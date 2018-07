Tường Thuật Về Chuyến Viếng Thăm Ấn Độ 2017



Zangpo Project – Viet Nalanda Foundation



Hoa Kỳ, ngày 7 tháng 11, 2017 ⸙

Kính gửi quý đạo hữu và quý mạnh thường quân thân mến,

Vào hai tháng 9 và 10, 2017 vừa qua, chúng tôi gồm 3 thành viên và 1 cựu thành viên trong Ban Liên Lạc Zangpo Project, đã có duyên lành qua đến Ấn Độ, và đầu tiên là đã ghé đến Dharamsala, trú xứ của đức Đạt Lai Lạt Ma. Dharamsala cũng là nơi tu học của rất nhiều quý Thầy, Cô và học viên người Việt do Viet Nalanda Foundation/Zangpo Project bảo trợ trong những năm qua.

Nhân đó, chúng tôi đã tổ chức một buổi họp mặt đơn sơ, thân mật tại Dharamsala vào đầu tháng 10 để quý Thầy, Cô và các thành viên Zangpo Project có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau. Trong buổi này, còn có thêm sự tham dự của Sư Cô Nhật Hạnh, là vị cố vấn của Zangpo Project và thông dịch viên Tạng-Việt của đức Đạt Lai Lạt Ma, cũng như của Thầy Hiệu trưởng Passang Tsering từ trường Sarah College cùng một vài giáo viên người Tạng khác.







Sau buổi họp mặt, một số vị cho biết cảm tưởng rất ấm cúng như sum họp với những người thân, rất vui khi được biết đầy đủ tất cả thành viên trong nhóm và cũng là lần đầu gặp mặt một số chị em trong Ban Liên Lạc từ xa đến. Nguyện mong sự tương trợ và tình cảm tốt lành giữa mọi người sẽ tiếp tục nảy nở… ☺

Ngoài ra cá nhân một thành viên trong Ban Liên Lạc cũng đã có dịp tham dự một số lớp đàm thoại tại trường Esukhia trong khoảng mươi ngày tại Dharamsala, cũng như được có dịp quan sát một số sinh hoạt học tập của quý Sư Cô và học viên trong các buổi tụng kinh và tranh biện hằng ngày tại khuôn viên của tự viện của đức Đạt Lai Lạt Ma. Chúng tôi cũng có thêm duyên lành được Sư Cô Pháp Đăng đưa đến ni viện Drolma Ling để tham dự cuộc đại biện kinh bao gồm tất cả các ni viện dòng Gelug tại Ấn Độ và Nepal.





Thật là một niềm hoan hỷ to lớn khi được dịp chứng kiến sự thành công của quý Sư Cô và học viên người Việt trong các buổi học tập tranh biện bằng tiếng Tạng hằng ngày cùng với quý tăng ni người Tạng và người nước ngoài. Nghe quý Cô Vạn Thảo, Đạo Tịnh, Truyền Phương, Pháp Quang và em Thu Hiền luận giải và biện kinh thật hùng hồn và lưu loát bằng tiếng Tạng giúp cho chúng tôi hiểu được rằng không có thành quả nào mà không đến từ những tinh tấn, nỗ lực nghiêm túc, lớn lao. Điều này đem đến cho chúng tôi niềm tin vững chắc vào con đường trước mặt, và cho dù có khó khăn để cho Zangpo Project có thể tồn tại thì cũng tự hứa phải giữ vững tâm nguyện hỗ trợ cho việc tu học Tạng ngữ và Phật Pháp của các thế hệ bây giờ và mai sau. Chúng ta thảy đều là tương thuộc với nhau. Nên một người thành đạt thì nhiều người đồng lúc sẽ được lợi lạc... ⸙⸙⸙







Có một điều tình cờ thú vị là vào một buổi trưa ngồi trong một quán ăn tại con phố chính, chúng tôi đã gặp lại Ông Tempa Tsering, vị cựu Bộ Trưởng làm việc tại Văn phòng Đại diện Chính phủ Lưu vong Tây Tạng ở Delhi. Ông là người đã nhiệt tình ủng hộ và đỡ đầu cho Zangpo Project từ buổi sơ thời, và Văn Phòng của ông đã đóng góp hết sức thiết thực trong việc đón tiếp các học viên đầu tiên của Zangpo Project qua đất Ấn. Khi biết rằng hiện nay Zangpo Project đã có thể bảo trợ được nhiều người hơn, và các thành viên cũng đã có được những bước tiến và thành quả vững vàng hơn, Ông Tempa Tsering đã thật vui mừng.



