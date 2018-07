Trương Chi: Nhạc, Thơ Cho Nước

“Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản

Nhưng tôi là một người Việt Tự Do

Trong tim tôi là lý tưởng Quốc Gia

Và chính nghĩa là chủ trương dân tộc…”

“Người trai tráng phải thương đồng bào

Lại đánh dân nỡ đành sao?

Dòng nước mắt cho trang sử buồn

Một đảng chuyên dối lừa dân…” – Một Trang Sử Buồn

“Tội nghiệp Thủ Thiêm nhà tan cửa nát

Tội nghiệp trẻ thơ lều tranh vách đất

Nước mắt của người dân oan

Mất đất, mất nhà kêu than

Trong suốt hai mươi năm ròng võ vàng…”

“Hỡi những người trai, cô gái Việt

Hãy đứng lên vì non nước lầm than

Diệt bá quyền, lật đổ lũ tham tàn

Cho không thẹn với hồn thiêng sông núi

Hãy bước đi theo tiếng đời thúc gọi

Triệu tấm lòng vì đất nước quê hương

Sẽ noi gương anh dũng của Trưng Vương

Mang ý chí Diên Hồng, xây đắp nền Cộng Hòa tự chủ…” – Bài Thơ Cho Nước

Đăng QuangĐó là 4 câu thơ được trích trong Bài Thơ Cho Nước của tác giả Trương Chi, một nhà thơ - nhạc sĩ trẻ đến từ Việt Nam.Trương Chi tên thật là Nguyễn Duy Sơn, sinh trưởng tại thành phố Phan Thiết - Việt Nam (sau năm 1975), ngay “giữa lòng Cộng Sản”, nhưng lúc nào trong anh cũng ấp ủ một tình yêu nước với hoài bão về một Việt Nam dân chủ, tự do và phú cường, sớm thoát khỏi ách thống trị độc tài đảng Cộng.Bài Thơ Cho Nước được sáng tác vào tháng 3 năm 2018 và được giới thiệu lần đầu trên trang báo điện tử của Nhật báo Người Việt (Nguoi Viet Online) và ngay sau đó đã được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội, nhất là qua Facebook với hàng trăm ngàn lượt chia sẻ. Bài thơ chất chứa nhiều nỗi niềm, tâm sự của một người thanh niên trẻ trước hiện trạng đắng cay của đất nước. Lời thơ chân thật, hào hùng cùng với hình ảnh của tác giả đã đưa tên tuổi Trương Chi đến thật gần với độc giả trong và ngoài nước. Bài thơ càng được nhiều người biết đến, nhà cầm quyền trong nước lại càng không ưa anh, liệt anh vào hàng ngũ những tác giả ”phản động”, chống đối chính quyền Việt Nam.Không chùn bước trước những đe dọa bắt bớ và kết án của Cộng Sản Việt Nam, Trương Chi tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm thơ - nhạc yêu nước gây tiếng vang trong giới trẻ tại Hải Ngoại cũng như lan về quốc nội như nhạc phẩm Đất Nước Mình Rồi Sẽ Về Đâu (Ý thơ: Trần Thị Lam) qua tiếng hát vàng của quê hương Việt Nam - nữ danh ca Hoàng Oanh, bài hát Một Trang Sử Buồn viết về thảm họa Formosa đã giết chết một miền duyên hải ở bốn tỉnh miền Trung Việt Nam (năm 2016)…Tháng 4 vừa qua, để phản đối bản án bất công và đê hèn của chính quyền Cộng Sản, khi đưa ra xét xử và luận tội Hội Anh Em Dân Chủ trong nước, Trương Chi đã cho ra đời bài thơ “Bản Án Vinh Danh Hội Anh Em Dân Chủ” nhằm ca ngợi các nhà đấu tranh bất khuất trong nước, kêu gọi công lý cho toàn thể dân oan và cáo buộc ngược lại chính chế độ Cộng Sản Việt Nam: “Mọi bản án phải dành cho chế độ…”Để góp tiếng nói