chỉnh tình trạng này.Thứ trưởng thương mại Wang Shouwen cả quyết: đã có những thay đổi đáng kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO, năm 2001 - Wang diễn giải: đã mở thị trường Hoa Lục cho hàng hoá và dịch vụ ngoại quốc. Theo lời Wang, hàng hoá nhập cảng tăng với tốc độ 13.5% hàng năm từ 2001, gấp đôi mức trung bình của thế giới.Tuần qua, Bộ thương mại Trung Cộng báo tin: đã nhận đuợc trên 1600 nghi vấn từ 33 thành viên WTO, về thuế, về mở rộng thị trường, về cải tổ công ty quốc doanh, và về bảo vệ tài sản trí tuệ.Các cố vấn mậu dịch của Beijing cho hay: chính quyền Hoa Lục nhận biết nhu cầu tạo “sân chơi bình đẳng” nhưng các giới chức chưa đạt tới đồng thuận về cách làm.Tại văn phòng Beijing của công ty pháp lý Perkins Coie, chuyên gia James Zimmerman nhận xét “Hồ sơ về thực hành đã cao tới nửa ly – Beijing còn nhiều việc phải làm để chu toàn nghĩa vụ”.Theo giới quan sát, Trung Cộng là phe hưởng lợi nhất trong mậu dịch toàn cầu trong 17 năm qua khi trở thành nền kinh tế lớn hạng nhì thế giới và là khách hàng chính của hơn 120 nước.Tại Centre for Strategy and International Studiês (hay CSIS) trụ sở Washington, nhà nghiên cứu Scott Kennedy nói: Beijing tán dương trật tự mậu dịch đa phương, nhưng hệ thống không buộc họ tuân thủ chặt chẽ hơn.