Ngoài ra, chúng tôi cũng có dịp được gặp quý Thầy là Geshe Kelsang Damul (còn được gọi là Geshe Umzé) và Geshe Gelek, Hiệu trưởng và Tổng thư ký điều hành của trường Institute of Buddhist Dialectics (IBD), cũng như đã đến gặp Thầy Hiệu trưởng Passang Tsering để tham quan trường đại học Sarah College, và thăm Thư viện Văn Khố Tây Tạng (Library of Tibetan Work and Archive-LTWA) và chào hỏi ngài Geshe Lhakdor, Giám đốc Thư Viện LTWA.

Tại Sarah College, Thầy Hiệu trưởng Passang Tsering đã ngồi đàm luận và góp ý với chúng tôi về các ưu và khuyết điểm của sinh viên Việt Nam và đề nghị chúng tôi nên có một số thay đổi để cải tiến dự án Zangpo Project. Ông đã chia sẻ rằng, “Trước đây chúng tôi không chắc rằng đề án Zangpo Project có thể tồn tại được không vì mọi thứ có vẻ bấp bênh. Chúng tôi đã đặt niềm tin nhiều hơn vào một dự án khác của trường đại học danh tiếng Emory University, nhưng dự án đó bây giờ cũng đã ngưng hoạt động, trong khi Zangpo Project thì tiếp tục phát triển. Chúng tôi thấy Zangpo Project đã rất chân thành theo đuổi tâm nguyện sau nhiều năm và đã có được những kết quả cụ thể.” Ban Liên Lạc rất biết ơn các chia sẻ của Thầy Passang và qua các kinh nghiệm vừa tốt lẫn xấu trong những năm qua, chúng tôi tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa để cải thiện mọi việc.

Trong lúc trò chuyện Thầy Hiệu trưởng Passang cũng đã đặc biệt nhắc đến Sư Cô Đạo Tịnh cùng quý Sư Cô cựu sinh viên của trường, rồi vui vẻ nói thêm, “Chúng tôi thấy rất hãnh diện với thành quả của một số các Sư Cô và học viên Việt Nam xuất thân từ Sarah College; họ đã bắt đầu có những đóng góp tích cực sau nhiều năm nỗ lực học hành. Nên chúng tôi rất vui mừng, và ban điều hành tại Sarah College sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành với quý vị.” Những lời chân thành trên đây của Thầy Hiệu trưởng đã làm chúng tôi vô cùng xúc động và đã động viên tinh thần của Ban Liên Lạc Zangpo Project rất nhiều.





Sau đó ông đưa chúng tôi đi tham quan khuôn viên đại học và giải thích cho chúng tôi hiểu là do bởi thiếu phòng ốc mà nhà trường không thể tiếp tục nhận thêm sinh viên nước ngoài cho dù hiện nay có rất nhiều người ghi danh và những người này đều phải nằm trên danh sách chờ đợi. Do đó, trường đang có dự án xây thêm một khu nội trú dành cho các thầy cô giáo và tu bổ lại một tòa nhà cũ để có thêm được một khu ký túc xá tươm tất cho sinh viên nước ngoài, và trường Sarah College cũng có lời yêu cầu Viet Nalanda Foundation/Zangpo Project giúp quảng bá về chương trình gây quỹ cho dự án này.

Cả Thầy Hiệu trưởng Passang Tsering lẫn Thầy Geshe Lhakor cũng đều ân cần nhắc đến tập sách dạy Tạng ngữ “Modern Tibetan Languague” là tập sách đầu tiên mà nhiều năm trước Zangpo Project đã xin phép Thư Viện để anh Tiểu Nhỏ dịch qua Việt ngữ, và tập sách này đã góp được một phần nhỏ bé trong việc khuyến khích mọi người học Tạng ngữ.