cùng đồng bào Thủ Thiêm bị cưỡng chiếm đất đã hơn 20 năm trong vô vàn oan khiên và nước mắt, Trương Chi đã sáng tác bài hát Nước Mắt Thủ Thiêm vô cùng thống thiết, gây xúc động cho những ai đã có dịp nghe qua bài hát:Những tác phẩm nổi bật khác của anh gồm có: Bài Thơ Cho Nước số 2, Tứ Trụ Việt Nam, Từ Ngày Có Đảng… đã được các trang Facebook cộng đồng quan tâm đến chính trị và xã hội Việt Nam, mà điển hình là trang Việt Tân thường xuyên đăng tải, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ của độc giả khắp nơi.Vừa rồi, nhân các cuộc biểu tình lớn nổ ra tại quê hương anh, Phan Thiết - Bình Thuận. Thông qua trang Facebook cá nhân của mình, Trương Chi đã liên tục chia sẻ và đăng các tin tức về cuộc xuống đường “đỏ lửa” ngày 10 và 11 tháng 6 tại thành phố biển Phan Thiết. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy anh Trương Chi là người đầu tiên đã phát động và kêu gọi mọi người dân yêu nước ở Phan Thiết tập hợp và biểu tình ôn hòa tại trung tâm thành phố vào chiều - tối ngày 10 tháng 6, để phản đối hai luật Đặc Khu và An Ninh Mạng, là căn nguyên cho hàng loạt sự kiện đối đầu trực tiếp giữa người dân và cường quyền diễn ra sau đó, khiến bè lũ Cộng Sản và tay sai vô cùng sửng sốt và khiếp sợ trước tinh thần bất phục của người yêu nước. Một mặt, chúng cho lực lượng cảnh sát cơ động với vũ khí đàn áp nhân dân. Mặt khác, chúng cho lực lượng dư luận viên bêu xấu, chà đạp hình ảnh người biểu tình, chửi bới, lăng mạ những ai ủng hộ người dân yêu nước trên mạng xã hội. Một mặt, chúng cho công an liên tục điều tra, khủng bố tinh thần và theo dõi gia đình anh Trương Chi trong suốt một tháng qua. Riêng anh, chúng đã đe dọa trực tiếp anh và gia đình: Truy nã, bắt giam và xét xử… thậm chí là xử bắn anh, nếu anh trở về Việt Nam, như một cách trả thù những người bất đồng chính kiến với chế độ đảng trị tàn độc.Qua đó, chúng ta càng thấy rõ hơn sự đê hèn và tinh vi của bè lũ Cộng Sản Việt Nam. Bọn chúng đã thật sự lo sợ trước làn sóng yêu nước tại Hải Ngoại và trong nước, trên mạng xã hội và cộng đồng Facebook, nên không ngần ngại trong việc đàn áp và cô lập những người biểu tình và gia đình họ.Hiểu rõ được nhược điểm và sự sợ hãi này của Cộng Sản Việt Nam, chúng ta - những người Việt Hải Ngoại hãy chung tay đoàn kết, tiếp tục chia sẻ thông tin lề trái qua mạng xã hội, kêu gọi người dân trong nước đứng lên biểu tình ôn hòa trước hiểm họa mất nước và ra sức bảo vệ những người bất đồng chính kiến bị Việt Cộng bắt bớ, ức hiếp, vu khống và dẫn độ. Cùng với nhau, chúng ta hãy cho nhà cầm quyền Cộng Sản thấy được lòng yêu nước cao độ, sự đoàn kết và sức mạnh thật sự của nhân dân Việt Nam, của nòi giống Lạc Hồng trước nguy cơ vong quốc, vong bản:(LTS: Hiện tác giả Trương Chi đang cư ngụ tại Quận Cam, California, giữa thủ đô tị nạn, và anh đang thực hiện một công việc cũng hết sức thú vị là biên soạn các sách về âm nhạc Việt Nam và Hải Ngoại, cũng như tiếp tục sáng tác những bài thơ và bản nhạc cho đất nước.)