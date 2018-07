Pompeo, Cá Độ, Đường Sắt, Đánh Bạc, Tăng Giá

Xuân NiệmKhi ngư dân Việt Nam bị cảnh sát Indonesia bắt, không hề có chuyện Ngoại Trưởng VN tới Jakarta để yêu cầu trả tự do cho ngư dân...Bản tin RFA kể: Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, trong những cuộc gặp giới lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội hôm thứ Hai 9/7/2018, nêu lên vụ việc công dân Mỹ gốc Việt William Anh Nguyễn đang bị Hà Nội giam giữ.Reuters loan tin dẫn lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert đưa ra trong một thông cáo như vừa nêu. Theo đó bộ trưởng Mike Pompeo còn thúc giục Việt Nam đẩy mạnh biện pháp giải quyết vụ việc này.William Anh Nguyễn bị lực lượng chức năng Việt Nam tại Thành phố SGbắt giữ từ ngày 10/6/2018 cho đến nay.Bản tin VOA kể: Một tướng công an ở Việt Nam mới tiết lộ về “nạn cá độ diễn biến phức tạp” dịp World Cup ở thủ đô Hà Nội, với nhiều hình thức cầm đồ khác nhau.Phó giám đốc Công an Hà Nội Đinh Văn Toản được báo chí trong nước trích lời nói hôm 9/7 rằng tình trạng cá độ trong mùa World Cup “gây ảnh hưởng lớn tới an ninh trật tự”."Có người kéo xe ba gác mà cũng thua cá độ tới 300 triệu đồng. Tôi nghe có người có vài chục tỷ đồng tiền cầm đồ nhưng mấy ngày vừa qua đã 'cháy' vốn. Thậm chí, có người ‘cắm’ cả bằng tiến sĩ, chứng minh nhân dân vì cá độ bóng đá", ông Toản nói, theo trang tin Zing News.Bản tin VnEconomy kể: Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, độc quyền Nhà nước ảnh hưởng rất nhiều đến giá cả, thị trường và doanh nghiệp. Đối với ngành đường sắt, vì không có cạnh tranh nên tự dẫn vào khủng hoảng, do đó, không thể cạnh tranh được với các hệ thống giao thông khác như đường bộ, đường hàng không. Trong khi đó, đối với ngành hàng không, kể từ khi cho tư nhân vào tham gia đã có sự thay đổi rõ rệt về giá cả, chất lượng dịch vụ. Vietjet Air đã vượt Vietnam Airlines về vận chuyển nội địa chính là nhờ vận tải giá rẻ."Tôi thực sự lo ngại cho sự phát triển của ngành đường sắt. Thời gian tới liệu có tiếp tục khó khăn hơn nữa không?", ông Doanh đặt câu hỏi.Báo Thanh Niên kể: ngày 7.7, C50 phối hợp với C45 và Công an TP.SG triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang M88 trên các địa bàn TP.SG, Hà Nội, Đồng Nai. Đồng thời, chia thành 14 tổ công tác đồng loạt thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp, khám xét khẩn cấp, triệu tập các nghi can gồm: Nguyễn Minh Đạt (cầm đầu đường dây), Trần Thị Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang và các đối tượng khác liên quan để điều tra làm rõ về đường dây này.Theo thông tin ban đầu, từ năm 2015 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức ước tính khoảng 2.000 tỉ đồng.Báo Kiến Thức kể: Theo một số chủ showroom thu mua ôtô cũ, thị trường này đang vô cùng nhộn nhịp vì một số dân chơi "cầm cố", thậm chí bán xế hộp để cá độ World Cup 2018....Theo người chuyên thu mua ôtô cũ này, khi World Cup bước vào vòng tứ kết, bán kết… số lượng ôtô cũ được đưa ra thị trường xe cũ sẽ còn “khủng” hơn nữa.Báo Thanh Tra kể về chiến tranh thương mại: Liệu ông Trump có thành công?Mỹ và Trung Quốc đang đả kích lẫn nhau bằng cách áp dụng các biện pháp trừng phạt lên thuế quan khi hai quốc gia này rơi vào một cuộc chiến tranh thương mại mà được dự kiến là sẽ ngày càng leo thang....Với Trung Quốc, các cố vấn của Tổng thống vẫn còn do dự giữa việc yêu cầu Bắc Kinh mua nhiều sản phẩm của Mỹ hơn để giảm thiểu các thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ và thúc đẩy thêm những cải cách kinh tế trọng yếu.Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán để sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ với Canada và Mexico vẫn bị trì hoãn vì những bất đồng với Mỹ.Báo Đầu Tư kể: Ông Brent Gloy, nhà kinh tế nông nghiệp thuộc Trường đại học Purdue (Mỹ) cho báo Tạp chí Politico (Mỹ) biết, tổn thất đối với nông sản Mỹ là rất lớn và điều rất đáng lo ngại là các vòng đánh thuế trả đũa có thể còn tiếp diễn. Hiện tại, Trung Quốc đã tìm kiếm xây dựng mối quan hệ lâu dài với các bạn hàng Brazil để thay thế nguồn cung nông sản từ Mỹ.“Thị trường đã sụt giảm. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong vài tháng tới, thậm chí trong những năm tới. Đó là một vấn đề lớn”, ông Brent Gloy nói.Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn kể: Dân Trung Quốc lo hàng hóa Mỹ tăng giá.Nhiều người dân Trung Quốc đang lo vì hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ vốn đã đắt đỏ, thì nay sẽ đắt hơn sau khi Bắc Kinh trả đũa Washington trong một cuộc chiến thương mại được dự báo sẽ còn leo thang, theo The New York Times....Trung Quốc là một thị trường quan trọng cho nhiều thương hiệu Mỹ như Apple, Nike, Starbucks và General Motors. Các vụ tẩy chay của người tiêu dùng đã cho thấy sự hiệu quả trong các tranh chấp trước đây của Bắc Kinh với Hàn Quốc, Nhật Bản và Philippines.Song việc tẩy chay hàng hóa Mỹ có thể là con dao hai lưỡi. Nhiều mặt hàng của Mỹ từ điện thoại iPhone của Apple cho đến các dòng xe Chevrolet của General Motors đang bán ở Trung Quốc nhưng phần lớn chúng cũng được sản xuất tại Trung Quốc bởi những công nhân Trung Quốc.Báo Người Lao Động kể: Thí điểm đưa hộ lý sang Nhật Bản làm việc.Doanh nghiệp chỉ được phép tuyển chọn những đối tượng đã có kinh nghiệm làm công việc hộ lý theo quy định của Nhật Bản để đưa vào đào tạo.Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) đã chọn Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thịnh Long là đơn vị triển khai thí điểm đưa thực tập sinh kỹ năng ngành hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản... Theo quy định hiện hành, người được chọn sẽ sang Nhật Bản vừa học vừa làm tối đa 4 năm (đối với hộ lý ). Trong thời gian ở Nhật Bản, ứng viên được dự kỳ thi cấp Chứng chỉ quốc gia Nhật Bản về điều dưỡng viên và hộ lý; nếu trúng tuyển sẽ được cấp chứng chỉ và được phép ở lại làm việc dài hạn tại Nhật Bản.Báo Tin Tức kể: Hơn 60% khách quốc tế đến Việt Nam theo hình thức tự đi.Đó là thông tin được nêu trong Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2017 và kết quả điều tra khách quốc tế năm 2017 do Tổng cục Du lịch vừa công bố....chi tiêu bình quân một ngày của khách có nghỉ đêm là 126,3 USD/ngày khách; mỗi chuyến đi bình quân đối với khách có nghỉ đêm là 9,27 ngày; có 59,57% số khách đến Việt Nam lần đầu tiên và 40,43% số khách đến Việt Nam từ lần thứ hai trở lên.