Vào đầu tháng 10, Garchen Rinpoche cũng đã ghé qua Dharamsala, và một số Thầy, Cô và thành viên Zangpo Project cùng một vài Thầy, Cô bạn đã đến đảnh lễ và thưa chuyện với ngài. Ngài vô cùng hoan hỷ trước sự tu học của tất cả mọi người và đã động viên mọi người hãy cố gắng nhiều hơn. Ngài rất tinh tế và hiểu được về đời sống thu ghém tại Dharamsala cũng như sự khó khăn, vất vả của mọi người khi buông bỏ tất cả để đi theo con đường tu học, nên trước khi mọi người ra về, ngài đã từ bi trao một số tịnh tài đến quý Thầy, Cô và học viên, và ngài dặn mọi người hãy chia nhau mua thêm thức ăn, thức uống để bồi dưỡng trong khi học tập.

Dharamsala vào khoảng thời gian chúng tôi ở đó đã qua hết mùa mưa dầm, nên trời rất trong sáng, ấm áp vào ban ngày và mát lạnh về đêm. Mỗi lần đến Dharamsala là một lần học hỏi được nhiều điều hay lạ, đưa đến những thay đổi nội tâm sâu xa. Tại đây, cảnh sống của nhiều người Tạng và người Ấn rất lam lũ, cơ cực, thế nhưng lại là nơi mà pháp Phật có thể hóa hiện, đôi khi rất bất ngờ, trong mọi hoàn cảnh và mọi phút giây.

Hôm đầu tiên vào một buổi sáng tinh mơ trong khi đi bộ từ nhà trọ đến trường Esukhia, chúng tôi nghe thấy tiếng tụng kinh say sưa và trầm ấm của một người đàn ông vang vang như muốn quyện vào cả trong gió sáng và nắng sáng. Nhìn quanh mới thấy âm thanh đó phát ra từ một cửa hàng bán giầy. Gọi bằng “cửa hàng” nhưng thật ra đó là một tấm bạt vuông vắn được căng ra bên lề đường sát một vách tường bằng đá xám. Nghe kỹ thì mới biết ông bán giầy đang ngồi tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Vì khi chúng tôi đi ngang qua mặt ông thì nhìn thấy người đàn ông Tây Tạng này đang trân trọng nâng trong hai bàn tay một quyển kinh đang mở, và khi ấy thì ông đang tụng đến câu “đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú”… Gaté… gaté… paragaté… parasamgaté… bodhi… svaha… Và cứ thế, hằng ngày vào mỗi buổi sáng, trong lòng thật rất tùy hỷ và biết ơn ông, người bán giầy ngồi đọc Tâm Kinh, để nhắc nhở người đi đường vượt qua, vượt qua, vượt hết qua đến bờ bên kia.



Rời Dharamsala, chúng tôi đi lên Dehra Dun, Bắc Ấn để tham dự một đại pháp hội dòng Drikung Kagyu và tại đây, đã được gặp lại Thầy Tâm Hậu là một cựu thành viên của Zangpo Project và chú tiểu nhỏ người Việt mà trước đây Zangpo Project đã bảo trợ qua tu viện Changchup Ling. Chú tiểu nhỏ Sherab của chúng ta bây giờ xong lớp 4, thông thạo tiếng Tạng y như người Tạng, và Thầy Tâm Hậu bây giờ đã có thể thông dịch lưu loát Tạng-Việt cho các đoàn Phật tử Việt Nam tham dự pháp hội. Thật là vô cùng hoan hỷ.

Cũng xin chia sẻ thêm là đa phần quý Thầy, Cô và học viên do Zangpo Project bảo trợ đều đến từ Việt Nam, và chúng tôi vô cùng tri ân và hoan hỷ trước nỗ lực tu học nghiêm túc và trước các đóng góp về dịch thuật và thông dịch Tạng-Việt của quý Sư Cô Nhật Hạnh, Pháp Đăng, Pháp Âm, Đạo Tịnh, và Thầy Tâm Hậu tại Ấn Độ, Nepal, Việt Nam, Hoa Kỳ, Canada và trực tuyến, và cũng rất ngưỡng mộ chương trình triết học Phật Pháp online của Nalanda Việt Học (NVI) do Cô Pháp Đăng và Gen Loyang khai lập, nay đã có hơn 60 học viên từ khắp thế giới và có cả phần biện kinh bằng tiếng Việt.

Thêm vào đó, do một nhân duyên cát tường xảy ra vào phút cuối khi chúng tôi lần nữa quay trở lại Dharamsala vào cuối tháng 10, chúng tôi đã có dịp giới thiệu đến đức Đạt Lai Lạt Ma về hai “người Mỹ gốc Việt” duy nhất ☺ là Cô Pháp Đăng và anh Làng Đậu hiện hiện đang ở tu học tại Dharamsala. Chúng tôi cảm phục hạnh xả ly của hai vị đã xả bỏ tiện nghi, xa hoa vật chất ở Hoa Kỳ để qua sống tại Ấn độ và phải phấn đấu trong nhiều năm để có thể trường tồn và thăng tiến trong một môi trường gian khó. Đây là một thử thách to lớn không dễ mấy ai có thể vượt qua.

Nên ngang đây, chúng tôi cũng xin được phép lên tiếng đặc biệt kêu gọi và động viên các anh chị em đạo hữu tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Âu Châu, xin hãy cố gắng tìm hiểu và dũng mãnh phát tâm qua Ấn Độ và Nepal tu học Tạng ngữ và Phật Pháp khi hoàn cảnh cho phép. Hiện nay các trung tâm Phật Pháp và các cộng đồng Phật tử có duyên với Phật Giáo Tây Tạng tại hải ngoại ngày càng phát triển, và nhu cầu có được các học giả và thông dịch viên thông thạo Tạng-Việt tại hải ngoại là một nhu cầu thiết thực. Nên xin các anh chị em nào tại hải ngoại có khả năng và thuận duyên hãy cố gắng lưu tâm đến vấn đề này và phát tâm mạnh mẽ trong việc tu học để mai sau có thể hỗ trợ cho các dự án dịch thuật cùng cho Phật sự của quý đạo sư tại các pháp hội và các trung tâm Phật Pháp ở khắp nơi.

Thêm vào đó, chúng tôi cũng rất hoan hỷ vì cuối cùng lần này chúng tôi cũng đã có được một buổi luận đàm thú vị với ông Chhime Rigzin Chhoekyapa, Tổng thư ký và đại diện cho Văn Phòng của đức Đạt Lai Lạt Ma, và là người đã thay mặt Văn Phòng của đức Đạt Lai Lạt Ma viết thư chính thức ủng hộ dự án Zangpo Project trong nhiều năm trước.

Một lần nữa, xin cho phép chúng tôi chân thành gửi lời cảm niệm công đức đến tất cả quý đạo hữu và mạnh thường quân. Mong rằng các lời tường thuật và hình ảnh trên đây sẽ là những niềm vui nho nhỏ với quý vị. Vì việc tu học và hỗ trợ tu học là việc lâu dài trước khi đón nhận thành quả và có được một thế hệ những người tài đức thông thạo Tạng ngữ và Phật Pháp, nên xin quý vị hãy cùng bền lòng với Zangpo Project để viễn ảnh ấy sẽ ngày càng tươi sáng. Mong sao trong một tương lai gần, Zangpo Project sẽ đủ có duyên lành tổ chức được một buổi hội ngội long trọng hơn tại Dharamsala để gặp gỡ các nhà hảo tâm và toàn thể quý Thầy, Cô, và học viên người Việt dưới sự chứng giám của đức Đạt Lai Lạt Ma. Xin thân mến kính chúc tất cả luôn tỉnh thức an lạc, và nguyện mọi sự đều cát tường viên mãn.⸙



Ban Liên Lạc Zangpo Project: Bình, Huyền, T. Hằng, Phượng, Thanh, Hải, Sue-Sue và Hiền

Web: www.vietnalanda.org/dhe-an/zangpo - Email: zangpoproject@gmail.com